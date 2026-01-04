Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

„Kritizuje mě pouze opozice, ale co se týče mých podporovatelů, tak takto pozitivní reakce na sítích nezažil,“ uvedl Okamura. „Já si za tím stojím. Neřekl jsem žádnou nepravdu,“ dodal.
Zkritizoval také ukrajinského velvyslance, který se podle něj neměl k jeho projevu vyjadřovat. „Co se týče ukrajinského velvyslance. To, co tady Ukrajinec říká vůči českým představitelům, je porušení Vídeňské smlouvy. Tady je na místě vůči velvyslanci formální upozornění, že by se takto neměl vyjadřovat, což pan Macinka také už udělal,“ dodal.
Ministryně financí Alena Schillerová z ANO oznámila, že šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance. Chce s ním řešit jeho kritickou reakci na Okamurův novoroční projev, dodala.
„Já bych výrazy, které pan Okamura použil, nepoužila. On bezesporu mluvil ke svým voličům,“ reagovala Alena Schillerová, která souhlasila s Okamurou v tom, že řada Čechů je s podporou Ukrajiny nespokojená.
Ze situace viní vládu Petra Fialy. „To, jak minulá vláda adorovala Ukrajinu, to hraničilo s propagandou,“ dodala s tím, že od ukrajinského diplomata by čekala větší pokoru, když Česko tolik Ukrajině pomáhá.
|
Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři
Podle Schillerové Okamura Česko ve světě nepoškodí a argumentovala tím, že některým přišla nevhodná i reprezentace Markéty Pekarové Adamové.
Projev se polovině Čechů líbil, říká Okamura
Okamuru tepal také Jan Skopeček z ODS, o jeho projevu řekl, že byl „za hranou“. Kritizoval také skutečnost, že se Andrej Babiš k Okamurovu projevu nevyjádřil. „Zatím mu tady zahraniční politiku dělají pan Okamura s panem Rajchlem. Zatím se k tomu ani nevymezil. Pravděpodobně s tím souhlasíte a ten projev legitimizujete,“ řekl Skopeček.
„Váš premiér políbil prsten Bruselu, váš premiér tak jede hrdě s vlaječkou a bude hájit české zájmy,“ reagovala Schillerová na kritiku. Zda hnutí ANO souhlasí se slovy Tomia Okamury, Schillerová neodpověděla.
|
Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury
Místopředsedkyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková uvedla, že její hnutí zařadí ve Sněmovně bod o hlasování o odvolání Tomia Okamury. Ten následně nedokázal odpovědět na otázku, zda bude pokračovat v podobné rétorice, jakou formuloval svůj novoroční projev.
„Za tu ostudu, kterou udělal Tomio Okamura zodpovídáte i vy, hnutí ANO i Motoristé. Jste totiž koalice,“ vyčetla Pivoňka Vaňková Aleně Schillerové.
Do Schillerové se pustil také Skopeček. „Není pravda, že si Tomio Okamura může říkat, co chce. To nemíří jen k jeho voličům, ale k naším spojencům ve světě.“ Okamura v reakci na to vyjmenoval, kolik lidí vidělo a reagovalo na jeho projev na jeho sociálních sítích. „Ten projev se minimálně polovině lidí v Česku líbil,“ řekl Okamura.
„To žijete v bludu,“ reagoval Skopeček.
Protiukrajinský projev šéfa Sněmovny
Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.
|
Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč totiž uvedl, že slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná.
Na jeho slova následně reagoval také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uvedl Stefančuk na síti X.