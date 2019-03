Hamáček vyhrožuje, tvrdí Okamura. Vadí mu, že policie řeší nenávistné komentáře

„Předsednictvo hnutí SPD zastává názor, že Ministerstvo vnitra a Policie ČR mají pomáhat a chránit, a nikoliv naše občany ústy ministra vnitra a policejního prezidenta zastrašovat a vyhrožovat jim,“ píše se v tiskové zprávě hnutí Tomia Okamury.



Podle stanoviska strany Hamáček zneužívá svůj post ministra vnitra a prosazuje multikulturní a islamizační politiku ČSSD.

„Teroristických útoků a kriminálních činů ze strany muslimů ve světě je obrovské množství a akce bohužel vyvolává reakci. Tento teroristický útok i teroristické útoky muslimů, které jednoznačně převládají, jsou bohužel důkazem toho, že sen „elit“ o multikulturní společnosti je nebezpečný,“ píše SPD.



„Jak já, tak policejní prezident jsme pouze upozornili na platné znění zákona České republiky, čímž pouze děláme svou práci. Zneužívat tragickou událost na Novém Zélandě k politickému boji pokládám od SPD za ubohé,“ uvedl pro iDNES.cz ministr Jan Hamáček (ČSSD).



Při útocích v novozélandském městě Christchurch zemřelo ve dvou mešitách skoro pět desítek lidí, další jsou v kritickém stavu. Policie po činu zadržela čtyři podezřelé, mezi kterými je i Australan Brenton Tarrant. Zadržený muž byl oficiálně obviněn z vraždy.

Tarrant si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení, ve kterém vysvětluje svou motivaci k útoku. Uvedl, že se inspiroval Andersem Breivikem, který v roce 2011 zabil 77 lidí, mezi nimiž byla většina dětí.

Teroristický čin následně vyvolal velké diskuze na sociálních sítích. Někteří uživatelé ve svých komentářích chování Tarranta schvalovali.

Například pod jedním z příspěvků o útoku napsala Lucie: „Víc takových lidí. Muslimové se tu nemají co roztahovat a cpát nám jejich víru.“ Lidé také video útočníka sdíleli s tím, že je to hrdina. „Tomu se říká statečnost,“ psal na sociálních sítích další uživatel.

Ministr vnitra Jan Hamáček následně uvedl, že policie tyto aktivity prošetřuje.

„V souvislosti s teroristickým útokem na Novém Zélandu bych chtěl ujistit veřejnost, že Policie ČR se od včerejška věnuje všem aktivitám, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě je prověřuje a zajišťuje důkazy pro případné trestní řízení,“ uvedl šéf vnitra na svém Twitteru.

Jeho slova následně potvrdil i policejní prezident Jan Švejdar, který dodal, že žádné projevy souhlasu s terorismem, extremismem nebo podněcováním nenávisti nebude policie tolerovat.

§ 312e trestního zákoníku Podpora a propagace terorismu (1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

Policie řešila nenávistné komentáře na internetu už dříve. Například za výroky, které se na podzim 2017 objevily na sociálních sítích pod fotografií žáků první třídy z teplické základní školy, policisté obvinili tři lidi. Do třídy chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.



Policejní prezident Švejdar minulý týden připomněl, že kriminalita v kyberprostoru každým rokem roste. Zatímco v roce 2011 zaznamenali kriminalisté 1500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, loni už jich bylo téměř 7000. Největší meziroční nárůst byl registrován v oblasti mravnostních trestných činů.

„V oblasti násilných a nenávistných projevů byly evidovány různé formy extrémních projevů na sociálních sítích, komunikačních platformách nebo na diskusních chatech zpravodajských serverů. Přibývá i tzv. hoaxů, tedy poplašných zpráv, které bývají spojeny i s phishingovými útoky,“ uvedla policie na webu.