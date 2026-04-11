Minulé dny plnila nejen česká média titulky o sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou premiéra Andreje Babiše ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel se totiž od nástupu do prezidentské funkce v roce 2023 účastnil všech summitů NATO a chce v této praxi pokračovat. Vládě se to však nepozdává.
Tomio Okamura (SPD) v sobotní diskuzi řekl, že účast prezidenta na summitu NATO podléhá kontrasignaci vlády a hlava státu podle něj požaduje něco, na co podle Ústavy ČR nemá právo. Mimo jiné prezidenta označil za „nejviditelnějšího představitele opozice.“
Prezident je silnější, než se vláda domnívá. Právník vysvětluje, zda by uspěl s žalobou
Podle Věry Kovářové, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN, je však na čase spory ukončit. „Méně testosteronu a více státnického přístupu a racionality,“ uvedla s tím, že by si premiér s prezidentem měli sednout ke společnému stolu a spor vyřešit jednáním. Současný stav podle ní působí nedůstojně. „Přestaňte trucovat a sedněte si ke stolu,“ řekla.
Ještě předtím tématem debaty byla volba do vedení Sněmovny. Na otázku, kdy bude vedení dolní komory kompletní, Tomio Okamura (SPD) uvedl, že dosud nominaci poslankyně Barbory Urbanové od hnutí STAN neobdržel. Podle Kovářové, jde pouze o administrativní potvrzení a nominace Urbanové na post místopředsedkyně podle ní nadále platí.
Na dotaz, zda je poslankyně Urbanová pro vládní koalici přijatelnější než Vít Rakušan (STAN), které poslanci několikrát nezvolili, Okamura odpověděl, že koalice respektuje výsledky voleb. Zároveň připomněl nezvolení nominantů SPD v minulém volebním období do vedení Sněmovny.
Urbanová nahradila Rakušana a za STAN míří na post místopředsedkyně Sněmovny
Kovářová následně potvrdila, že se v kuloárech hovořilo i o její možné kandidatuře do vedení Sněmovny. Hnutí STAN ale podle ní nakonec navrhlo poslankyni Urbanovou. „Nebudeme skákat, jak koalice píská, nominujeme si vlastního kandidáta,“ uvedla Kovářová a odmítla údajné snahy vládní koalice nominaci ovlivňovat.
Okamura: Za naší vlády se lidé nemusí bát mluvit
Řeč přišla i na pokračující vývoj v kauze Dozimetr. Okamura uvedl, že by měla být důkladně došetřena, protože on sám nemá důvěru ve vyšetřovací orgány. Dle svých slov se opírá o vlastní zkušenost, kdy byl podle něj „vyšetřován za názor“. Kovářová na to reagovala tím, že je nepřijatelné, aby předseda Sněmovny takto zpochybňoval justici. Okamura následně dodal: „Za naší vlády už je demokracie, lidé se nemusí bát mluvit.“
Šéf Sněmovny a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN pak debatovali také o konfliktu na Blízkém východě. Probrali i související růst cen pohonných hmot. Okamura uvedl, že ceny v Česku ve srovnání s jinými státy klesají. Kovářová oponovala, že po přijetí prvních opatření naopak vzrostly.