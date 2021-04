Okamura popřel sám sebe. Děti u homosexuálů ještě před osmi lety podporoval

„Je to jedna velká lež lidí, kteří nikdy v dětském domově nevyrůstali. Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal. Ten dětský domov je tam dodnes. Je to v Mašťově u Podbořan v Ústeckém kraji. A můžu vám říci, že kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka,“ řekl ve čtvrtek Okamura.

Jeho matka je z Moravy, otec z Japonska. Politik a jeho dva bratři se narodili v Tokiu. Když se rodiče rozešli, matka se se syny vrátila do Čech, kde se Okamura dostal v šesti letech do dětského domova.

V roce 2013 nicméně politik na svém Facebooku tvrdil něco jiného. „Milí přátelé, odpovídám na další sérii Vašich nejčastějších otázek, které mi tady na facebooku pokládáte. Omlouvám se, že není v mých silách odpovědět na všechny doslova stovky dotazů denně, které mi zasíláte, prosím o pochopení,“ napsal v úvodu svého příspěvku z 6. října 2013.

Dnes již příspěvek na Facebooku neexistuje. Zda jej Tomio Okamura smazal poté, co si všimli lidé jeho rozkolu v názorech, není jisté. Jeho příspěvek nicméně zůstal v databázi Hlídače státu v plném znění. Slova Tomia Okamury následně z příspěvku přebral v rámci ankety i server Lidovky.cz.

Dva milující tátové jsou lepší

„Jen v hodně krajním případě. Děti patří do normální rodiny a bez servítků si řekněme, že biologický normál je muž, žena a dítě. Asi bych neupíral možnost umělého oplodnění matce v lesbickém páru a následnou adopci partnerkou. (...) Souhlasím s tím, aby táta gay vychovával svého syna i se svým partnerem - je to přeci jen alespoň zčásti přirozené. Cílem ovšem musí být přirozenost - a děti patří do rodiny, kde je táta i máma. A naše směřování musí cílit sem - k podpoře normálních heterosexuálních rodin, případně heterosexuálních pěstounských rodin,“ uvedl šéf SPD.

„Tím neříkám, že nevidím i jiné věci - tedy, že děti z dětských domovů jsou také silně poškozené a jejich identita pokřivená a jejich schopnost žít normálně je snížená životem v ústavu. A uznávám, že mít dva milující táty, je pro dítě lepší než být „sám“ v padesátihlavé smečce, bez člověka, který vás přitulí a pohladí. To je pak strašné. Vím o čem mluvím, sám jsem v dětském domově v Mašťově u Podbořan v dětství vyrůstal,“ dodal následně.



V roce 2010 navíc v České televizi při představování prvního katalogu dovolených pro homosexuály uvedl, že Česká republika je „gay-friendly země“. Tehdy působil jako viceprezident Asociace cestovních kanceláří a agentur ČR.



Redakce iDNES.cz se předsedu SPD pokusila kontaktovat, aby zjistila, co za změnou jeho názoru stojí. Telefon nicméně nebral, na zaslanou SMS zprávu dosud nereagoval.

Poslanci ve čtvrtek návrh, který má umožnit manželství homosexuálů, podpořili. Není ovšem jisté, že o něm poslanci stihnou hlasovat ještě do voleb. Prodloužili totiž dobu na projednávání návrhu ve výborech na osmdesát dnů, čímž šanci minimalizovali. Pro zamítnutí návrhu ve čtvrtek hlasovalo 41 z 93 přítomných poslanců. Smést rovnou návrh chtěli poslanci KDU-ČSL, SPD, ODS i část ANO.