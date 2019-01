Trable TOP 09. Odchody známých tváří a po výpovědi strana hledá i nové sídlo

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil kategoricky popřel, že by vynucený odchod strany z jejího sídla, v němž byla od začátku své existence, souvisel s penězi, důvody vidí spíše jako politické.



„Všechny platby byly včas, nemáme žádné dluhy, odchod nijak nesouvisí s ekonomickou situací. Je podle mě dán politickými důvody, zkrátka Sokol nechce, aby opoziční strana byla v baráku ve chvíli, kdy žádá o státní dotace, jen to klidně napište,“ řekl iDNES.cz Pospíšil. “Nemáme žádné dluhy. TOP 09 je ekonomicky zdravá, ta výpověď je dána rozhodnutím Sokola,“ prohlásil.

Původně měla podle něj v Michnově paláci TOP 09 skončit na konci ledna. “Máme několik nabídek na stole, myslím si, že to bude koncem února, bylo to prodlouženo. Rozhodneme se a vybereme si, nejsme v situaci, kdy jiné politické strany se dostaly do problémů a musely opustit své sídlo,“ řekl europoslanec a předseda TOP 09 Pospíšil.

Důvody byly obchodní, říká mluvčí Sokola

„Po vzájemné dohodě se s koncem výpovědní lhůty čeká na to, až si TOP 09 najde nové sídlo,“ potvrdil iDNES.cz Marek Brodský z oddělení marketingu a propagace České obce sokolské.

„Důvody byly obchodní, v žádném případě ne politické. Sokol spravuje areál s péčí hospodáře, to jsou ty důvody, rozvoj areálu,“ uvedl Brodský. Odmítl, že se Sokol mohl zaleknout od toho, že nebude od státu dostávat peníze. „To je úplný nesmysl, tam žádné politické důvody nejsou,“ řekl Brodský.

Pikantní je, že bývalý starosta Prahy 1 za TOP 09 Oldřich Lomecký je po odchodu ze strany prvním místostarostou České obce sokolské.

Lomecký je po odchodu z TOP 09 ve vedení Sokola

„Já jsem nastoupil ve chvíli, kdy skončil můj mandát na radnici, což bylo okolo 1. prosince, oni tu výpověď dostali, nemýlím-li se, v listopadu. Ty dvě věci jsou si sice časově blízké, ale jinak je to čirá spekulace, že jde o nějakou pomstu,“ řekl iDNES.cz Lomecký. „Můžu si o tom myslet cokoli, ale já nebyl účastníkem rozhodnutí,“ uvedl bývalý starosta Prahy 1 za TOP 09.



Stranu opustil z ideových důvodů. „Ta strana má hodnotové desatero, na kterém byla založena. Byla konzervativní, pravicová ještě o něco více než ODS, od které se lišila tím, že byla proevropská, V Praze si vybrala po volbách spolupráci s aktivisticko-liberalistickými stranami nebo hnutími, s Piráty a s panem Čižinským. Měli se společně s ODS pokusit sestavit koalici, případně získat tichou podporou,“ je přesvědčen Lomecký.

„Lomecký byl člověk, jehož politika stranu poškozovala, permanentně jsme řešili nějaké kauzy, prohrál volby na Praze 1 a uražený odešel. Najednou se mu přestala líbit politika TOP 09. Odchází s výroky, že nechce být ve straně, která je v koalici s Piráty a s panem Čižinským. Jsem hrdý na to, že TOP 09 byla součástí Spojených sil pro Prahu, a umožnilo to, že mohly dát dohromady strany, které nebyly zatím odpovědné za chod magistrátu,“ řekl iDNES.cz Pospíšil.

Štětinův krok může zkomplikovat jednání se STAN

O víkendu europoslanec Štětina - zvolený před pěti lety za koalici TOP 09 a STAN - oznámil, že letos bude kandidovat do parlamentu sám s novým hnutím Evropa společně. „Letos už nechci kvůli novému vedení TOP 09 kandidovat za tuto politickou stranu, byť s ní nadále sympatizuji. Rozhodl jsem se založit nové hnutí Evropa společně, které bude výrazně prosazovat myšlenku evropanství,“ napsal Štětina.

„Pan Štětina ani nebyl členem TOP 09, žádal o podporu pražskou organizaci, tu nedostal a místo toho, aby dál usiloval o podporu v rámci strany, se urazil a odešel. Před pěti lety byl nominován za STAN,“ řekl v pondělí Pospíšil.

Přesto mu Štětinův krok může vedle přidělat starosti. Na konci týdne mají pokračovat jednání TOP 09 a STAN o vytvoření společné kandidátky, na níž by byl Pospíšil rád letos znovu do europarlamentu zvolen. Kdyby jednání zkrachovala, může to mít dopad i na výsledek letošního volebního sněmu.