Místo na slevy na jízdné dejme miliardy učitelům, navrhuje TOP 09

12:20 , aktualizováno 12:47

Přidat učitelům, kteří budou ve středu stávkovat, více peněz, než jim pro příští rok přidává vláda, by šlo podle opoziční TOP 09 šlo tak, že by padly slevy na jízdném, které dostávají nyní penzisté a studenti do 26 let. Návrh TOP 09 představil ve Sněmovně lídr strany Jiří Pospíšil.