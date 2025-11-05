Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl

13:17
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura před volbou předsedy Sněmovny, do níž kandiduje za novou koalici ANO, SPD a Motoristů sobě, slibuje, že když bude zvolen do čela dolní komory parlamentu, bude nestranným předsedou. „Chápu, že nejsem kandidátem všech. Budu nestranným předsedou. Podávám ruku každému, kdo je ochoten ji přijmout,“ prohlásil Tomio Okamura.

Proti němu lidovci nasadili Jana Bartoška. V diskusi před zvolením šéfa SPD varují poslanci končící koalice a vyzývají ANO a Motoristy, ať Okamuru jako kandidáta do čela dolní komory parlamentu odmítnou.

Nikdo z hnutí ANO ani od Motoristů sobě zatím ve středu ve Sněmovně ke kandidatuře šéfa SPD nevystoupil.

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)
Babiš předpokládá, že Okamura bude zvolen

Předseda ANO Babiš řekl už po pondělním odpisu koaliční smlouvy, že Okamurovi vyjádřil jednoznačnou podporu poslanecký klub ANO. „Předpokládám, že i když je volba tajná, tak pan předseda Okamura bude zvolen,“ prohlásil Babiš.

Spolu se zástupci SPD a Motoristů podepsal v pondělí před začátkem schůze Sněmovny koaliční smlouvu a všichni poslanci nové koalice museli svým podpisem také stvrdit, že budou dodržovat závazky vyplývající z koaliční smlouvy, mimo jiné to, že křeslo šéfa Sněmovny patří SPD.

„Je to jediný kandidát, který požádal náš klub, aby se mohl představit a říct své vize. Diskuse byla velmi milá a pan předseda Okamura byl mimořádně přesvědčivý,“ uvedl také šéf Motoristů Petr Macinka.

