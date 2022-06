Kvůli korupční kauze začaly padat hlavy i v TOP 09, končí dva její činitelé

Fremr ani Doležal nejsou podle médií mezi obviněnými v kauze korupce v dopravním podniku, oba ale končí kvůli kontaktům se stíhanými bývalým primátorovým náměstkem Petrem Hlubučkem a lobbistou Michalem Redlem.

„To, že byl Jiří Fremr na nějakém večírku s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, jsem se nyní dozvěděl z médií. Netuším, proč tam byl, ani za koho tam vystupoval. Rozhodně to nebylo s pověřením TOP 09,“ napsal serveru Pospíšil. Podle něj je účast Fremra na takové akci nepřijatelná. „I z tohoto důvodu jsem ho vyzval k ukončení jeho členství v TOP 09, k rezignaci na post v dozorčí radě Musea Kampa a odchodu z veřejného života,“ uvedl europoslanec.

Doležal obvinění ze spolupráce se stíhanými v korupční kauze odmítl. „V minulých dnech se moje jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského Dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu,“ uvedl.

Diskutovali, jak má kdo rozkrádat Prahu

Doležal v pondělí před jednáním pražské rady rozeslal rezignaci na členství v dozorčí radě DPP, která je ale neplatná, dokud ji neprojedná dozorčí rada. Ta zasedne ve středu. Proto jej radní v pondělí odvolali. Doležal svou rezignaci zdůvodnil mimo jiné neodbornými opatřeními v řízení DPP či nahodilými rekonstrukcemi. Současně vytkl náměstkovi primátora Adamu Scheinherrovi, že své návrhy prosazuje se svými příznivci takzvaně na sílu.

„Je to na základě toho, že se pan Doležal objevil v policejních odposleších, že diskutuje s panem (Pavlem) Dovhomiljou, jak má kdo rozkrádat Prahu. Navíc to byl pan Doležal, kdo po boku pana Hlubučka navrhoval volbu pana (Mateje) Augustína (do představenstva DPP), když já jsem to odmítal, proto jsme ihned reagovali,“ řekl v pondělí k Doležalově odvolání Scheinherr.

V kauze korupce v dopravním podniku chtěla Národní centrála proti organizovanému zločinu podle médií minulý týden obvinit celkem 13 lidí, zastihla jich jen deset. Jedním z nich je Hlubuček ze STAN, který stejně jako Redl skončil ve vazbě. Jedenáctý podezřelý, podnikatel a Redlův blízký spolupracovník Pavel Kos, se podle Radiožurnálu přihlásil policii v neděli.

Podle uniklých policejních dokumentů skupina používala šifrované telefony a přezdívky – Kos byl Kosák, Rédl Mišák a Hlubuček Slepičák.

Zbývající dva podezřelí – exmanažer dopravního podniku Matej Augustín a podnikatel Pavel Dovhomilja – byli v době razie v zahraničí. Česká televize v pondělí uvedla, že Augustína, který se nyní vrátil ze Slovenska, už policie zadržela a obvinila.

Kauza vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka ze STAN, který byl s Redlem v kontaktu. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.