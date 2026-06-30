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Jakob chce z EET vypustit bezhotovostní platby i daňovou výjimku pro spropitné

Josef Kopecký
  11:40aktualizováno  12:00
Šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob navrhne při projednávání návrhu vlády na obnovení elektronické evidence tržeb, aby z ní byly vypuštěny bezhotovostní platby. „Neexistuje žádný důvod, aby podnikatelé posílali data do systému ještě jednou,“ řekl Jakob.

Vláda by podle něj měla respektovat dřívější rozhodnutí Ústavního soudu. Bezhotovostní transakce jsou dohledatelné a zanechávají digitální stopu.

„Zbytečně to komplikujete, abyste měli přehled o všem,“ podpořil při jednání rozpočtového výboru, který probíhá souběžně s tiskovou konferencí TOP 09, vypuštění evidence bezhovostních plateb z Vojtěch Munzar z ODS.

Jakob také navrhuje, aby z nové EET, kterou navrhuje vláda Andreje Babiše, vypadlo snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích i osvobození spropitného pro zaměstnance v gastronomii od daní a odvodů do výše sedmi procent tržeb.

„Český daňový systém nepotřebuje další a další výjimky,“ řekl Jakob.

Věra Kovářová z hnutí STAN obhajovala při jednání rozpočtového výboru návrh, aby se EET netýkala „drobné podnikatelské činnosti“.

Poslanci podpořili EET bez povinných účtenek a s výjimkou pro malé živnostníky

„Nový systém nebude nutit podnikatele tisknout účtenky ani pořizovat drahá zařízení. Nejmenším živnostníkům stát nabídne aplikaci zdarma, takže jim bude stačit chytrý telefon, do kterého si ji stáhnou,“ říká ministryně financí za ANO Alena Schillerová. TOP 09 a ODS neprosadily při prvním čtení zamítnutí návrhu ani jeho vrácení k přepracování.

Živnostníků s obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň v prvním pásmu, se nová EET dotkne jen tím, že budou platit vyšší paušální daň. „Místo současných sta korun zaplatí 1500 korun, tedy o 1400 korun více. K tomu samozřejmě sociální a zdravotní pojištění,“ popsala ministryně.

Dobrovolní hasiči, spolky ani organizátoři vesnických akcí, jako jsou plesy nebo zábavy, se nové EET také vyhnou, pokud nepřekročí roční limit 300 tisíc korun.

Součástí návrhu vlády jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou Petra Fialy. „Jde například o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance. Součástí návrhu je také osvobození dobrovolného spropitného od daní a odvodů pro zaměstnance v gastronomii do výše sedmi procent tržeb a snížení DPH na nealkoholické nápoje ve stravovacích službách na 12 procent,“ vyjmenovala Schillerová.

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