Okamura míří s Vystrčilem do Maďarska. Připomenu tam Ukrajinu, slíbil šéf Senátu

Okamura už před cestou vysvětloval, že žádná dohoda na jednotném vystupování v rámci jednání se šéfem Senátu není. „Ale to nevadí. Maďaři i ostatní státy moc dobře vědí, jaká je v Česku vládní koalice. Takže vědí, čí názor je nosný a kdo má u nás jaké pravomoci,“ řekl iDNES.cz Okamura.
To Vystrčil před odletem avizoval, že kromě standardní agendy bude chtít na jednání připomenout výročí ruského napadení Ukrajiny a vyjádřit jí podporu. „I proto, že jednání proběhnou v týdnu, kdy si připomínáme již 4. výročí ruské agrese vůči Ukrajině, považuji za důležité toto smutné výročí na jednání připomenout a vyjádřit Ukrajině podporu,“ uvedl šéf Senátu.
Ve čtvrtek odpoledne je v Budapešti čeká první jednání se šéfy parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Tématem má být konkurenceschopnost a demografický vývoj v rámci regionu. Následovat bude pracovní večeře, ke které se připojí i šéfové parlamentů zemí jihovýchodní Evropy.
Druhý den českou delegaci čeká konference se zeměmi jihovýchodní Evropy a také diskuse o výzvách a příležitostech pro západní Balkán, které se zúčastní i prezidentka Evropské banky pro obnovu a rozvoj Odile Renaud-Bassová či šéfka Evropské investiční banky Nadia Calviñová.
Napjaté vztahy kvůli Ukrajině
Mezi předsedy Sněmovny a Senátu panuje už delší dobu napětí, které vygradovalo před dvěma týdny v televizní debatě na CNN Prima News. Dusno bylo zejména kvůli pomoci Ukrajině. Okamuru nenechala klidným Vystrčilova slova o tom, že si podle něj šéf SPD přeje, aby Ukrajina ve válce s Ruskem kapitulovala.
„Je potřeba vyvrátit ty lži, ale naštěstí už vás, pane předsedo Senátu, každý zná. Vy lžete, kudy chodíte,“ naštval se Okamura.
Vystrčil pak obvinění taktéž nenechal bez odezvy. „Vyprošuji si, aby tohle pan předseda říkal. Tohle chování si nechte do Sněmovny na svoji pozici předsedy. Dáváte tím krásný příklad ostatním, jak je správné se chovat,“ reagoval šéf Senátu.
Dusno mezi oběma bylo také na začátku roku po Okamurově novoročním projevu, ve kterém kritizoval pomoc Ukrajině a o tamním režimu mluvil jako o „Zelenského juntě“. To Vystrčil ostře kritizoval.
„Jednoznačně stojím za tím, že Okamura mluvil prokremelsky. To, že upozorňoval na to, co je špatně na Ukrajině, ale nezaznělo, že v Rusku je to stokrát horší, že Rusko je agresor a Rusko je ten, kdo směřuje ke třetí světové válce, je naprosto špatně. Ukrajinci se brání a chtějí mír nejvíce ze všech,“ komentoval to tehdy Vystrčil.