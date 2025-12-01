Okamurova první zahraniční cesta. Na Slovensko za Ficem přijede i s Turkem

Šéf Sněmovny v úterý vyrazí na Slovensko. Na setkání s tamními špičkami bere i kandidáty Motoristů na ministry. Předseda SPD Tomio Okamura se chystá na svou první zahraniční cestu v roli šéfa Sněmovny. Na pozvání svého slovenského protějšku, předsedy Národní rady Richarda Rašiho, poletí do Bratislavy. Redakce iDNES.cz má podrobný harmonogram cesty k dispozici.
Po ranním příletu, vzájemném jednání a obědě s Rašim v úterý odpoledne Okamuru přijme v Prezidentském paláci hlava státu Peter Pellegrini. Poté se předseda Sněmovny přesune na Úřad vlády SR, kde ho čeká jednání s premiérem Robertem Ficem. První den návštěvy zakončí společnou večeří se šéfy parlamentů Slavkovského formátu ze Slovenska a Rakouska.

Ve středu pak delegaci čeká pracovní jednání opět ve Slavkovském formátu s předsedy slovenské Národní rady Rašim a rakouské Národní rady Walterem Rosenkranzem. Návštěvu Okamura zakončí prohlídkou výstavy věnované architektu Josipu Plečnikovi, který se mimo jiné ve 20. letech minulého století podílel na obnově Pražského hradu.

Soud poslal do Sněmovny spis k vydání Okamury v kauze předvolebních plakátů

Součástí Okamurovy delegace jsou místopředsedové Sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé). Doplní je šéfové poslaneckých klubů ANO Taťána Malá, SPD Radim Fiala a Motoristů Boris Šťastný, který je zároveň kandidátem na ministra sportu, prevence a zdraví.

Letí i další dva kandidáti Motoristů na ministry – možný šéf diplomacie Petr Macinka a uchazeč o ministra životního prostředí Filip Turek, ke kterému má prezident Petr Pavel řadu výhrad a podle vyjádření budoucího premiéra Andreje Babiše ho nechce ve vládě. Sestavu doplňuje ještě šéf zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO).

Spor o Skopečka

Budoucí opozici složení delegace bez jejich zástupce pobouřilo. Při hlasování na organizačním výboru se snažili prosadit, aby s Okamurou na Slovensko jel alespoň místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. To však zástupci ANO, SPD a Motoristů hlasováním odmítli.

Program na Slovensku

úterý

  • 11:00 jednání a oběd se šéfem Národní rady Richardem Rašim
  • 13:45 přijetí u prezidenta Petera Pellegriniho
  • 14:30 jednání s premiérem Robertem Ficem
  • 19:30 večeře se šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska

středa

  • 9:15 pracovní jednání se šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska
  • 14:00 výstava o J. Plečnikovi

Okamura vysvětlil, že se cesta připravovala ještě předtím, než byl Skopeček dodatečně zvolen místopředsedou Sněmovny, a také že má na výběr delegace dle svého uvážení právo. „Je to pozvání pro předsedu Sněmovny, není to klasická cesta sněmovní delegace. Takže já určuji, kdo bude jejím členem. Navíc to má být přátelská cesta, která má sloužit k navázání kontaktů. Chceme obnovit nadstandardní vztahy se Slovenskem, opravdu nechci, aby tam někdo říkal, že nemá rád Fica,“ vysvětloval Okamura, proč Skopečka v delegaci nechce.

Podle zástupců budoucí opozice se však jedná o první případ, kdy v delegaci nebudou zástupci parlamentní opozice. „Když vidím to složení, jedná se o takový motorizovaný výlet na Slovensko. Mám pocit, že to je další ukázka sněmovní kultury, která se tady nově nastoluje. Jedeme na Slovensko, a protože chceme obnovit vztahy s našimi bratry, které vy jste pokazili, tak vás k tomu ani nevezmeme,“ kritizoval šéf Starostů Vít Rakušan.

Další spor se týkal poslanecké cesty na prosincovou konferenci NATO v USA. Tu nejprve budoucí koalice neschválila s tím, že jde o úspory. Nakonec ale opozici ustoupila a na konferenci pojede zástupkyně TOP 09 Helena Langšádlová a poslanec Motoristů Karel Beran.

Okamurův první krok ve funkci předsedy Sněmovny – podržel štafle při sundavání ukrajinské vlajky z budovy.

