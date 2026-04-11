Řešením drahých energií by bylo zajištění surovin znovu i z Ruska, řekl Okamura

  14:18
Řešením vysokých cen energií a pohonných hmot by bylo odebírání plynu a ropy z Ruska. Česko by tak mělo znovu diverzifikovat své zdroje a zajistit svou energetickou bezpečnost. V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova to v sobotu řekl předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Česko se závislosti na dovozu z Ruska zbavilo v minulém volebním období po ruském vpádu na Ukrajinu.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a pro Český rozhlas.( 23. března 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Dneska by diverzifikace podle mého názoru měla proběhnout i zpátky zase opačně. Mimochodem rakouská vláda už loni řekla, že by klidně brala energie z Ruska, pakliže budou nejlevnější. A řekli po ukončení konfliktu (ruské invaze na Ukrajinu). To znamená, my bychom se měli vícezdrojově pokusit zabezpečit naši energetickou bezpečnost,“ uvedl Okamura. Dodal, že pro něj je nejdůležitější, aby čeští občané a firmy měli co nejlevnější energie.

Podle Okamury nynější zásahy USA v Íránu zvyšují riziko energetické krize. Opoziční poslankyně a bývalá místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) ocenila, že lídr koaličního hnutí SPD uznává, že významný růst cen je důsledkem války. „To jste před čtyřmi lety (po ruském vpádu na Ukrajinu) nedělali a skutečně jste to popírali,“ uvedla Kovářová.

Okamura argumentuje tím, že se ruské energie do Evropy stejně dodávají. „Jestli tedy se díváte směrem na východ a chtěli byste ropu z Ruska, tak jen připomenu rok 2019, kdy nám z Ruska přišla ropa znečistěná. Spolehnutí na ruskou ropu není, to je nespolehlivý partner. Je to partner, který nás může vydírat, a to se ukazuje jak na případu Slovenska, tak Maďarska,“ řekla poslankyně STAN.

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska se přerušily po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovenský premiér Robert Fico na konci března po společném jednání české a slovenské vlády prohlásil, že by ke stabilizaci situace s ropou ve středu Evropy otevření ropovodu Družba přispělo. Slovensko zavedlo dvojí ceny pohonných hmot pro místní a pro cizince.

Vláda ANO, SPD a Motoristů přikročila kvůli vysokým cenám k omezení marží prodejců. Snížila spotřební daň u nafty a zastropovala cenu, každý den vyhlašuje maximální možné částky za litr benzinu a nafty.

Řešením drahých energií by bylo zajištění surovin znovu i z Ruska, řekl Okamura

11. dubna 2026  14:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

