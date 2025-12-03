Okamurův druhý den v Bratislavě. Jedná s šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska

Okamura, Raši a předseda rakouské Národní rady Rosenkranz mají na Bratislavském hradě podle programu hovořit o spolupráci na parlamentní úrovni, o přeshraniční spolupráci a kulturní výměně. Druhou část debaty budou tvořit evropská témata.
Slovenští politici po úterním jednáním s Okamurou dali najevo, že s nástupem nové české vlády, kterou formují hnutí ANO spolu s SPD a Motoristy, věří ve zlepšení vzájemných vztahů. „Považuji tuto návštěvu za restart našich vzájemných vztahů. Chci, aby byly na nejvyšší a nejlepší úrovni, na jaké být mohou,“ konstatoval šéf slovenského parlamentu Raši.
Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka
Vzájemné vztahy poznamenalo loňské rozhodnutí kabinetu Petra Fialy (ODS) přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli rozdílným názorům obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky, jako je válka na Ukrajině.
Okamuru na cestě doprovází tři kandidáti Motoristů na ministry: Filip Turek, Petr Macinka a Boris Šťastný. Dále je v delegaci také místopředseda Sněmovny Jiří Barták či šéfové poslaneckých klubů Taťána Malá (ANO) a Radim Fiala (SPD). Kromě nich je na Slovensku také šéf zahraničního výboru Radek Vondráček.