Zavírá se tu za názory, tvrdí Okamura. Příkladem uvedl podněcovatele k násilí

„Já jsem naštěstí v Poslanecké sněmovně, tak si na mě tolik nedovolí, ale to, že se tady zavírá za názory a je možné pokutovat za názory... Paní redaktorko, to jsou přece příklady z poslední doby,“ prohlásil v úterý Okamura v pořadu K věci v části, jejímž tématem byly leckdy několikahodinové obstrukce opozice. Ta tento mimořádný prostředek, podle vládních politiků, zneužívá k zablokování jednání a tudíž celé Sněmovny. Sám předseda SPD je autorem několika až sedmihodinových výstupů.

Souhlasíte s tím, že se v Česku zavírá do vězení za názory? celkem hlasů: 627 Ano 19 %(122 hlasů) Ne 80 %(501 hlasů) Nevím 1 %(4 hlasy)

„Pakliže lidé nevyzývají k trestné činnosti, tedy že by chtěli někoho zabíjet nebo přepadávat, tak názor na konflikt na Ukrajině by měl být zcela demokraticky umožněn. Prostě někdo si myslí to a někdo ono,“ pokračoval Okamura o válce, kterou rozpoutalo Rusko. Následně dodal, že demokracie se může posouvat jen širokou diskusí s oponentními názory.

Když ho moderátorka vyzvala, aby sdělil, kdo byl podle něj v poslední době za svůj názor uvězněn, Okamura jako příklad jmenoval soudem usvědčeného dezinformátora Patrika Tušla.

Ten nicméně za mřížemi skončil kvůli podněcování k nenávisti a nebezpečnému vyhrožování. Prvně na sebe veřejně upozornil během pandemie covidu, kdy popíral jeho závažnost a pronásledoval lékaře podporující restrikce proti nemoci. Mimo jiné byl také obviněn z napadení evolučního biologa Jaroslava Flegra.

Také podporoval režim ruského diktátora Vladimira Putina a podněcoval k násilí proti Ukrajincům. Odsouzen byl v roce 2022 na celkem 19 měsíců. Od soudu letos dostal i další trest za nesplácení svých dluhů, a to 23 měsíců.