Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny

Co jste říkal na kritiku, která se před volbou snesla na vaši hlavu? Vystoupilo přes 40 zástupců končící koalice a padala označení jako nácek, extremista, bezpečnostní hrozba...
Já jsem to neslyšel, se přiznám. Účastnil jsem se prvního vystoupení premiéra Fialy. A když jsem to slyšel, tak jsem přemýšlel a říkal si, že chci, aby Sněmovna v tomto období fungovala konsenzuálněji, aby tady byla lepší atmosféra. Proto jsem chtěl ukázat, že nebudu na nějaké invektivy, hádky a vzbuzování nenávisti naskakovat. Že naopak ukážu nový jiný styl, než který tady byl doposud za minulého vedení pod paní Pekarovou Adamovou.
Na budově Sněmovny byla ukrajinská vlajka a už je dole. Je to určitý symbol, šla dolů na můj pokyn a trvalo to pár vteřin.