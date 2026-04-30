Okamuru přijme Vučić. Podporujeme srbské členství v EU, sdělil šéf SPD

Matyáš Müller
  8:34
Od našeho zpravodaje v Srbsku - Ve čtvrtek pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) v Srbsku. Českou delegaci už dopoledne přijme srbský prezident Aleksandar Vučić. Ještě předtím se Okamura setká s předsedkyní srbského národního shromáždění Anou Brnabičovou. Ve středu se Okamura seznámil s plány výstavy EXPO, která se bude příští rok konat poblíž Bělehradu.
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní návštěvě Srbska. (29. dubna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

12 fotografií

Účast na výstavě kromě České republiky přislíbilo zatím dalších 136 zemí, což je v tomto ohledu rekord. Česká republika bude mít středně velký pavilon, ten největší bude zaujímat hostitelská země.

Tématem setkání s Vučičem by podle Okamury mohla být také evropská integrace Srbska. Bělěhrad bude chtít slyšet názor české strany, zda jejich integraci do Evropy podporuje. „Což jednoznačně podporujeme,“ řekl Okamura. Integrace západního Balkánu do Evropy může být podle jeho slov pro Českou republiku velkým přínosem, protože v případě přijetí Srbska do EU by slovanské státy získaly výhodu na půdě Evropského parlamentu.

„Chci říct srbské straně, že se těšíme na spolupráci, že respektujeme jejich solitérní politiku. Naše vláda jim do toho nehodlá mluvit. Chceme mít dobré vztahy a prohlubovat obchodní spolupráce,“ sdělil šéf dolní komory už ve středu před odletem z letiště v pražských Kbelích.

Okamuru přijme Vučić. Podporujeme srbské členství v EU, sdělil šéf SPD

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

30. dubna 2026  5:02

