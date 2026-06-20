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TOP 09 slibuje, že bude na barikádách na obranu veřejnoprávních médií

Josef Kopecký
  18:32aktualizováno  18:59
Opoziční TOP 09 na své programové konferenci slíbila, že bude stát na barikádách za obranu veřejnoprávních médiích. „Ty barikády, to berte obrazně, my využijeme všechny prostředky, které nám dává jednací řád Poslanecké sněmovny, které nám dává jednací řád Senátu, které nám dává náš demokratický systém v České republice k tomu, abychom ubránili veřejnoprávní média,“ řekl iDNES.cz předseda strany Matěj Ondřej Havel.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel | foto: ČTK

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel
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Senátor Břetislav Rychlík připomněl, že se na přelomu milénia na obranu České televize sešlo sto tisíc lidí, kteří zaplnili pražské Václavské náměstí.

„Víte, byla tady už jednou televizní krize, bylo sto tisíc lidí dvakrát na Václavském náměstí a bylo to v době nemravné opoziční smlouvy. Žádným politikům nerostou stromy do nebe a nerostou ani nekompetentní současné vládě, ale způsob, jakým rozhodli o tom zákoně, který je v podstatě deviantní, nepatří do demokratické společnosti,“ prohlásil senátor.

Sledujeme přechod od demokracie k autoritativnímu režimu, řekl senátor Rychlík

„Žádná z vládnoucích politických stran neměla ve svém programu likvidaci médií veřejnosti. V tuto chvíli sledujeme přechod od demokracie k autoritativnímu režimu a to způsobem, který vůbec nepřipomíná demokratické rozhodování vlády, demokratické spravování země,“ zdůraznil Rychlík.

Na posledním jednání vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“ řekl po jednání vlády ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.

„Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Česká republika dávno měla mít euro, řekl Havel

Na programové konferenci TOP 09 slíbila také rychlé zavedení eura, navýšení výdajů na obranu na minimálně 3 procenta HDP do roku 2030.

„Česká republika dávno měla mít euro,“ řekl šéf strany Matěj Ondřej Havel. „To, že nejsme součástí eurozóny, je příliš drahá politika, kterou si Česká republika nemůže dovolit,“ uvedl europoslanec Luděk Niedermayer.

V dolní komoře parlamentu má TOP 09 v současnost nejmenší poslanecký klub, který má devět členů.

Podle průzkumu Kantar CZ pro Českou televizi, který se konal od 18. května do 5. června a zúčastnilo se ho 1200 respondentů, by TOP 09 získala 2,5 procenta hlasů a do Sněmovny by se tak už nedostala.

Havel to ale nevzdává. „Jsme nejvíce pravicovou stranou v parlamentu,“ řekl po celodenní programové konferenci v pražských Vysočanech.

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