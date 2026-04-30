Okamuru přijme Vučić. Podporujeme srbské členství v EU, sdělil šéf SPD

Účast na výstavě kromě České republiky přislíbilo zatím dalších 136 zemí, což je v tomto ohledu rekord. Česká republika bude mít středně velký pavilon, ten největší bude zaujímat hostitelská země.
Tématem setkání s Vučičem by podle Okamury mohla být také evropská integrace Srbska. Bělěhrad bude chtít slyšet názor české strany, zda jejich integraci do Evropy podporuje. „Což jednoznačně podporujeme,“ řekl Okamura. Integrace západního Balkánu do Evropy může být podle jeho slov pro Českou republiku velkým přínosem, protože v případě přijetí Srbska do EU by slovanské státy získaly výhodu na půdě Evropského parlamentu.
Okamura a Foldyna si v Bělehradě prohlédli EXPO, zítra je přijme Vučić
„Chci říct srbské straně, že se těšíme na spolupráci, že respektujeme jejich solitérní politiku. Naše vláda jim do toho nehodlá mluvit. Chceme mít dobré vztahy a prohlubovat obchodní spolupráce,“ sdělil šéf dolní komory už ve středu před odletem z letiště v pražských Kbelích.