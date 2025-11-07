Zemanův vzkaz z nemocnice. Přál Okamurovi, rád by vyrazil na Dukův pohřeb

  11:46
Bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi se po středeční operaci zažívacího traktu v motolské nemocnici daří dobře. Redakci iDNES.cz to sdělil Zemanův blízký spolupracovník Luboš Procházka. Exprezident z nemocnice pogratuloval novému předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi a vyjádřil se také k vyjednávání o nové vládě. Pokud mu to zdravotní stav dovolí, rád by se příští sobotu zúčastnil pohřbu kardinála Dominika Duky.
Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím...

Bývalý prezident Miloš Zeman se vyjádřil k možné spolupráci SOCDEM a hnutím Stačilo! (26. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odvolil exprezident...
Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)
Pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka s prezidentem republiky Milošem...
Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)
„Zní dobře a vypadá dobře,“ okomentoval Procházka v pátek dopoledne pro iDNES.cz Zemanův zdravotní stav po operaci zažívacího traktu. Přestože šlo o složitou operaci, zákrok podle něj proběhl bez komplikací.

Jisté však je, že v péči lékařů zůstane Zeman i v dalších dnech. Jak konkrétně dlouho to bude, Procházka v současné chvíli upřesnit nedokázal. „Rozhodnou lékaři. Pan prezident jejich péči považuje za příkladnou,“ sdělil.

Podle Procházky přitom Zeman i z nemocnice bedlivě sleduje televizní zpravodajství a čte tisk. „Vím, že má v nemocnici k dispozici monitoring,“ řekl s tím, že exprezident je rád, že se nově vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů sobě shodla na programovém prohlášení bez větších komplikací. „Tuší, že až přijde na personálie, tak tam se bude takzvaně lámat chleba,“ informoval Zemanův blízký spolupracovník.

Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný

Už ve čtvrtek přitom Procházka na sociální síti X sdílel Zemanovo vyjádření ke středeční volbě nového předsedy Sněmovny, kterým se stal Tomio Okamura, předseda SPD. „Řekl jsem Tomiovi, že mu gratuluji k úspěšné volbě a držím palce. Přátelsky jsme si několik minut povídali. Tomio Okamura mi popřál brzké uzdravení a já jsem vyjádřil přání, že bych se s ním rád brzy setkal v mé kanceláři,“ zněla Zemanova slova. Pro redakci Procházka doplnil, že kromě Okamury se na exprezidentův zdravotní stav informoval také předseda ANO Andrej Babiš.

Poslední hovor a rozloučení s Dukou

Příští týden v sobotu by se Zeman dle Procházkových slov rád zúčastnil pohřbu kardinála Dominika Duky, který zemřel v pondělí. Zatím však vyčkává, jestli mu to zdravotní stav nakonec dovolí.

Na dotaz redakce Procházka uvedl, že bývalý prezident se zesnulým kardinálem mluvil naposledy minulý týden ve čtvrtek a navzájem si vyjádřili podporu v boji se zdravotními problémy. Téma jejich hovoru se dotklo také americké politiky a blížících se Vánoc.

„Pan prezident mi říkal, že Dominiku Dukovi poděkoval za jeho nedávnou mši, kterou sloužil na počest Charlieho Kirka,“ konstatoval Procházka s tím, že se oba muži shodli na osobním setkání v Lánech či v kanceláři Miloše Zemana. „Dominik Duka mu přislíbil, že doveze vánočku,“ sdělil Procházka. Na to však již nedojde.

Hanebné gesto, kritizovali Okamuru jeho oponenti. Vyvěsili ukrajinské vlajky z oken

Samotný Zeman je hospitalizován podruhé za relativně krátkou dobu. V říjnu podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech. V nemocnici zůstal týden. Také během svého prezidentského mandátu byl několikrát hospitalizován. V roce 2021 po sněmovních volbách strávil v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) celkem 48 dní. Nějaký čas byl na klinice intenzivní medicíny kvůli komplikacím spojeným s chronickým onemocněním. V ÚVN byl i před zmíněnými volbami kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání.

