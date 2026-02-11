A teď ovládneme i Senát, plánuje Okamura. Odkryl detaily sporu s Moravcem

Minulý týden definitivně padla byť jen teoretická šance, že by se Filip Turek stal ministrem. Budete na Motoristy tlačit, aby na ministerstvo životního prostředí nominovali někoho jiného, nebo může resort vést Petr Macinka na dálku z Černínského paláce celé čtyři roky?
V koalici máme dohodu, že si v rámci resortů, které jsou na základě dohody přiděleny jednotlivým stranám, nemluvíme do kandidátů na ministry. Proto respektuji, že je to na Motoristech, koho a kdy chtějí na post ministra nominovat.
A je to únosné, aby Petr Macinka zastával oba dva ty posty – dá se to vůbec stíhat?
Vím, že mezi premiérem Babišem, který je odpovědný za vládu, a předsedou Motoristů proběhla určitá diskuse. Motoristé sdělili, že jiného kandidáta nominovat nechtějí. A já to respektuji. Platí, co říkám od začátku, že podle ústavy by prezident měl jmenovat ministry na základě návrhu premiéra.
Co si dokážu představit, je postavení společných kandidátů pro podzimní senátní volby. Tam už dokonce částečně debata proběhla.