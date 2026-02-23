Redakce MF DNES se proto obou politiků ptala, jak společnou cestu vůbec zvládnou a zda budou vystupovat alespoň navenek jednotně.
Podle Okamury žádná domluva na společném postupu v rámci cesty není. „Ale to nevadí. Maďaři i ostatní státy totiž moc dobře vědí, jaká je v Česku vládní koalice. Takže toho se neobávám, protože vědí, čí názor je nosný a kdo má u nás jaké pravomoci,“ řekl MF DNES Okamura. Za předsedu Senátu odpověděla jeho mluvčí, která volila o poznání diplomatičtější slovník.
„Kanceláře předsedy Senátu a předsedy Poslanecké sněmovny jsou před konferencí v Budapešti v kontaktu, vzájemně se informovaly o tom, s čím oba předsedové na jednaní V4 odjíždějí,“ reagovala pro MF DNES Vystrčilova mluvčí Sabina Netrvalová.
|
Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil
„Lžete, kudy chodíte“
Okamura se s Vystrčilem střetl před osmi dny v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Dusno bylo zejména při debatě o pomoci Ukrajině. Okamuru nenechala klidným Vystrčilova slova o tom, že si podle něj šéf SPD přeje, aby Ukrajina ve válce s Ruskem kapitulovala. „Je potřeba vyvrátit ty lži, ale naštěstí už vás, pane předsedo Senátu, každý zná. Vy lžete, kudy chodíte,“ naštval se Okamura.
Vystrčil pak obvinění taktéž nenechal bez odezvy. „Vyprošuji si, aby tohle pan předseda říkal. Tohle chování si nechte do Sněmovny na svoji pozici předsedy. Dáváte tím krásný příklad ostatním, jak je správné se chovat,“ reagoval šéf Senátu.
Už ve čtvrtek se přitom spolu sejdou v jednom letadle. Do Budapešti odletí dopoledne armádním speciálem z vojenského letiště v Kbelích spolu s dalšími osmi členy svých týmů na každé straně.
|
Na Ukrajinu bych nejel, prohlásil Okamura. Svůj novoroční projev označil za skvělý
Odpoledne je v Maďarsku čeká první jednání se šéfy parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Kromě Česka bude mít dvojí zastoupení na jednání i Polsko, které má taktéž dvoukomorový parlament.
Večer delegaci čeká slavnostní večeře, na které bude šéf maďarského parlamentu László Kövér hostit i předsedy parlamentů zemí jihovýchodní Evropy.
Druhý den českou delegaci čeká konference se zeměmi jihovýchodní Evropy a také diskuse o výzvách a příležitostech pro západní Balkán, které se zúčastní i prezidentka Evropské banky pro obnovu a rozvoj Odile Renaud-Bassová či šéfka Evropské investiční banky Nadia Calviñová.
|
15. února 2026
Minule jel bez opozice
V Maďarsku půjde o druhou zahraniční cestu Okamury v roli předsedy Sněmovny. Na té první zavítal na pozvání šéfa slovenské Národní rady Richarda Rašiho na začátku prosince do Bratislavy. Šéfa SPD tehdy doprovázela Taťána Malá a Radek Vondráček z ANO a tři motoristé: Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný.
Opozice za to Okamuru kritizovala, podle ní bylo dřív zvykem na takové cesty brát i zástupce opozice. Podle Okamury však šlo o přímé pozvání od slovenského protějšku a opozici ani brát nechtěl. „Nestydím se za to. My v nové koalici chceme budovat pozitivní vztahy se Slovenskem. Máme vás rádi. Neumím si představit, že by součástí mé delegace byl někdo, kdo rozboural vztahy se Slovenskem a říkal tu, jak je Slovensko fuj,“ vysvětloval Okamura novinářům v Bratislavě.
|
Je to i náš boj. Když to nepochopíme, můžeme ztratit svobodu, varoval Vystrčil
Opoziční poslanci se pak v reakci rozhodli uspořádat vlastní cestu vlakem do Bratislavy, kde navštívili poslance z hnutí opozičního lídra Michala Šimečky Progresivní Slovensko a také českou ambasádu. „Měli jsme pocit, že je dobře, abychom i my navštívili Slovensko a vyjádřili zájem na česko-slovenských vztazích,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
Kromě něj se tehdy cesty účastnili i předsedové klubů STAN, KDU-ČSL a TOP 09 Michaela Šebelová, Tom Philipp, Jan Jakob a pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. „Se slovenskou opozicí jsme diskutovali o nezávislosti médií a kritickém stavu, kterým si tamní veřejnoprávní prostor právě prochází,“ vysvětlovala tehdy pirátská poslankyně Demetrashvili.