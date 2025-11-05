Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Proti němu lidovci nasadili Jana Bartoška. V diskusi před zvolením šéfa SPD varují poslanci končící koalice a vyzývají ANO a Motoristy, ať Okamuru jako kandidáta do čela dolní komory parlamentu odmítnou.
Nikdo z hnutí ANO ani od Motoristů sobě zatím ve středu ve Sněmovně ke kandidatuře šéfa SPD nevystoupil.
Babiš předpokládá, že Okamura bude zvolen
Předseda ANO Babiš řekl už po pondělním odpisu koaliční smlouvy, že Okamurovi vyjádřil jednoznačnou podporu poslanecký klub ANO. „Předpokládám, že i když je volba tajná, tak pan předseda Okamura bude zvolen,“ prohlásil Babiš.
Spolu se zástupci SPD a Motoristů podepsal v pondělí před začátkem schůze Sněmovny koaliční smlouvu a všichni poslanci nové koalice museli svým podpisem také stvrdit, že budou dodržovat závazky vyplývající z koaliční smlouvy, mimo jiné to, že křeslo šéfa Sněmovny patří SPD.
„Je to jediný kandidát, který požádal náš klub, aby se mohl představit a říct své vize. Diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ uvedl také šéf Motoristů Petr Macinka.