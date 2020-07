YouTube smazal kanál Okamurovi. Ukazuji jen činy migrantů, stěžuje si

Nastupuje tvrdá cenzura. YouTube mi včera bez jakéhokoli předešlého upozornění zrušil můj kanál. Důvodem zrušení je podle všeho to, že jsem opakovaně zveřejňoval videa, na kterých byly vyobrazeny násilné a kriminální činy migrantů v západní Evropě a „bojovníků proti rasismu“ v rámci hnutí Black lives matter v USA. Zrušením mého profilu mi hrozí také Facebook. Jsme svědky tvrdé cenzury a nastupující totality. Jsem ze strany YouTube cenzurován za to, že nesouhlasím s nelegální ...migrací, islamizací a s politikou EU, a upozorňuji na nebezpečí, která to přináší. Ihned jsem si vytvořil nový YouTube kanál a rád bych vás pozval, abyste se ho sledovali a stali odběrateli, jelikož tam pravidelně zveřejňuji moje video komentáře a další aktuality ohledně zákulisí a faktů k nejaktuálnějšímu dění. Těším se na komunikaci s vámi. Odkaz na můj nový kanál je zde: https://www.youtube.com/channel/UCe0c2rUjCHtQSf2XY7ulCQA