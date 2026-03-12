TOP 09 navrhuje zakotvit do ústavy členství Česka v NATO i Evropské unii

„Je to teď náš nápad, předložíme to brzy,“ řekl Havel. Jeho strana se svou iniciativou osloví i další strany a to i vládní.
„Jsme si vědomi, že to má úskalí, že SPD to nepodpoří a může vydírat své partnery,“ připustil šéf TOP 09, že prosadit takovou úpravu Ústavy České republiky může být složité.
K jejímu prosazení je třeba najít minimálně většinu 120 hlasů ze 200 ve Sněmovně a třípětinovou většinu přítomných senátorů.
Česká republika vstoupil do NATO 12. března 1999 společně s Polskem a Maďarskem.