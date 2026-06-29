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Pavel nemůže vést delegaci, je lídrem opozice, řekl Okamura. Vystrčil chce dialog

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  19:08
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil.
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Nikdo nemůže vládě přikázat, aby vedoucím delegace byl prezident, sdělil zpravodajce iDNES.cz v Istanbulu předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Podle něj se vláda snažila dospět ke kompromisu, který však prezident odmítal. Předseda Senátu Miloš Vystrčil s tím nesouhlasil. „Prezident opakovaně vyzýval k dialogu. Nikdo se s ním nebavil,“ uvedl.

Prezidenta Pavla následně Okamura označil za „lídra opozice“ a uvedl, že delegaci nemůže vést člověk, jehož postoje jsou podle něj v rozporu s vládní koalicí.

Podle předsedy Sněmovny se vláda snaží najít kompromis, na který však prezident nepřistupuje. „Odsouhlasili jsme mu, že bude zastupovat Českou republiku na vystoupení v OSN v New Yorku. Dnes navíc zaznělo, že se bude moci zúčastnit příštího zasedání NATO, a dokonce se zvažuje, že by mohl příště vést delegaci,“ uvedl.

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Předseda Senátu Miloš Vystrčil to ale odmítl. Podle něj prezident opakovaně vyzýval k dialogu. „Když se dialog nekonal, Ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že prezident České republiky má být členem delegace. Ani poté dialog nepřišel a nyní vláda znovu bez prezidenta rozhodla o způsobu jeho účasti. Zase to nefunguje,“ řekl.

Vystrčil zároveň zdůraznil, že Českou republiku by měla reprezentovat vláda v co nejsilnějším složení. „A nejsilnější složení je premiér a prezident, respektive podle mého názoru prezident a premiér,“ dodal.

Okamura však trvá na tom, že o složení i vedení delegace rozhoduje výhradně vláda, která odpovídá také za zahraniční politiku. „Vůbec nevím, proč se prezident Pavel v rozporu s předpisy snaží pořád vlamovat do zavřených dveří, když je to v rozporu se všemi pravidly,“ prohlásil. Podle něj by se prezident neměl účastnit ani klíčových jednání.

S hlavou státu se Okamura rozešel také v názoru na obranné výdaje. „Říká, že máme strmě navyšovat výdaje na zbrojení, aniž řekne, kde by se na to mělo vzít, a hlavně aniž řekne, které skupině obyvatel by ty peníze vzal,“ uvedl.

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Vystrčil na závěr podpořil obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů, které se podle něj osvědčily za předchozí vlády. „Některé schůzky, kterých jsem se zúčastnil, vypadaly tak, že tam byli Miloš Zeman, Andrej Babiš, Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Neměli všichni stejný názor, ale zahraniční politika podle mě fungovala koordinovaným způsobem,“ uzavřel.

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