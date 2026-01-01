Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Autor: ,
  19:39
Slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Na Facebooku to čtvrtek večer v reakci na Okamurův novoroční projev uvedl ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč.
Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku...

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku Velký vlastenecký výlet na nádvoří Valdštejnského paláce (20. srpna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Návrat předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a delegace ze Slovenska. (3....
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se setkal s předsedou...
20 fotografií

Okamura se ve čtvrtek na sítích opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, uvedl mimo jiné ve svém novoročním projevu.

„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ uvedl Okamura. Západní Evropa podle něj plánuje výrobu a prodej zbraní na dluh, který dělá sama sobě. „Chápu, že pro Západ je fajn, když platíme západním zbrojovkám za málo účinné zbraně, které Rusové rozflákají, ještě než se dostanou na frontu,“ řekl šéf Sněmovny.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ dodal Okamura.

Urážlivá a nenávistná vyjádření podle Zvaryče považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ uvedl velvyslanec.

Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal Zvaryč.

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ty shodně popírají, že by drony na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů.

Vstoupit do diskuse (281 příspěvků)

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Jako tlak na obnovu těžby. Geolog zpochybnil odhad zásob zlata na Jesenicku

Premium
Jan Kotris (na snímku) ze státního podniku Diamo ukazuje na propadlinu štoly u...

Geolog Jan Kotris roky pracoval pro Diamo. Za silně nadsazené označuje údaje tohoto státního podniku odhadující množství zlata a dalších kovů v ložisku u Zlatých Hor na Jesenicku. Státní podnik si...

1. ledna 2026

Vzpomínky na Fukušimu blednou. Japonci mají s jadernou energií velké plány

Premium
Ochrana. Před tsunami chrání reaktor betonová zeď.

Už je to jisté – na písčitém pobřeží Japonského moře necelých 300 kilometrů od Tokia se po více než deseti letech spánku probudí jaderný obr. Restart reaktoru číslo šest v jaderné elektrárně...

1. ledna 2026

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku...

Slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Na Facebooku to čtvrtek večer v reakci na Okamurův novoroční...

1. ledna 2026  19:39

Péefko od Kim Čong Ila i Fidela Castra. Hrad ukrývá unikátní kolekci novoročenek

Premium
Přání. Krabice plné novoročních přání ukrývají třeba osobní přání od...

Na Hrad chodí stovky novoročních přání. Archiv kanceláře prezidenta republiky uchovává pro každý rok několik pečlivě roztříděných krabic podle abecedy a toho, jestli jde o státníky, nebo soukromé...

1. ledna 2026  19:21

Několik silnějších otřesů pocítili na Nový rok lidé na Chebsku i Sokolovsku

Odborník vysvětluje na seizmografu průběh zemětřesení v Indonésii (30.9.2009)

Zemětřesení o síle okolo 3,0 pocítili ve čtvrtek krátce po 16:30 a následně znovu zhruba o hodinu později lidé v okolí Kraslic na Sokolovsku. Otřesy byly podle reakcí obyvatel na sociálních sítích...

1. ledna 2026  18:49

Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předá USA

Sledujeme online
Rusové ukazují sestřelený dron jako důkaz útoku na Putinovu rezidenci

Rusko tvrdí, že dešifrovalo soubor z jednoho z ukrajinských dronů sestřelených před několika dny, které podle Moskvy mířily na rezidenci prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti. Data v...

1. ledna 2026  18:04

OBRAZEM: Nejkrásnější ohňostroje, masky i projekce. Takhle svět vstoupil do roku 2026

Ohňostroj rozzářil oblohu během oslav Nového roku i v Ras Al Khaimah ve...

Svět vstoupil do nového roku. Noční oblohu po celé planetě rozzářily novoroční ohňostroje a lidé napříč kontinenty postupně vítali rok 2026. Oslavy se rozprostřely do 39 časových pásem a jejich...

1. ledna 2026  17:15

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:23

Ve švýcarském středisku vyhořel bar. Zemřely desítky lidí, sto zraněných

Následky tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (1....

Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišly o život desítky lidí. Podle italské diplomacie jich je minimálně čtyřicet. Dalších sto lidí utrpělo zranění. Oheň vypukl během...

1. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  15:40

Politologové o projevech: Pavel osvěžující, Babiš státnický, Okamura skandální

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Důraz prezidenta Petra Pavla na občanskou společnost může podle politologa Lukáše Jelínka předznamenávat boj, který se v letošním roce svede o neziskové organizace. Milana Školníka v prezidentském...

1. ledna 2026  15:35,  aktualizováno  15:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...

Prezident Petr Pavel svým novoročním projevem potěšil opoziční politiky. „Zajímavá a úspěšná, nikoliv spálená země. To je Česko podle prezidenta Pavla a já tuhle vizi sdílím,“ komentoval pro iDNES.cz...

1. ledna 2026  13:45,  aktualizováno  15:25

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

1. ledna 2026  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.