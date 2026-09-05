„Podle mého ten představený schodek ještě vzroste kvůli takzvaným mandatorním výdajům ve školství. Tyto výdaje jsou totiž povinné, kryté zákony a musí být vynaloženy. Oznámil to i ministr Plaga,“ řekl předseda Pirátů Hřib v sobotním vysílání pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova.
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Hřib těmito slovy narážel na představený návrh rozpočtu na příští rok, ve kterém má resort školství získat necelých 288 miliard, další peníze chce ministr školství Robert Plaga vyjednat během září, protože podle jeho vyjádření nebude ministerstvo schopno pokrýt všechny povinné výdaje.
Šéf vládního hnutí SPD a předseda dolní komory parlamentu Okamura naopak v debatě prohlásil, že SPD chce ještě úpravu rozpočtu o některé položky.
„SPD je vlastenecká strana a chceme ušetřit zejména tam, kde nijak neuškodíme českým občanům. Zejména tak jde o ubrání dvou procent HDP na obranu, s tím já dlouhodobě nesouhlasím, protože na to zkrátka nemáme peníze. Podobně to je i u humanitární pomoci pro Ukrajince, zde šlo o politické rozhodnutí Fialovy vlády,“ sdělil Okamura.
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Neupřesnil ale, o jakou konkrétní pomoc jde či kolik peněz by se těmito kroky podařilo ušetřit. „Jsou to všechno politická rozhodnutí, o kterých se můžeme stále bavit,“ zopakoval šéf Sněmovny.
Snížení schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na schůzce s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle šéfa Motoristů Petra Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout i s SPD v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.
Zatímco Motoristé navrhli zrušit některé položky v rozpočtu pro školství, které mají podle jejich tvrzení ušetřit desítky miliard, Okamura v sobotu upozornil, že SPD ve školství žádné škrty nechce.
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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka, a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.
K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.