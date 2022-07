KOMENTÁŘ: Okamurův dobře promazaný stroj na peníze

„Za Okamury“ v Česku zřejmě nebude nikdy. Na volební vítězství SPD, které by jeho předsedovi umožňovalo být ministerským předsedou, to opravdu nevypadá. Nejblíž k nějaké formě vládního angažmá měl dnes padesátiletý Tomio Okamura loni před volbami do Sněmovny. Z různých důvodů to nedopadlo. Ale šéfa SPD to příliš trápit nemusí. Jeho SPD i tak funguje jako dobře namazaný stroj na peníze.