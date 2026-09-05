Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Schodek ještě vzroste, tvrdí Hřib. Okamura chce seškrtat pomoc pro Ukrajince

Autor:
  12:50
Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na snímku Tomio Okamura a Zdeněk Hřib (11. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci (10.července 2026)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib a předsedkyně pirátské Mladé vlády Kateřina...
Šéf Sněmovny Tomio Okamura /SPD/ a předseda Pirátů Zdeněk Hřib
Předseda Motoristů sobě, ministr zahraničí Petr Macinka, šéf rozpočtového...
8 fotografií
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura oznámil, že existuje hned několik variant, kde lze ušetřit při skládání státního rozpočtu. Zmínil zejména dvě procenta HDP na obranu či humanitární pomoc určenou pro obyvatele Ukrajiny. „Jde o politická rozhodnutí, o kterých se chceme ještě bavit s panem premiérem,“ řekl Okamura. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib ale namítl, že schodek ještě vzroste kvůli školství.

„Podle mého ten představený schodek ještě vzroste kvůli takzvaným mandatorním výdajům ve školství. Tyto výdaje jsou totiž povinné, kryté zákony a musí být vynaloženy. Oznámil to i ministr Plaga,“ řekl předseda Pirátů Hřib v sobotním vysílání pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova.

Většina Čechů odmítá schodek 389 miliard. U vládních voličů panuje rozkol

Hřib těmito slovy narážel na představený návrh rozpočtu na příští rok, ve kterém má resort školství získat necelých 288 miliard, další peníze chce ministr školství Robert Plaga vyjednat během září, protože podle jeho vyjádření nebude ministerstvo schopno pokrýt všechny povinné výdaje.

Šéf vládního hnutí SPD a předseda dolní komory parlamentu Okamura naopak v debatě prohlásil, že SPD chce ještě úpravu rozpočtu o některé položky.

„SPD je vlastenecká strana a chceme ušetřit zejména tam, kde nijak neuškodíme českým občanům. Zejména tak jde o ubrání dvou procent HDP na obranu, s tím já dlouhodobě nesouhlasím, protože na to zkrátka nemáme peníze. Podobně to je i u humanitární pomoci pro Ukrajince, zde šlo o politické rozhodnutí Fialovy vlády,“ sdělil Okamura.

To jsme nečekali, kritizují experti rozpočet školství. Vyjednám víc, slibuje Plaga

Neupřesnil ale, o jakou konkrétní pomoc jde či kolik peněz by se těmito kroky podařilo ušetřit. „Jsou to všechno politická rozhodnutí, o kterých se můžeme stále bavit,“ zopakoval šéf Sněmovny.

Snížení schodku požadují zástupci vládního hnutí SPD i Motoristů sobě. Zástupci Motoristů své požadavky předložili na schůzce s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, která trvala zhruba dvě a půl hodiny. Ke shodě podle šéfa Motoristů Petra Macinky ani Schillerové nedošlo. Další schůzky mají proběhnout i s SPD v pondělí před jednáním vlády i na koaličním jednání po něm.

Zatímco Motoristé navrhli zrušit některé položky v rozpočtu pro školství, které mají podle jejich tvrzení ušetřit desítky miliard, Okamura v sobotu upozornil, že SPD ve školství žádné škrty nechce.

Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP

Schodek státního rozpočtu na příští rok ve výši 389 miliard korun navrhla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová. Výše schodku tak má být výrazně vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka, a to v době hospodářského růstu. Opozice návrh kritizuje a označuje ho za „šílenství“.

K hospodaření státu vydala své pravidelné stanovisko také Národní rozpočtová rada, podle které po započítání výdajů na dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany vychází deficit dokonce na 419 miliard.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Schodek ještě vzroste, tvrdí Hřib. Okamura chce seškrtat pomoc pro Ukrajince

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura oznámil, že existuje hned několik variant, kde lze ušetřit při skládání státního rozpočtu. Zmínil zejména dvě procenta HDP na obranu či humanitární pomoc...

5. září 2026  12:50

Policie pátrá po muži s psychickými problémy, obává se o jeho život

Policie prosí veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném mladém muži....

Policisté pátrají po sedmadvacetiletém muži, který se ztratil v Praze při cestě do psychiatrické nemocnice. Muž se léčí s psychickými problémy, špatně se orientuje v čase a prostoru a může působit...

5. září 2026  12:28

Rusko udeřilo na letiště v Kyjevě den před příjezdem Trumpových vyjednavačů

Mrtví a zranění při ruských náletech na Ukrajinu

Rusko v noci na sobotu udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů...

5. září 2026  11:50,  aktualizováno  12:22

Je to tam! Vítězové Balonového nebe minuli věž jen o centimetry, průlet natočili

Balonové nebe 2026 v Hradci Králové a soutěž Fly in (3. srpna 2026).

Posádka z Českých Budějovic zvítězila při Balonovém nebi 2026 v Hradci Králové v soutěži, který balon se průletem nad městem nejvíce přiblíží ikonické Bílé věži. Vítězný balon minul cíp věže o 60...

5. září 2026  12:14

Prada Café, divočák od Armaniho. Luxusní značky servírují přepych i na talířích

Sendvič Croque-Monsieru v podání Le Café Louis Vuitton v New Yorku. (3. května...

Lidé stále častěji upřednostňují investice do zážitků před materiálními věcmi. Zjistil to průzkum společnosti Mastercard z roku 2025. Tohoto trendu si začaly všímat také světoznámé luxusní značky,...

5. září 2026

Segregace migrantů, výlety do někdejších částí Říše. Lídrovi AfD radí neonacisté

Premium
Mluvčí AfD v Sasku-Anhaltsku Patrick Harr (vlevo) a tamní volební lídr Ulrich...

Hvězda německé AfD Ulrich Siegmund se navzdory své umírněné pověsti radí s lidmi, kteří se kdysi snažili vychovat novou generaci extremistů. Ukázalo to pátrání deníku Die Welt, podle nějž se v okolí...

5. září 2026  11:30

Ve flanelce a na Harleyi. Pavel projel v čele 800 motorkářů Prahou

V sobotu 5. září vyrazila z pražských Holešovic spanilá jízda 800 motorkářů....

Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi...

5. září 2026  11:30

TELEVIZIONÁŘ: Člověk by měl odejít v nejlepším, loučí se Štefan Margita

Operní pěvec Štefan Margita vstoupil do Síně slávy Národního divadla. (24....

Pod názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti uvede v sobotu program ČT 1 premiéru dokumentárního portrétu slavného pěvce, zaměřeného na jeden přelomový rok jeho života.

5. září 2026  11:26

Vysvobození po devíti dnech. Z tunelu nepálské elektrárny vyprostili čínského pracovníka

Záchranáři v Nepálu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského...

Záchranáři v Nepálu v sobotu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na tři. Už v pátek...

5. září 2026  11:09

Na Sněžce klesla pocitová teplota pod nulu, silný vítr zastavil lanovku

Pohled na cestu ze Slezského domu na Sněžku, která je dnes už jednosměrná. Jde...

Na hřebenech Krkonoš se během jediného dne výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota v sobotu ráno klesla ke čtyřem stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla jeden až dva stupně pod nulou....

5. září 2026  10:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chci se dotknout kostela. Spisovatel Štifter se bude na Lipně potápět ke staré Vltavici

Jihočeský spisovatel Jan Štifter vydal po čtyřech letech svůj další román,...

Po čtyřech letech se českobudějovický spisovatel, novinář a publicista Jan Štifter vrací na knižní trh románem Vltavice. Ten vrací do dnes už zatopené staré vesnice Dolní Vltavice a k příběhům...

5. září 2026  10:38

V pražských Lipencích hořela chata, hasiči z plamenů zachránili štěně

V pražských Lipencích vyhořela v pátek v noci chata. Hasiči zachránili z útrob...

V pražské čtvrti Lipence zasahovali hasiči v pátek pozdě v noci u požáru chaty. V domě v tu dobu nikdo z obyvatel nebyl, ale vyběhli z něj dva psi. Později hasiči z hořící chaty vynesli ještě štěně....

5. září 2026  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.