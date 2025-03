„To je magorský výrok.“ Skopeček se s Okamurou přel o zatažení do třetí světové

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Atmosféra kolem debatního stolu zhoustla, když Tomio Okamura ukázal prstem na své oponenty a obvinil je z protinárodní politiky. Dodal, že plně souhlasí s tím, že by Česká republika měla usilovat o ukončení konfliktu, a to i za cenu toho, že Rusku zůstanou některá ukrajinská území.

„Jestli to myslíte vážně, tak jste se už definitivně zbláznil. Nevíte, co je racionální diskuze,“ reagoval Skopeček na tvrzení Okamury, že Fialova vláda zatahuje Česko do třetí světové války. „To jsou absurdní věty za hranicí zdravého rozumu.“

Dávno prohraná válka

Poslanec za ODS uznal, že se mohou s politickým sokem v názorech na řešení konfliktu na Ukrajině lišit. Říkat ale, že česká vláda zatahuje své občany do třetí světové války, je podle jeho slov „magorský výrok“.

Okamura argumentoval tím, že je finanční a vojenská pomoc Ukrajině nesmyslná. „Fialova vláda spolu s hnutím ANO, které hlasuje s vámi, neustále posílá peníze a zbraně Ukrajině,“ tvrdil.

„A to je to zatahování do třetí světové války?“ skočil mu do řeči Skopeček.

„No vyzbrojujete Ukrajinu úplně zbytečně, když je to už dávno prohraná válka,“ reagoval šéf SPD.

Debata se na chvíli stočila také k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. „Já podporuji Trumpa,“ zopakoval několikrát Okamura. Výrok o chvíli později upřesnil, a to tak, že mluvil o prezidentovo mírových jednáních. Skopeček totiž mezitím zmínil, že „Trump také posílá peníze na Ukrajinu.“

Běžte do první linie

Moderátor se několikrát pokoušel obě strany uklidnit a vrátit pořad k věcné diskuzi. Přes jeho snahy však několikrát došlo k jen těžko přehledné směti hlasů a názorů.

„Buďto budeme vykřikovat, nebo se budeme poslouchat. Od toho je diskuze,“ přidal se senátor Lochman. Ten se vrátil k výroku šéfa SPD o tom, že je válka dávno prohraná a že nemá cenu. Dotazoval se, jestli by chtěl, aby Rusko slabší Ukrajinu spolklo a bylo blíž u českých hranic.

„Víte, běžte do té první linie, ukažte nám to,“ doporučil mu v odpovědi Okamura. „Toto je konflikt dvou postsovětských republik, netahejte nás do války.“

Lochman ještě Okamuru vyzval, aby se doučil fakta a nastudoval si, jak daleko je NATO vzhledem k ruským hranicím. „Ať víte, o čem mluvíte,“ zakončil svou reakci.