Chceme do vlády! S Babišem. Okamura o kampani i plánech, koho osloví

Býváte označován za populistu, často vás tak nazývají představitelé vládní koalice. Nemáte trochu škodolibou radost, když se tak po výrocích o německých platech začalo říkat i premiérovi Petru Fialovi?

Rozhodně nepatřím mezi škodolibé lidi, kteří by měli radost z něčího neúspěchu. Zvlášť, když ten neúspěch negativně ovlivňuje všechny občany České republiky. Naopak Petru Fialovi přeji, aby si uvědomil, že na to prostě nemá, a tím, že dál vládne, v podstatě obtěžuje většinu českých občanů. A až tuto sebereflexi udělá, tak aby odešel a nechal to na jiných, schopnějších. Jinak tedy nálepka „populista“ je skutečně zoufalá. Odpozoroval jsem, že po ní vládní politici a provládní novináři sahají, když nemají argumenty. Jinak latinský výraz „populus“ znamená lid. A není přece nic špatného, když politik naslouchá lidu. Když mu nenaslouchá, chová se jako elitář. A to je přesně Petr Fiala.

Pokud by migrovali blonďatí Švédové, dáme na příští plakát blonďatého Švéda.