Vládní speciál přivezl Okamuru k VIP terminálu zhruba dvacet minut před sedmou hodinou večer místního času. Let nebyl zrovna hladký, několikrát byly cítit silné turbulence. Na letišti se nicméně šéfovi Sněmovny dostalo vřelého přijetí od zástupce ředitele zahraničního oddělení Šen-Če-i a zástupců z českého velvyslanectví. Okamuru to zjevně potěšilo.
„Mám informaci z čínské strany, že naši návštěvu hodnotí velmi kladně, velice přátelsky a v dobré atmosféře. Myslím si, že máme nakročeno k otevření právě těch témat, s kterými jsme sem přijeli,“ uvedl v reakci na dotaz zpravodajského portálu iDNES.cz Tomio Okamura. Podle svých slov bude jednat s třetím nejvyšším člověkem v Číně a zároveň se čtvrtým nejvyšším činitelem (Čao Le-ťim, který je vrcholný funkcionář Komunistické strany Číny a Wang Chu-ningem – předsedou celostátního výboru Čínského lidového politického poradního shromáždění – pozn.red).
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A věří šéf Sněmovny, že se podaří zahájit jednání tak, aby bezvízový styk mohl být potvrzen během návštěvy vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který by se měl do Číny vypravit v příštím roce? „Otázku bez víza otevřeme až zítra odpoledne. To znamená, že teď k tomu nemám další informace,“ nechtěl ani naznačovat Okamura.
Předseda Sněmovny bude v Pekingu nicméně dále řešit i možnost uspořádání výstavy terakotové armády v Praze. „Zítra dopoledne mám jednání s náměstkem ministra kultury a cestovního ruchu (Kao Čengem), takže samozřejmě otevřeme i tuto otázku,“ sdělil Okamura. Na kolik se u čínských politiků dotkne případu zadrženého Čecha, prozradit nechtěl.
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Okamura do Pekingu přicestoval z Chang-čou, kde společně s podnikatelskou delegací mimo jiné navštívil čínskou automobilku nebo společnost Alibaba, která se zaměřuje na internetový prodej, technologie a umělou inteligenci. V závěru návštěvy si zde s představiteli společnosti udělal společnou fotku. A to navzdory tomu, že novináři jinak nesměli během prohlídky pořizovat žádný obrazový záznam.
V Chang-čou se Okamura také podíval do čínské automobilky. Na dotaz iDNES.cz, zda by si radši pořídil vůz značky Škoda, nebo ryze nový čínský vůz, reagoval šéf Sněmovny v prvním okamžiku spíš vyhýbavě. „Po prohlídce společnosti Geely je zřejmé a shodujeme se tady na tom s celou delegací, že Evropa v tomto směru holt zaspala a že teď už není otázka, jestli předehnat čínské technologie, ale spíš otázka, jak se jim vůbec přiblížit. Proto je potřeba, abychom se inspirovali a poučili,“ řekl Okamura.
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Posléze ale přiznal, že on sám není zaměřený na elektrická auta. „Já jsem takový ten klasický motorista. Rád bych měl nejlépe nějaký klasický osmiválec,“ odpověděl s tím, že bychom si ale měli říct na rovinu, že to, co viděl, byla přehlídka špičkových technologií. „Holt klobouk dolů,“ doplnil Okamura. Například vlajkové vozy značky Zeeker mají v interiéru třeba 40tipalcovou televize, nebo trezor. O jejich luxusu svědčil ostatně i znak na kapotě, na jehož výrobu byly použity tři gramy ryzího zlata.
Oficiální návštěvu Číny Okamura zahájil v pondělí, kdy společně s podnikatelskou delegací přicestoval do Šanghaje. Při odjezdu z ní přitom řada podnikatelů neskrývala, že od návštěvy očekávala víc. Na jméno ale mluvit nechtěli. Před sebou měli ještě jednání právě v Pekingu. „A víte co, co tady vidíme bledě, se tam může v okamžiku změnit,“ řekl k tomu jeden z podnikatelů.