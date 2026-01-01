Okamura se ve čtvrtek na sítích opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, uvedl mimo jiné ve svém novoročním projevu.
„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ uvedl Okamura. Západní Evropa podle něj plánuje výrobu a prodej zbraní na dluh, který dělá sama sobě. „Chápu, že pro Západ je fajn, když platíme západním zbrojovkám za málo účinné zbraně, které Rusové rozflákají, ještě než se dostanou na frontu,“ řekl šéf Sněmovny.
„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ dodal Okamura.
Urážlivá a nenávistná vyjádření podle Zvaryče považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ uvedl velvyslanec.
„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal Zvaryč.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské agresi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ty shodně popírají, že by drony na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů.