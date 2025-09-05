RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Do vlády chceme.“ Předseda SPD Tomio Okamura v Rozstřelu potvrdil, že jeho hnutí má jasné povolební ambice: „A to ve chvíli, pakliže voliči rozhodnou, že by si přáli, abychom byli součástí vlády,“ uvedl.
Jako priority vyjmenoval předseda SPD zejména ministerstvo vnitra a ministerstvo průmyslu kvůli „bezpečnosti, migraci“ a snaze „zlevnit energie, zlevnit potraviny, zajistit dostupné bydlení“. Na dotaz, zda by osobně chtěl řídit vnitro, odpověděl: „Na to zatím neodpovím.“
Koaliční matematika je podle něj jednoduchá: „Bez hnutí ANO nepůjde sestavit nová vláda, jediným v podstatě možným partnerem je hnutí ANO.“ Zároveň varoval před „propadnutím hlasů“ menším subjektům, jako jsou Motoristé, Přísaha nebo i Stačilo!. „K tomu došlo přesně před čtyřmi roky.“
Referendum a EU a NATO
Okamura odmítl, že by SPD chtěla sama vyhlašovat referendum o vystoupení z EU nebo NATO: „Hnutí SPD nemá v programu vyhlásit referendum o EU. My máme v programu zákon o referendu a pakliže by si občané sesbírali podpisy, může být vyhlášeno.“
Sám za sebe k tomu řekl: „Jsem pro vystoupení z EU a u NATO bych pocitově hlasoval také pro vystoupení, protože mám rád neutralitu typu Rakouska a Švýcarska.“
Dodal, že „neutralita je levnější než členství v NATO“, ačkoli připustil, že by se ČR mohla ocitnout v bezpečnostním vakuu. „Proto je nejprve nutné vybudovat moderní akceschopnou českou armádu.“
K povinné vojně po vzoru Rakouska nebo Švýcarska se ale vymezil negativně: „Hnutí SPD je proti zavedení povinné vojenské služby.“ Místo toho chce posílit nábor vojáků a zatraktivnit aktivní zálohy.
V debatě o rozpočtu na obranu kritizoval indexaci, tedy povinná dvě procenta HDP pro armádu: „My jsme proti této indexaci, výdaje je potřeba vydávat podle potřeby.“ Nákup stíhaček F-35 přitom označil za předražený a zdůraznil, že SPD „…byla jedinou stranou ve sněmovně, která letos hlasovala proti zvýšení výdajů na zbrojení na 2 procenta HDP.“
Migrace a Ukrajinci
Nejostřejší výroky padly k ukrajinské migraci. Okamura přímo prohlásil: „Chceme provést revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v České republice,“ a dodal: „Nechal bych tady pouze ty, kteří prokazatelně pracují na pracovním místě, pro které není k dispozici český občan.“
„Ukrajinci berou našim lidem práci, navíc zhoršili dostupnost bydlení i zdravotnictví,“ navázal šéf SPD. Zároveň zmínil, že navrhuje princip „jednou a dost“: „Jakýkoliv cizinec, který v České republice spáchá trestný čin, bude mít automaticky ukončeno povolení k pobytu.“
V energetice obvinil vládu z drahoty: „Česká republika má nejdražší energie v Evropské unii. Je to čistě kvůli Fialově vládě,“ a řešení shrnul pragmaticky: „Pakliže SPD bude ve vládě, tak bych odebíral plyn podle toho, kde je nejlevnější – klidně z Ruska.“
Podobně mluvil i o ropě. S odkazem na jiné státy řekl, že by dělal „politiku všech azimutů“: „A to proto, že chceme, aby Česká republika prosperovala.“
Na otázku, zda by si podal ruku s Vladimirem Putinem, odpověděl souhlasně s odkazem na to, že si s ním ruku podal i Donald Trump. „Všimněte si, Američani jednají jak s Ruskem, tak s Čínou,“ uzavřel Okamura.
Proč by nerad spolupracoval na vládní úrovni s Motoristy a Stačilo!? Jak se staví ke školnému na veřejných vysokých školách? A nerozpadne se poslanecký klub SPD po volbách, když v něm budou i osobnosti z jiných stran a hnutí? I na to odpovídal Tomio Okamura v Rozstřelu.