Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Tereza Tykalová
  11:31aktualizováno  11:58
Šéf Poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za svým novoročním projevem, ve kterém kritizoval Ukrajinu. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Podle Aleny Schillerové by mohla být ukrajinská strana vzhledem k české podpoře pokornější. Dodala, že si ministr zahraničí Petr Macinka pozve ukrajinského velvyslance.

„Kritizuje mě pouze opozice, ale co se týče mých podporovatelů, tak takto pozitivní reakce na sítích nezažil,“ uvedl Okamura. „Já si za tím stojím. Neřekl jsem žádnou nepravdu,“ dodal.

Zkritizoval také ukrajinského velvyslance, který se podle něj neměl k jeho projevu vyjadřovat. „Co se týče ukrajinského velvyslance. To, co tady Ukrajinec říká vůči českým představitelům, je porušení Vídeňské smlouvy. Tady je na místě vůči velvyslanci formální upozornění, že by se takto neměl vyjadřovat, což pan Macinka také už udělal,“ dodal.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) se setkal s předsedou slovenské Národní rady Richardem Raši, 17. prosince 2025, Praha
Návrat předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury a delegace ze Slovenska. (3. prosince 2025)
Velvyslanec Ukrajiny v České republice Vasyl Zvaryč před promítáním snímku Velký vlastenecký výlet na nádvoří Valdštejnského paláce (20. srpna 2025)
Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč
27 fotografií

Ministryně financí Alena Schillerová z ANO oznámila, že šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance. Chce s ním řešit jeho kritickou reakci na Okamurův novoroční projev, dodala.

„Já bych výrazy, které pan Okamura použil, nepoužila. On bezesporu mluvil ke svým voličům,“ reagovala Alena Schillerová, která souhlasila s Okamurou v tom, že řada Čechů je s podporou Ukrajiny nespokojená.

Ze situace viní vládu Petra Fialy. „To, jak minulá vláda adorovala Ukrajinu, to hraničilo s propagandou,“ dodala s tím, že od ukrajinského diplomata by čekala větší pokoru, když Česko tolik Ukrajině pomáhá.

Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři

Podle Schillerové Okamura Česko ve světě nepoškodí a argumentovala tím, že některým přišla nevhodná i reprezentace Markéty Pekarové Adamové.

Projev se polovině Čechů líbil, říká Okamura

Okamuru tepal také Jan Skopeček z ODS, o jeho projevu řekl, že byl „za hranou“. Kritizoval také skutečnost, že se Andrej Babiš k Okamurovu projevu nevyjádřil. „Zatím mu tady zahraniční politiku dělají pan Okamura s panem Rajchlem. Zatím se k tomu ani nevymezil. Pravděpodobně s tím souhlasíte a ten projev legitimizujete,“ řekl Skopeček.

„Váš premiér políbil prsten Bruselu, váš premiér tak jede hrdě s vlaječkou a bude hájit české zájmy,“ reagovala Schillerová na kritiku. Zda hnutí ANO souhlasí se slovy Tomia Okamury, Schillerová neodpověděla.

Zoufalý aktivismus, nezralá hysterie, zastal se místopředseda ANO Okamury

Místopředsedkyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková uvedla, že její hnutí zařadí ve Sněmovně bod o hlasování o odvolání Tomia Okamury. Ten následně nedokázal odpovědět na otázku, zda bude pokračovat v podobné rétorice, jakou formuloval svůj novoroční projev.

„Za tu ostudu, kterou udělal Tomio Okamura zodpovídáte i vy, hnutí ANO i Motoristé. Jste totiž koalice,“ vyčetla Pivoňka Vaňková Aleně Schillerové.

Do Schillerové se pustil také Skopeček. „Není pravda, že si Tomio Okamura může říkat, co chce. To nemíří jen k jeho voličům, ale k naším spojencům ve světě.“ Okamura v reakci na to vyjmenoval, kolik lidí vidělo a reagovalo na jeho projev na jeho sociálních sítích. „Ten projev se minimálně polovině lidí v Česku líbil,“ řekl Okamura.

„To žijete v bludu,“ reagoval Skopeček.

Protiukrajinský projev šéfa Sněmovny

Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč totiž uvedl, že slova předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná.

Na jeho slova následně reagoval také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uvedl Stefančuk na síti X.

Vstoupit do diskuse (208 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Americký republikánský prezident Donald Trump útokem na Venezuelu riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí Make America Great Again (MAGA, Učiňme Ameriku opět skvělou). Značná část Trumpových...

4. ledna 2026  12:07

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...

Spojené státy zasáhla největší vlna firemních bankrotů od finanční krize v roce 2010. Největší problémy hlásí společnosti závislé na dovozu ze zahraničí. Ty se v posledních měsících musí vypořádávat...

4. ledna 2026

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Šéf Poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za svým novoročním projevem, ve kterém kritizoval Ukrajinu. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Podle Aleny Schillerové by mohla...

4. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:58

Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

ilustrační snímek

Zatímco vítr a sněhové jazyky začínají pomalu ustupovat, do Česka míří tuhé mrazy. Jasná obloha a čerstvý sníh srazí noční teploty hluboko pod nulu. Meteorologové varují, že v příštích dnech nás...

4. ledna 2026  11:48

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v...

4. ledna 2026  11:43

Církvi navzdory. Rozmach sázení plní italskou pokladnu, ale rozbíjí společnost

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Itálie se potýká se stále zvyšujícím se počtem závislostí na hazardu. Finance z něj pomáhají plnit italskou státní pokladnu, na druhé straně však ničí životy místních. Agentura Reuters popsala příběh...

4. ledna 2026  11:13

V Ústí na Labem vzplála stavební buňka, jeden člověk v ní uhořel

V Ústí nad Labem hořela stavební buňka. (3. ledna 2026)

V sobotu večer hořela ve Střekově v ulici Truhlářova v Ústí nad Labem stavební buňka. Na místo vyjelo několik hasičských jednotek. Jeden člověk požár nepřežil. Příčinu zjišťuje policie.

4. ledna 2026  10:40

Potupa pro Rusko. Jejich obranné systémy ve Venezuele naprosto selhaly

Venezuelští vojáci provádějí inspekci ruského protiletadlového systému BUK....

Venezuela se při americkém útoku spoléhala na Moskvou dodané obranné systémy. Ty se ale ukázaly být velmi neefektivní. Na sociálních sítích se objevují obrázky zničených protiletadlových systémů Buk....

4. ledna 2026  10:36

Řekněte Okamurovi, že svými výroky škodí Česku, vyzvali Babiše opoziční senátoři

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně...

4. ledna 2026  10:09

Čína žádá propuštění Madura, Rusko označilo zásah za ozbrojenou agresi

Přímý přenos
Kolumbijský prezident Gustavo Petro vyslal k hranicím vojáky v reakci na...

Spojené státy provedly rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Číny, Íránu nebo Kolumbie, hovoří o porušení suverenity a...

3. ledna 2026  12:21,  aktualizováno  4. 1. 10:05

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Trstěnicích u Chebu, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

4. ledna 2026  9:52

Bilance útoku. Šest amerických vojáků je zraněných, 40 Venezuelanů zemřelo

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (3. ledna 2025)

Americký útok ve Venezuele, při kterém speciální síly v sobotu zajaly a odvezly ze země venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, si vyžádal nejméně 40 mrtvých, a to nejen členů...

4. ledna 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.