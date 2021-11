A přece se za „mediální žumpu“ omluvil. Okamurovi hrozila exekuce

Vrchní soud v Praze omluvu nařídil už v květnu, na facebookovém účtu Tomia Okamury se však objevila až ve středu pozdě večer.

„Dne 14. 12. 2017 jsem na svém facebookovém profilu uveřejnil příspěvek, ve kterém jsem označil web HlídacíPes.org za web podvodný, jeho novináře za podvodníky a mediální žumpu obelhávající dokola občany a uvedl, že jeho cílem jako ziskovky je rozklad tradičních hodnot a lživé útoky na SPD. Za výše uvedená tvrzení se Ústavu nezávislé žurnalistiky, z.ú., který provozuje zpravodajský server HlídacíPes. org, omlouvám,“ napsal Okamura.

Pokud by tu tuto soudem uloženou povinnost nesplnil, hrozila mu až stotisícová pokuta. Exekutor by mu následně mohl ukládat pokuty, které připadají státu, do doby, než by se omluvil.

Podle serveruHlídacíPes.org byla exekuce ze strany Ústavu nezávislé součástí snahy o obranu nezávislých médií. „Není možné, aby na ně lidé jako Miloš Zeman, Andrej Babiš či Tomio Okamura a další nepřátelé svobody slova lživě a beztrestně útočili,“ uvedl na webu zakladatel serveru a ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann.

Spor z konce roku 2017 se týká Okamurovi reakce na článek serveru, který tvrdí, že politik v majetkovém přiznání neuvedl prodej podílu v pražské restauraci. Po vydání článku Okamura označil web za podvodný a „spojený s penězi George Sorose“.

„Nemá smysl jakkoli věřit takovým novinářům, je to jedna velká mediální žumpa s cílem obelhávat dokola občany,“ napsal tehdy Okamura.

Úřady rovněž začaly exekučně vymáhat soudní rozhodnutí, podle kterého se má týdeník Reflex omluvit Okamurovi za to, že ho v roce 2012 nazval Pitomiem. Pravomocně o omluvě rozhodl pražský vrchní soud v květnu. Výraz Pitomio je podle odvolacího senátu vulgární zkomoleninou politikova jména, která může zasáhnout do jeho osobnostních práv. Soud současně zamítl politikův požadavek na odškodnění 300 tisíc korun.