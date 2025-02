Já se toho nebojím. Stejná fotka je i v učebnici, říká Okamura o svém vydání

Pane Okamuro, v listopadu jste v rozhovoru s MF DNES říkal, že máte radost z toho, že na vás kvůli tomuto plakátu podali trestní oznámení. Máte radost i teď, když vás Sněmovna vydala k trestnímu stíhání?

Trošku bych upřesnil to, co jste řekla. Mě nevydala Sněmovna, mě vydali poslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a přidali se k nim Piráti.

Tedy většina Sněmovny.

Ano, poslanci těchto pěti stran, abychom je na úvod pojmenovali. A kvůli těmto poslancům mně hrozí tři roky vězení natvrdo za plakát Stop migračnímu paktu. Je na něm i druhá věta: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší v uvozovkách chirurgové z dovozu. Ten plakát je pravdivý. Nesouhlasím s tím, že Fialova vláda, včetně Pirátů, podepsala migrační pakt EU, který začne platit pro Českou republiku za necelé dva roky. A na základě toho paktu se k nám budou přerozdělovat nelegální a tímto paktem zlegalizovaní afričtí a muslimští nepřizpůsobiví migranti.

Zůstaňme u toho plakátu. Vytvořila jej umělá inteligence, je pravdivý?

Určitě to pravdivé je. Podívejte se na události nejen posledních dní, ale posledních let. Například ve Villachu teď došlo k vraždě. Syrský migrant ubodal v pěší zóně čtrnáctiletého chlapce. Já tu pěší zónu znám, já jsem tam vloni náhodou šel. To je takové malinké městečko, kde prochází lidé. Pravda, zarazilo mě, že tam na té pěší zóně byl přibližně každý třetí člověk muslimský migrant. Většinou šlo o zahalené muslimské ženy. Ten poměr mě překvapil.

To rozhodně nezpochybňuju, na druhou stranu statistiky ukazují, že v Česku taková uprchlická krize není.

Paní redaktorko, doufám, že jste se na ten rozhovor dobře připravila. Sama jste v úvodu řekla, že je na tom plakátu napsáno stop migračnímu paktu EU. Tak proč mluvíte o něčem, co je úplně irelevantní? Na základě migračního paktu EU mají být přerozdělováni nelegální migranti, kteří proudí z Afriky a z muslimských zemí do Evropy i do České republiky. Tak o čem teď mluvíte?

Ptám se na ten plakát. Nebylo to zbytečné strašení lidí?

Takhle mluvili přesně liberální aktivisti. Ti aktivisti, kteří podporují současné vedení EU a Fialovu vládu. Tak mluvili i v západní Evropě. Paní redaktorko, v životě to totiž funguje takhle: Auto taky máte pojištěné. Až vám ho někdo poškodí nebo vykrade, jak to budete řešit, když ho nebudete mít pojištěné? Máte určitě pojištěnou domácnost. Anebo ji budete pojišťovat, až se něco stane? Zdravotní pojištění při cestě do zahraničí si zařídíte předem, nebo budete platit plnou částku, až se vám v zahraničí něco stane? Hráz nebo přehradu budete stavět, až vás spláchne povodeň? Paní redaktorko, tento názor snad nemyslíte vážně.

Chápu, kam tím míříte...

...podívejme se na situaci v západní Evropě. Podle oficiálních německých statistik z roku 2023 došlo jenom v Německu k 3800 pobodání. Za rok 2024 ještě oficiální statistiky nejsou. Cituji teď z vašeho článku na iDNESu, že většina těchto pachatelů jsou lidé s migračním pořadí bez německého pasu. Jsou to Syřani, Afghánci a další. Je na to potřeba reagovat včas. Právě proto, že jsou to lidé, není to pračka nebo lednička, kterou při sběru surovin hodíte na ulici a někdo ji odveze. Proto říkáme stop migračnímu paktu a prosazuji nulovou toleranci jakékoliv migraci.

Pojďme zpátky k vašemu vydání Sněmovnou. Nemyslíte si, že je vlastně správné, když o tom, zda vaše kampaň byla rasistická a xenofobní rozhodne nezávislý soud a vy se před ním budete moct obhájit?

Já bych si opravdu vyprosil nějaké expresivnější výrazy. Říkám pravdu, už jsem vám řekl statistiky a v západní Evropě to vidíte dnes a denně. Opravdu vás nechci poučovat, ale na základě migračního paktu EU migrují pouze afričtí a muslimští migranti. Migruje snad blonďatý Švéd? Tady o rasismu a xenofobii nemůže být ani řeč. To jsou fakta. Rozumíme si?

Ptala jsem se na to, jestli nepovažujete za vhodné, že se budete moct před soudem obhájit?

To považuji za velmi nevhodné, protože v České republice by měla být svoboda slova...Máme 30 let po sametové revoluci a je ohrožena svoboda slova, těch kauz je poměrně mnoho. Třeba profesor Drulák, u kterého soud řekl, že ho vyhodili neoprávněně (z Ústavu mezinárodních vztahů – pozn. red.). Paní učitelka Bednářová, ať s ní souhlasíme nebo ne. Za názor nemá být vyhozena (byla souzená za ruských válečných zločinů na Ukrajině – pozn. red.). Já budu bojovat dál za svobodu slova. Toto je legitimní a pravdivý názor. A ještě bych vám něco ukázal. Tady je ten druhý plakát, na něm stojí: Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. A ve druhé větě je: Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku. (Plakátem se také zabývá policie, jsou na něm umělou inteligencí vygenerování chlapci romského původu s cigaretou – pozn. red.).

Proti němu se ohradila například organizace Romea, která také podala trestní oznámení. Podle ní je plakát plný předsudků...

Ale podívejte, tady mám učebnici občanky pro sedmý ročník základní školy A ta fotografie, která je použita na našem plakátu, je v té učebnici. Tedy ten motiv je stejný.

Dá se podle vás srovnávat fotografie z učebnice s volební kampaní?

Já vím, že se ve vás ten aktivismus trošku hýbe, ale neskákejte mi prosím do řeči. Začnu mluvit jednu větu a ani mě nenecháte domluvit. Ve vládní koalici se domluvili, že budou kriminalizovat Okamuru. Cílem je zakázat účast SPD ve volbách. Vládní koalice je v křeči, tak řekli, že jde o rasismus. Ty texty jsou správně. Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku. To SPD prosazuje. A k té Romei. Je to organizace financovaná ministerstvy Fialovy vlády. Možná se taky domluvili. Musím se pousmát. Z mého pohledu je to totiž taková jedna skupinka. Taky na mě podal trestní oznámení Pospíšil (Jiří Pospíšil z TOP 09 – pozn. red.), protože má kontakty na státní zastupitelství jako exministr spravedlnosti. Ale já znovu říkám, já se toho nebojím, že mě vydali.

Co jste říkal na to, že váš bratr Hayato Okamura se zdržel hlasování o vašem vydání, ale taky před poslanci řekl, že vaši kampaň odsuzuje?

Mám bratra rád, mnoho let jsem ho zaměstnával. Vydělal si u mě miliony korun, ty faktury všechny mám. Takže já se o něj staral opravdu velice dlouho, lidsky ho mám velmi rád a on mě všude pomlouvá, špiní mě i na internetu. A co si o tom myslím politicky? To mě velice zklamal. On je poslancem za KDU-ČSL, hlasuje pro zvyšování daní, pro snižování valorizací důchodů, přestože to v politickém programu neslibovali, dokonce explicitně říkali, že to dělat nebudou...Já se bratrovi divím, proč neustále hlasuje jinak, než slíbil svým voličům.

Hodláte letos ve volební kampani ještě přitvrdit?

Nikdy jsem neposuzoval, jestli přitvrdím, nebo nepřitvrdím. Dělám kampaň podle toho, co je pravda. Za pravdou si stojím, i když mi hrozí na základě trestního oznámení od Fialovy vládní koalice a Pirátů tři roky vězení natvrdo. Já to stejně neodvolám. Přísun nelegálních migrantů z Afriky a muslimských zemích do České republiky prostě považuju za obrovskou hrozbu. Jak je vidět, jsem v tom názoru v politice sám. O zneužívání dávek nepřizpůsobivými jsme nehovořili detailně... Chci upozornit, že nepřizpůsobivý nerovná se Rom. SPD má nejvíce romských členů a ti mi vyjádřili podporu. Klidně vám potom ukážu SMS, co mi poslala včera naše romská zastupitelka z Krupky, zdravotní sestra Andrea Kuchtová.

Takže máme očekávat další podobné plakáty?

Dělám kampaň podle toho, jestli je pravdivá, nebo ne. Já nespekuluju, nejsem populista. Nejsem jako Fialova vláda, která před volbami řekne, že daně nezvýší a pak je zvýší. Já tohle nedělám. Jsem přesvědčen o své pravdě a nejsem kam vítr, tam plášť. Budu dělat kampaň určitě otevřenou, pravdivou a bude pojmenovávat aktuální problémy.

Něco ale změnit budete muset, nebo ne? Podle průzkumů se SPD poslední dobou pohybuje i u pětiprocentní hranice volitelnosti.

Proč lžete? Každý víkend je průzkum v televizi Prima v pořadu Partie. Tam byl uplynulou neděli zveřejněn průzkum renomované agentury STEM měli jsme v něm 8,5 procenta a neustále máme mezi osmi a devíti procenty.

Tady mám průzkum společnosti Kantar z 8. února s 6,5 procenty.

A dnes máme 18. února, takže jste si dohledala starší průzkum. Víte, já mám iDNES rád a já to tady zvládnu, ale proč si vybírat jen to negativní? Každý týden na Primě miliony občanů vidí průzkumy. Kantar, to jsou průzkumy pro Českou televizi. Nám v průzkumech agentury dávali menší volební výsledek, než jsme pak reálně měli. Ten důvod neznám. My žádné průzkumy taky neplatíme, možná je to tím. Já nevím. Teď po krajských volbách ve třetině krajů jsme ve vládních koalicích, vzrostl nám počet zastupitelů.

Budete chtít být po volbách součástí vlády? Nebo je něco pravdy na tom, že SPD je pohodlně v opozici?

Jak jsem vám před chvílí říkal, SPD po úspěšných krajských volbách vládne v Moravskoslezském, Olomouckém, Královéhradeckém kraji a kraji Vysočina. Na tomto přeci vidíte jasný důkaz, že SPD nechce být v opozici, chceme mít vládní odpovědnost, máme kompetentní lidi, máme koaliční potenciál a samozřejmě chceme prosazovat náš program na vládní úrovni. Koalice v krajích jsou vesměs s hnutím ANO, voliči takto rozhodli. To je taky součástí výsledků voleb, s kým se dá koalice dá dát dohromady. Máme půl roku po krajských volbách a vidíte, že to probíhá v klidu a bez korupce. Nemá smysl recyklovat pomluvy provládních aktivistů, když realita je jiná.

Spojíte znovu síly se stranami jako Trikolora, PRO a Svobodní, jako jste to udělali v krajských volbách?

Ano, ale trošku jinak. Myslím si, že na celostátní úrovni je lepší jít sebevědomě pod svojí značkou. Bude to kandidátní listina SPD a umístíme tam i nečleny té strany. Moc rádi bychom na tom se zmíněnými stranami spolupracovali a kdyby to šlo, tak i s Přísahou.

Jak vypadá vyjednávání s Robertem Šlachtou?

Oni mají velice dobrou nabídku ze Stačilo! Jako od komunistů. Já obsah té nabídky znám, ale nechám si ho pro sebe. Ať vám to okomentují oni. Takže se možná spíše přikloní k nim. My bychom rádi k tomu nabídli vlasteneckou, pronárodní alternativu se sociálně citlivým programem tak, aby se neopakoval rok 2021, kdy propadlo přes milion hlasů a kvůli tomu vládne Fialova vláda.

Vnímáte Stačilo! jako konkurenci, nebo potenciální partnery? Stejně tak mě zajímá, jak vnímáte Motoristy?

K tomu se těžko vyjadřuje. Jestli jsem viděl dobře, a je to tak, protože to sleduji, tak ani Stačilo! ani Motoristé nezveřejnili žádný kompletní program pro sněmovní volby. Stačilo! zveřejnilo asi pět bodů, ale to není kompletní program. My máme hotový program na 80 stran, občané ho ale vidí každý den ve Sněmovně. Vyjadřujeme se ke všem tématům a navrhujeme řešení, podali jsme přes toto volební období přes 100 návrhů.

Pokud byste měli být ve vládě, o jaká ministerstva byste měl zájem?

Zajímalo by nás ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, ale to by nám, myslím, nedali, určitě ministerstvo školství, protože se od září bude testovat, že v rámci dějepisu se bude učit gender, co je to za nesmysl? Zajímá nás také určitě ministerstvo průmyslu, protože chceme zajistit levné energie.