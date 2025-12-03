Okamurův druhý den v Bratislavě. Jedná s šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska

Jiří Vachtl
  10:09
Předseda Sněmovny Tomio Okamura druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Slovenska. V Bratislavě ve středu jedná s šéfem Národní rady Richardem Rašim a předsedou rakouského parlamentu Walterem Rosenkranzem. Už v úterý se sešel s premiérem Robertem Ficem i prezidentem Peterem Pellegrinim.
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na společném jednání. Na snímku zprava Okamura, Raši a předseda rakouské Národní rady Walter Rosenkranz. (3. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
38 fotografií

Okamura, Raši a předseda rakouské Národní rady Rosenkranz mají na Bratislavském hradě podle programu hovořit o spolupráci na parlamentní úrovni, o přeshraniční spolupráci a kulturní výměně. Druhou část debaty budou tvořit evropská témata.

Slovenští politici po úterním jednáním s Okamurou dali najevo, že s nástupem nové české vlády, kterou formují hnutí ANO spolu s SPD a Motoristy, věří ve zlepšení vzájemných vztahů. „Považuji tuto návštěvu za restart našich vzájemných vztahů. Chci, aby byly na nejvyšší a nejlepší úrovni, na jaké být mohou,“ konstatoval šéf slovenského parlamentu Raši.

Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka

Vzájemné vztahy poznamenalo loňské rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli rozdílným názorům obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky, jako je válka na Ukrajině.

Okamuru na cestě doprovází tři kandidáti Motoristů na ministry: Filip Turek, Petr Macinka a Boris Šťastný. Dále je v delegaci také místopředseda Sněmovny Jiří Barták či šéfové poslaneckých klubů Taťána Malá (ANO) a Radim Fiala (SPD). Kromě nich je na Slovensku také šéf zahraničního výboru Radek Vondráček.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Putin mírový plán neodmítl, tvrdí Kreml. Doufá, že Američané nezveřejní detaily

Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel, že by ruský prezident Vladimir Putin přímo zamítl americký mírový plán pro Ukrajinu. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové...

3. prosince 2025  11:11

Vláda posuzuje návrh nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Premiér a předseda ODS Petr Fiala na jednání vlády v demisi (3. prosince 2025)

Končící vláda Petra Fialy dá stanovisko k návrhu poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

3. prosince 2025  5:48,  aktualizováno  10:58

Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7....

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek,...

3. prosince 2025  10:57

Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

Obžalovaný policista Martin Lonský

Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...

3. prosince 2025  10:56

Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (26. listopadu 2025)

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla...

3. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  10:54

Vločky z tisíců diamantů. Fabergého Zimní vejce vydražili za rekordní sumu

Fabergého „Zimní vejce“ se prodalo za rekordních 26 milionů eur

Fabergého Zimní vejce se v londýnské aukční síni Christie’s v úterý vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky. Deseticentimetrové vejce vzniklo pro...

3. prosince 2025  10:42

Brusel pobouřil betlémem „pro všechny“ bez obličejů. Ježíškovi sťali hlavu

Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28....

Nově instalovaný betlém na bruselském náměstí Grand Place vyvolal kontroverzi kvůli netradičnímu zpracování. Instalace figur bez tváří rozdělila návštěvníky i politiky. Po víkendovém vandalismu, kdy...

3. prosince 2025  10:37

RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline

50 %
Z filmu Vánoce offline

Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou...

3. prosince 2025  10:35

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...

3. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Okamurův druhý den v Bratislavě. Jedná s šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Slovenska. V Bratislavě ve středu jedná s šéfem Národní rady Richardem Rašim a předsedou rakouského parlamentu Walterem...

3. prosince 2025  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.