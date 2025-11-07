Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny

Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (6. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
,
Lídr SPD Tomio Okamura se ve středu stal novým šéfem Sněmovny. Po zvolení slíbil, že bude vystupovat nestranně a oproti minulosti i umírněně. Toho se prý držel už během hlasování, kdy nereagoval na ostrou kritiku končící koalice. „Chtěl jsem ukázat, že nebudu na invektivy naskakovat. Že naopak ukážu nový styl, říká Okamura v rozhovoru pro iDNES.cz.

Co jste říkal na kritiku, která se před volbou snesla na vaši hlavu? Vystoupilo přes 40 zástupců končící koalice a padala označení jako nácek, extremista, bezpečnostní hrozba...
Já jsem to neslyšel, se přiznám. Účastnil jsem se prvního vystoupení premiéra Fialy. A když jsem to slyšel, tak jsem přemýšlel a říkal si, že chci, aby Sněmovna v tomto období fungovala konsenzuálněji, aby tady byla lepší atmosféra. Proto jsem chtěl ukázat, že nebudu na nějaké invektivy, hádky a vzbuzování nenávisti naskakovat. Že naopak ukážu nový jiný styl, než který tady byl doposud za minulého vedení pod paní Pekarovou Adamovou.

Na budově Sněmovny byla ukrajinská vlajka a už je dole. Je to určitý symbol, šla dolů na můj pokyn a trvalo to pár vteřin.

Ukážu nový styl. Okamura o svém zvolení i slibované proměně v čele Sněmovny


