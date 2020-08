Okamura přednesl před poslanci analýzu o Bělorusku. Akorát nebyla jeho

PODPREDSEDA ČESKÉHO PARLAMENTU UKRADOL MÔJ TEXT



Uplynulú noc som mal úplnou náhodou pustený na ČT24 záznam z rokovania Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky z 19. augusta. Nevenoval som mu príliš veľkú pozornosť, robil som si popri ňom svoje, keď tu zrazu sa mi zdalo to, čo som počul, nejaké povedomé... Neveril som vlastným očiam a ušiam: podpredseda českého parlamentu Tomio Okamura číta celý môj komentár "O čo ide v Bielorusku" z Časopisu Argument http://casopisa...rgument.cz/?p=31055 ako SVOJ VLASTNÝ PARLAMENTNÝ PREJAV bez akejkoľvek zmienky, že nejde o jeho text. https://www.psp.cz/ekn…/2017ps/stenprot/057schuz/s057031.htm Spočiatku sa do toho snažil dať nejaké vlastné vsuvky, ale napokon to bol od slova do slova trochu kostrbatý český preklad mojej analýzy. To sú metódy, pri ktorých aj Danko s Kollárom a Matovičom dohromady blednú závisťou...