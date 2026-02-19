Okamura: V Praze už to vypadá jako v Kyjevě. Ukrajinci podsekávají české platy

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Mandátový a imunitní výbor vás nedoporučil vydat k trestnímu stíhání. Jak budete hlasovat vy osobně na plénu Sněmovny?
Je to úplně jednoduché. Poslanci hnutí SPD, včetně mě, nikdy nebudou hlasovat pro perzekuci lidí za názory, protože my jsme pro svobodu názorů. Na rozdíl od minulé Fialovy vlády, kde se i vyhazovali lidé z práce za názory a potom vyhrávali soudy, že byli vyhozeni neoprávněně, příkladem je profesor Drulák, se u nás lidé nemusí bát, že budou jakkoliv perzekuováni za názory.
Takže budete hlasovat proti svému vydání. A v případě Andreje Babiše?
Léta to říkám: soud už měl dávno rozhodnout, padni komu padni – vinen, nevinen – ten rozsudek by byl jasný. Tato soudní kauza se táhne více než deset let a soudy nejsou schopny rozhodnout vinen, nebo nevinen. Podobných soudních případů je v České republice obrovské množství a občané si stěžují, že se soudí třeba více než deset let. Součástí demokracie není jen právo na spravedlivý soud, ale také právo na rychlý a spravedlivý soud. To je problém spousty občanů, protože každý se během života může o něco soudit – sousedské vztahy, osobní věci a tak dále. My opravdu tohle nebudeme podporovat. Soudy už dávno měly rozhodnout.
Stručná odpověď: takže proti vydání.
Ano, my tohle podporovat nebudeme. Soudy už měly dávno rozhodnout, vinen, nebo nevinen.
A kdy se o tom bude hlasovat ve Sněmovně? Už máte určený termín?
Schůzi bych svolal na čtvrtek 5. března od devíti hodin. Teď se shromažďují podpisy pod mimořádnou schůzi, aby na to byl dostatečný časový prostor. V okamžiku, že podpisy budu mít, což by mělo být do konce tohoto týdne, tak potom rozhodnu finálně kdy a v kolik, ale předběžná dohoda je, že by to mělo být takto.
Jenom připomeňme kontext: na plakátu, za který čelíte odpovědnosti, byl muž tmavé pleti se zakrváceným nožem a potom slova o chirurzích z ciziny a migračním paktu. Potom, co to způsobilo, nechal byste ho vytisknout znovu?
Ano. Tento pravdivý plakát bych klidně zveřejnil znovu, přestože mi hrozí tři roky vězení na základě trestního oznámení poslance Pospíšila z TOP 09. Oni mě chtěli odstranit z politiky před volbami. Já ten plakát samozřejmě neodvolám, zopakoval bych ho kdykoliv znovu, protože je na něm napsáno „Stop migračnímu paktu EU“. To je to, co tady dvakrát odsouhlasila Fialova vláda. Já tady nechci žádné africké a islámské nelegální migranty, které migrační pakt zlegalizuje. Já si za tím stojím a bojuju za bezpečnou Českou republiku. Nic rasistického na tom plakátu pochopitelně není. Jestli tomu plakátu lze něco vytknout, co by ještě dokreslilo pravdu nebo ji více zdůraznilo, tak to je ještě zahalený muslim.
Čelíte za to kritice, ale sám jste prohlásil, že jako poloviční Japonec jste si v životě užil se svou rasou své. Čelil jste přímo rasismu?
Právě protože vím, co je to rasismus, tak mi připadá opravdu pozoruhodné – spíš až zvláštní – že o rasismu se mě snaží poučovat lidé, kteří nikdy rasismus nezažili.
Ale jak jste rasismus zažil?
Od dětství žiju v Československu, pak v České republice, moje maminka je z Moravy… Takže mi říkali: „Zase ta rýže.“ A tak podobně. Znáte to. Nebo když se podíváte na sítě, tak zastánci současné opozice, bývalé Fialovy vlády, dnes a denně narážejí na můj vzhled. Jsou to různé rasistické narážky, ale já to tak ani neberu, protože jsem hrdý na to, že jsem poloviční Japonec a poloviční Moravák. Já s tím vůbec problém nemám. Právě proto říkám: vím, co to je rasismus, protože jsem míšencem dvou ras.
Ministr práce Aleš Juchelka prohlásil, že bez ukrajinských pracovníků se český trh práce neobejde a že je potřeba jejich přijímání zrychlit. Co tomu říkáte? Máte odlišný názor?
Jistěže ano. Protože před čtyřmi lety tady bylo 200 tisíc Ukrajinců z první vlny a ekonomika fungovala výborně a politika zaměstnanosti žádné problémy neměla. Teď za čtyři roky – na základě benevolentních pravidel, která nastavila bývalá Fialova vláda s Rakušanem a s paní Pekarovou – přišlo dalších 400 tisíc a někdo se nám snaží podsouvat, že se bez nich neobejdeme.
Jinými slovy, oni říkají, že před čtyřmi lety, kdy ekonomika fungovala lépe než nyní po čtyřech letech Fialovy vlády, a reálné mzdy ztratily za ty čtyři roky hodnotu přes 30 procent, tak ekonomika fungovala lépe, lidé měli víc peněz a těch Ukrajinců bylo o 400 tisíc méně – a teď nám chtějí říct, že se bez nich neobejdeme. Ano, jsou profese, na které není k dispozici český občan – třeba stavební práce, úklidové práce a podobně.
Takže tam s Ukrajinci nevidíte problém?
Ale to není o národnosti. Zaměstnat – za přísných podmínek a na časově omezenou dobu – zahraničního pracovníka na profese, kde prokazatelně není k dispozici český občan, nejlépe z kulturně blízké země, ne například z Blízkého východu nebo z Afriky, kde návyky nejsou evropské, je v pořádku. To tady probíhalo i dřív a s tím podle mě nikdo problém neměl. A když se ukáže, že nejsou potřeba, tak se jim povolení k pobytu ukončí a vrátí se.
A nesmí to zasahovat do toho – což je problém dneška – že u manuálních profesí to podsekává mzdy českých občanů. My teď připravujeme zákon – já jsem to inicioval na koaliční radě, je to odsouhlaseno – že zásadně zpřísníme dočasné ochrany pro Ukrajince. To je směrnice EU, takže to nemůžeme zrušit, protože to nařídila EU, proto říkám, že nejlepší je ukončit válku: tím by dočasné ochrany automaticky skončily a Ukrajinci by se museli vrátit domů nebo požádat standardně o dlouhodobý pobyt. A zároveň připravujeme zásadní zpřísnění zákona o pobytu cizinců v České republice.
Jaké zásadní body tam mají být – co považujete za klíčové?
V každém případě chceme posílit možnost, aby v případě závažného trestného činu byli lidé vyhošťováni z České republiky, což dneska není. Dále u žádostí chceme mnohem přísnější podmínky pro udělení pobytu – dneska je to příliš benevolentní.
Dnes v Česku pracuje přes 800 tisíc cizinců. Je jich podle vás příliš?
Myslím, že už jsme za mezním číslem. Občané jsou nespokojeni. Četl jsem statistiku, že v Praze už je každý třetí člověk cizinec. Spousta občanů mi píše, že se cítí v nákupních centrech nebo v jiných částech Prahy už jako na Ukrajině, že slyší jen ruštinu nebo ukrajinštinu. Lidé si masově stěžují – to je ta hranice. Český občan by měl mít v České republice pocit domova. A není to o žádném rasismu.
Nechme už opravdu rasismus stranou. Zajímá mě, jestli o tom chcete vést dialog v koalici – třeba na koaliční radě – myslím slova pana Juchelky.
My jsme o tom diskutovali. V pondělí na vládě byly dva body: hlasovalo se o hospodářské strategii na toto volební období – na základě zásahu SPD byly odstraněny kvóty. Byla tam kvóta, že se bude přijímat 100 tisíc zahraničních dělníků z rozvojových zemí – my jsme to dali pryč. Výsledkem není, že se jich bude přijímat 120 tisíc, jak někdo podsouvá, ale mnohem přísnější individuální posuzování žádostí. Další věcí bylo, že se hlasovalo o zjednodušení možnosti udělování dlouhodobých pobytů pro Ukrajince s dočasnou ochranou. Ministři SPD hlasovali proti. My jsme proti – řekl jsem to i na koaliční radě – protože si myslíme, že Ukrajinci nemají být zvýhodněni při žádosti o dlouhodobé pobyty oproti komukoliv jinému.
A byli jste přehlasováni? Motoristy a hnutím ANO?
Ano, byli jsme přehlasováni.
Posuňme se dál: jako SPD máte ministerstvo zemědělství. Ve svém programu píšete „levné kvalitní potraviny, žádná zlodějina“, chcete také dohlédnout na řetězce. Jak konkrétně chcete potraviny zlevnit – už máte plán? Co uděláte jako první?
Materiál na levnější potraviny má několik desítek položek. Řeknu tři hlavní kapitoly: za prvé zvýšení konkurenceschopnosti v potravinářském sektoru, za druhé řešení nekalých obchodních praktik, za třetí transparentnost potravinového řetězce. Je to naplněno mnoha odbornými body: od zvýšení potravinové soběstačnosti v komoditách, které lze pěstovat a produkovat v ČR, přes kontrolu a ztransparentnění marží nadnárodních řetězců a porovnávání – mimochodem model, který velmi dobře funguje v Rakousku – až po dotační politiku. Může to být i úprava DPH, ale to není úplně nosné.
Tedy snížení DPH u potravin?
To ale není systémově nosné. Jen říkám, co dělají v okolních zemích: tam je 5 procent DPH na potraviny, u nás je to 12 procent.
Navrhnete tedy snížení DPH?
To není úplně systémové. Rádi bychom, ale po Fialově vládě je rozpočet v troskách, takže teď máme jiná systémová opatření, o kterých jsem mluvil. Ale chci třeba říct, že na návrh SPD se podařilo prosadit ve Sněmovně usnesení a chystáme zákon – za 14 dní bude hotový – že zásadně zpřísníme tresty za týrání zvířat. To spadá do gesce zemědělství a máme to i ve vládním prohlášení.
Jak jste vlastně přišli na ministra Šebestyána? Hovoří se o jeho vazbách na Agrofert. Byl to váš nápad? Nabídl jste mu to vy?
Přišel mi dopis – byl medializován – kdy asi sedm nebo osm potravinářských a zemědělských sdružení a svazů, Agrární komora, Potravinářská komora a další, mi psaly, že v případě, že by resort mělo obsadit SPD, byli by rádi, aby ho obsadil špičkový odborník – pan Šebestián. To doporučení pro mě bylo zásadní. A mimochodem drtivá většina členů těchto profesních svazů jsou konkurenti Agrofertu. Chtěl jsem prostě vyváženého odborníka. Ty řečičky o Agrofertu se nikdy neprokázaly.
Máte také resort obrany. Jak jste spokojen s ministrem Zůnou?
Pan ministr Zůna je odborník a jsem spokojen. Když prezident Pavel bez dohody s vládou říkal, že Ukrajině dáme letouny L-159, pan ministr byl první, kdo řekl, že žádné letouny na Ukrajinu nepůjdou, protože je potřebuje česká armáda. Diskuze je uzavřená. Prezident by neměl slibovat věci, které neprojednala vláda, protože je to vládní pravomoc.
Jak jste na něj přišli – znáte se osobně?
Ano, léta. Seznámil nás náš poslanec Radovan Vích, plukovník ve výslužbě, bývalý místopředseda obranného výboru Sněmovny, dnes náměstek ministra obrany. On organizoval semináře o obraně ve Sněmovně. Poprvé jsem pana generála potkal asi před pěti lety, zahajoval jsem seminář SPD, posadili ho vedle mě, pak dostal slovo a prezentoval vlastenecké konzervativní názory. Pamatuju si to setkání – řekl jsem mu: „Pane generále, vy jste vlastenec, co?“ a on na to, že je, jen se ho na názory nikdy nikdo nezeptal. Pak jsme se potkávali dál na seminářích. Když přišla diskuze o vládě, začali jsme se bavit. My hledáme odborníky, na rozdíl od diletantů z minulé Fialovy vlády.
A ministerstvo dopravy: co považujete za největší prioritu?
Za prvé: od příštího roku díky naší vládě zamrazíme cenu dálničních známek, nebude se zvyšovat. Za druhé: srovnáme podmínky pro všechny, kdo využijí dálnici – dnes elektromobily platí nula, takže i elektromobily budou platit stejně jako ostatní. Je to příspěvek na infrastrukturu. Za třetí: od příštího roku vrátíme slevu pro studenty a seniory ve veřejné dopravě na 75 procent, vrátíme lidem to, co jim Fialova vláda vzala.
Dále: chceme veřejné zakázky otevřít širšímu okruhu dodavatelů, budou nižší ceny. Dále digitalizace úředních agend: malý technický průkaz a registrační značku si budete moct nechat poslat do výdejního boxu. A výstavba: zahájíme výstavbu až 105 kilometrů dálnic, zprovozníme téměř 40 kilometrů dálnic, zprovozníme 21 kilometrů silnic I. třídy, zahájíme D11 v úseku Jaroměř–Trutnov, D35 úsek u Libice–Hořice, plus D6, D48, D55, obchvaty Znojmo–Břeclav. U železnice zahájíme stavbu trati Praha–Ruzyně–Kladno, řešíme uzel Ostrava, zvýšíme bezpečnost na železnicích, modernizace přejezdů. Máme to připravené.
Už vás pozvali do Otázek Václava Moravce?
Ne. Česká televize mě nepozvala do Otázek Václava Moravce, přestože voliči SPD povinně platí koncesionářské poplatky – nepozvali mě od roku 2014.
Jaké teď máte nejbližší plány s Českou televizí?
Chtěl bych, aby byl dodržován zákon a kodex České televize – vyváženost, poměrné zastoupení parlamentních stran včetně předsedů. Oni to nedodržují, proto po těch letech stejně jako naši voliči říkáme: měli jsme ve volebním programu zrušení koncesionářských poplatků v České televizi i Českém rozhlasu a myslím, že je to jediná varianta. V EU koncesionářské poplatky platí jen v deseti zemích – je trend postupného rušení.
Máte už napsaný zákon?
Ministr Klempíř na tom pracuje. Je potřeba pracovat rychle, protože to očekávají miliony voličů – mělo to v programu i ANO. Standardní legislativní proces trvá cca 11 měsíců. Můj odhad je, že bych chtěl, aby zákon byl hotový nejlépe v březnu, aby šel do legislativního procesu, ideálně aby to platilo od 1. ledna 2027.
