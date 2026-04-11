„Přestaňte trucovat.“ Kovářová v debatě s Okamurou vyzvala vládu k jednání s Hradem

Tomio Okamura a Věra Kovářová v pořadu Za pět minut dvanáct debatovali o obsazení vedení Sněmovny, kauze Dozimetr i dopadech konfliktu na Blízkém východě, včetně růstu cen pohonných hmot. Řeč přišla také na spor prezidenta s vládou. Zatímco Okamura míní, že prezident požaduje pravomoci, které mu podle Ústavy ČR nepřísluší, Kovářová vyzvala k větší míře státnického přístupu.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura před koaličním jednáním (2. března 2026)

Minulé dny plnila nejen česká média titulky o sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou premiéra Andreje Babiše ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel se totiž od nástupu do prezidentské funkce v roce 2023 účastnil všech summitů NATO a chce v této praxi pokračovat. Vládě se to však nepozdává.

Tomio Okamura (SPD) v sobotní diskuzi řekl, že účast prezidenta na summitu NATO podléhá kontrasignaci vlády a hlava státu podle něj požaduje něco, na co podle Ústavy ČR nemá právo. Mimo jiné prezidenta označil za „nejviditelnějšího představitele opozice.“

Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou

Podle Věry Kovářové, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN, je však na čase spory ukončit. „Méně testosteronu a více státnického přístupu a racionality,“ uvedla s tím, že by si premiér s prezidentem měli sednout ke společnému stolu a spor vyřešit jednáním. Současný stav podle ní působí nedůstojně. „Přestaňte trucovat a sedněte si ke stolu,“ řekla.

Ještě předtím tématem debaty byla volba do vedení Sněmovny. Na otázku, kdy bude vedení dolní komory kompletní, Tomio Okamura (SPD) uvedl, že dosud nominaci poslankyně Barbory Urbanové od hnutí STAN neobdržel. Podle Kovářové, jde pouze o administrativní potvrzení a nominace Urbanové na post místopředsedkyně podle ní nadále platí.

Na dotaz, zda je poslankyně Urbanová pro vládní koalici přijatelnější než Vít Rakušan (STAN), které poslanci několikrát nezvolili, Okamura odpověděl, že koalice respektuje výsledky voleb. Zároveň připomněl nezvolení nominantů SPD v minulém volebním období do vedení Sněmovny.

Urbanová nahradila Rakušana a za STAN míří na post místopředsedkyně Sněmovny

Kovářová následně potvrdila, že se v kuloárech hovořilo i o její možné kandidatuře do vedení Sněmovny. Hnutí STAN ale podle ní nakonec navrhlo poslankyni Urbanovou. „Nebudeme skákat, jak koalice píská, nominujeme si vlastního kandidáta,“ uvedla Kovářová a odmítla údajné snahy vládní koalice nominaci ovlivňovat.

Okamura: Za naší vlády se lidé nemusí bát mluvit

Řeč přišla i na pokračující vývoj v kauze Dozimetr. Okamura uvedl, že by měla být důkladně došetřena, protože on sám nemá důvěru ve vyšetřovací orgány. Dle svých slov se opírá o vlastní zkušenost, kdy byl podle něj „vyšetřován za názor“. Kovářová na to reagovala tím, že je nepřijatelné, aby předseda Sněmovny takto zpochybňoval justici. Okamura následně dodal: „Za naší vlády už je demokracie, lidé se nemusí bát mluvit.“

Šéf Sněmovny a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN pak debatovali také o konfliktu na Blízkém východě. Probrali i související růst cen pohonných hmot. Okamura uvedl, že ceny v Česku ve srovnání s jinými státy klesají. Kovářová oponovala, že po přijetí prvních opatření naopak vzrostly.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rusové a Ukrajinci si vyměnili válečné zajatce. Jsou mezi nimi i civilisté

Rusko a Ukrajina si vyměnily po 175 zajatých vojácích a sedmi civilistech z...

Rusko a Ukrajina si v sobotu vyměnily po 175 zajatých vojácích a sedmi civilistech z každé strany, oznámilo ruské ministerstvo obrany. O výměně vzápětí informoval i ukrajinský prezident Volodymyr...

11. dubna 2026  14:13

Íránci nevědí, kam umístili miny v Hormuzském průlivu, tvrdí Američané

Premium
Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)

Írán poskytl mapu ukazující, kudy plout v Hormuzském průlivu. Mnohé lodě ale stále kvůli obavám z min a nejasnostem z íránské strany stojí. Američtí činitelé se domnívají, že Íránci neumožňují lodím...

11. dubna 2026  14:04

Pochod pro život vyrazil centrem Prahy, odpůrci podporující práva žen blokovali trasu

Odpůrci Pochodu pro život blokují v centru Prahy trasu průvodu (11. dubna 2026)

V centru Prahy se sešly stovky převážně mladých lidí na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten odpoledne vyrazil z Hradčanského...

11. dubna 2026  12:34,  aktualizováno  14:03

Zlo všech podob. Ale frky též! Krobot a Smékal popisují novou hru, inspiruje Welzl

Miroslav Krobot a Lubomír Smékal během vzájemného setkání

V režii výrazné osobnosti českého divadla Miroslava Krobota vznikla nová inscenace Moravského divadla Olomouc Bořiny za břehem, která se odehrává v někdejší kultovní zábřežské hospodě. V ní kolem...

11. dubna 2026

Vance přiletěl, mluví se o uvolnění aktiv. Írán jedná v Pákistánu s USA o míru

Americký viceprezident J.D. Vance dorazil na mírová jednání s Íránem do...

Americká delegace v čele s viceprezidentem J.D. Vancem jedná v hotelu Serena v pákistánské metropoli Islámábádu s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Agentura Reuters s odvoláním na vysoce...

11. dubna 2026  8:43,  aktualizováno  13:01

Jedno stání za 1,3 milionu. Parkovací dům zdražily požadavky města i lokalita

Premium
Požadavky Hostivice. Cenu parkovacího domu zvyšují požární bezpečnostní systémy...

V sousedství nádraží v Hostivici se začne v příštím roce stavět nový parkovací dům se 480 místy a 19 nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Otevřen má být nejpozději v polovině roku 2029. Rozpočet...

11. dubna 2026

Do Česka míří saharský prach. Z oblohy může padat „krvavý" déšť

Auto v Hodoníně, na který dopadl prach ze Sahary.

Během noci na neděli se do Česka bude ve vyšších vrstvách atmosféry dostávat saharský prach, vydrží minimálně do začátku příštího týdne. Na síti X to v sobotu uvedl Český hydrometeorologický ústav...

11. dubna 2026  12:40

Hudba spojuje. Na pražském Výstavišti se budou vyhlašovat noví majitelé Andělů

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Za pár hodin se rozhodne o držitelích hudebních Cen Anděl za rok 2025. Předávání se odehraje v prostorách pražského Výstaviště, slavnostním večerem provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska, o...

11. dubna 2026  12:15

Nová stezka spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

České Švýcarsko, výročí dvou let od požáru. Gabrielina stezka je kvůli...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

11. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Číňané si oblíbili Zimbabwe. Hlavní město se díky nim mění před očima

zimbabwe čína harare

Rostoucí počet Číňanů žijících a podnikajících v Zimbabwe je pro africkou zemi požehnání. Alespoň podle tamních realitních makléřů. „Počet čínských kupců neustále roste,“ říká jeden z nich. Proměna...

11. dubna 2026

Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici...

Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní...

11. dubna 2026  11:41

