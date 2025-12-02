Okamura letí na Slovensko. Sejde se s Ficem, bere s sebou i Turka s Macinkou

Jiří Vachtl
  7:00
Od našeho zpravodaje na Slovensku - Předseda Sněmovny Tomio Okamura v úterý odlétá na svou první zahraniční cestu. V Bratislavě se odpoledne sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem i prezidentem Peterem Pellegrinim. Šéfa SPD doprovází v delegaci i tři kandidáti Motoristů na ministry: Filip Turek, Petr Macinka a Boris Šťastný.
Okamura vyráží na Slovensko na pozvání předsedy Národní rady Richarda Rašiho. Právě s ním ho po příletu čeká první schůzka a společný oběd. Poté se přesune na Úřad vlády SR, kde ho čeká jednání s premiérem Robertem Ficem. První den návštěvy zakončí společnou večeří se šéfy parlamentů Slavkovského formátu ze Slovenska a Rakouska.

Ve středu pak delegaci čeká pracovní jednání opět ve Slavkovském formátu s předsedy slovenské Národní rady Rašim a rakouské Národní rady Walterem Rosenkranzem.

Pokud Turek vše nevysvětlí, není vhodným kandidátem na ministra, řekl Pavel

Návštěvu Okamura zakončí prohlídkou výstavy věnované architektu Josipu Plečnikovi, který se mimo jiné ve 20. letech minulého století podílel na obnově Pražského hradu.

Součástí Okamurovy delegace jsou místopředsedové Sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé). Doplní je šéfové poslaneckých klubů ANO Taťána Malá, SPD Radim Fiala a Motoristů Boris Šťastný, který je zároveň kandidátem na ministra sportu, prevence a zdraví.

Letí i další dva kandidáti Motoristů na ministry – možný šéf diplomacie Petr Macinka a uchazeč o ministra životního prostředí Filip Turek, ke kterému má prezident Petr Pavel řadu výhrad a podle vyjádření budoucího premiéra Andreje Babiše ho nechce ve vládě. Sestavu doplňuje ještě šéf zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO).

