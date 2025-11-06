První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

Nový předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD si ve čtvrtek převzal kancelář po své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a začal úřadovat. Jako jeden z prvních kroků ve funkci nechal z budovy dolní komory parlamentu odstranit vlajku Ukrajiny, která nad vchodem visela jako symbol podpory od začátku ruské invaze z února 2022.

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka šla z budovy české Sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin,“ vysvětlil iDNES.cz.

Na budově Sněmovny tak v současnosti zůstala viset vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele, která tam vlaje od vpádu teroristů Hamásu do země z října 2023, při kterém zemřelo přes 1200 lidí.

Okamura se ve středu stal podle očekávání šéfem Sněmovny, v tajné volbě pro něj hlasovalo 107 poslanců. Jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek, získal 81 hlasů. Dostatečnou podporu měl Okamura jistou předem, k jeho zvolení se zavázali zástupci ANO, SPD a Motoristů v koaliční smlouvě. Kromě něj poslanci zvolili i dva místopředsedy: Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé).

Celý rozhovor s šéfem Sněmovny Okamurou najdete v pátek na iDNES.cz a MF DNES.

Zmizela i z Národního muzea

Ukrajinská vlajka visela od prvních dnů ruské invaze také na fasádě Národního muzea v Praze. Po třech letech ji ale muzeum nedávno sundalo a nahradilo bannerem s prezentací výstavy fosílií předků člověka Lucy a Selam vypůjčených z Etiopie.

Po konci výstavy se vlajka na muzeum už nevrátila a podle mluvčí Národního muzea to ani není v plánu. Plochu bude muzeum využívat k propagaci svých významných výstav a akcí.

Demonstranti vrátili ukrajinskou vlajku k Národnímu muzeu. Chtějí ji zpátky nahoru

„Prezentovalo zde výstavu originálů Lucy a Selam. V současnosti slouží plocha k propagaci výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, která do Prahy přináší unikátní sbírky čínských císařů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu,“ doplnila Kvapilová.

Na konci října proti tomu před Národním muzeem protestovaly desítky lidí. Během happeningu s názvem „Vraťme vlajku na Muzeum!“, který pořádala skupina Kaputin, pořadatelé vztyčili ukrajinskou vlajku na kovovou konstrukci před hlavním vchodem do historické budovy.

Měla by na budově Sněmovny dál vlát ukrajinská vlajka?

První krok ve funkci. Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny

