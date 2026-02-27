Okamura s Vystrčilem pokračují v Budapešti. Na jednání promluví Orbán

Jiří Vachtl
  8:49
Od našeho zpravodaje v Budapešti - Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) pokračují druhým dnem na jednání Visegrádské čtyřky v Maďarsku. V pátek českou delegaci čeká konference se zeměmi jihovýchodní Evropy a také diskuse o výzvách a příležitostech pro západní Balkán. Jednání se zúčastní i maďarský premiér Viktor Orbán.
V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku předseda...

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD). (26. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po jednání šéfů parlamentů zemí...
V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku předseda...
V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku (zprava)...
38 fotografií

Toho už 12. dubna čekají parlamentní volby. V průzkumech poprvé od roku 2010 ztrácí, aktuálně vede strana Tisza Pétera Magyara, která tentokrát sjednotila dosud roztříštěnou opozici.

Okamura s Vystrčilem se už ve čtvrtek v Maďarsku zúčastnili schůzky šéfů parlamentů Visegrádské čtyřky. Jednání se vyhrotilo kvůli podpoře Ukrajiny a vztahu k EU. Zatímco Okamura spolu s Maďary kritizoval Brusel, polská delegace spolu s Vystrčilem upozorňovala, že společný nepřítel je na Východě.

Šéfové parlamentů se přeli kvůli Ukrajině. Okamura byl s Maďary, Vystrčil s Poláky

„Musíme zabránit tomu, aby klimatická politika Evropské komise zničila náš průmysl. Naše nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil Okamura v Budapešti.

To Vystrčil ve svém projevu ocenil Ukrajinu za její čtyřletý boj s Ruskem. „Ukrajina chrání EU dvakrát. Poprvé tím, že bojuje proti Rusku a brání tím i nás. A podruhé tím, že uprchlíci pracují u nás a dělají práce, na které bychom neměli zaměstnance. A to bychom měli umět ocenit,“ prohlásil Vystrčil.

Poláci hrozili odjezdem

Ještě tvrdší byli ve svém vyjádření zástupci Polska. Předseda tamního Sejmu Szymon Hołownia dokonce mluvil o tom, že Poláci možná nebudou v jednání další den pokračovat. „Protivník není v Bruselu, ale na Východě. Když budeme hledat většinu, která by shodila Komisi, tak tím budeme pomáhat Rusku. A s tím jako Poláci pomáhat nebudeme. Pokud si někdo myslí, že solidarita s Ukrajinou není zapotřebí, tak s tím nesouhlasíme. Bezpečná Ukrajina znamená bezpečnou Evropu,“ řekl šéf polského Sejmu.

OBRAZEM: Jak bouřlivé to v Budapešti bylo, když dorazili Okamura a Vystrčil

„Nevíme, zda se Polsko zúčastní další konference. Nemáme stejné názory, ale přesto bychom k sobě měli být upřímní, jinou cestu k bezpečné Evropě nevidím,“ doplnil Hołownia. Následné společné večeře se šéfy parlamentů zemí jihovýchodní Evropy se ale Poláci účastnili.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Vítězní zelení, za nimi Farage. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama

V doplňovacích volbách v obvodu Gorton and Denton zvítězila kandidátka zelených...

Doplňovací parlamentní volby v obvodu Gorton a Denton v jihovýchodním Manchesteru vyhrála kandidátka zelených Hannah Spencerová. Na druhém místě skončila protiimigrační Reform UK, vládní labouristé...

27. února 2026  9:32

Jeden z nejvtipnějších. Zemřel Rob Grant, scenárista kultovního Červeného trpaslíka

Z filmu Červený trpaslík: Země zaslíbená

Britský scenárista a spisovatel Rob Grant, známý především jako spolutvůrce kultovního seriálu Červený trpaslík, zemřel ve věku sedmdesáti let. Patřil k autorům, kteří dokázali spojit žánr science...

27. února 2026  9:16

Kanadský vzkaz Trumpovi. Armáda hlásí největší přísun rekrutů od studené války

Kanadský premiér Mark Carney navštívil vojáky na vojenské základně v Trentonu....

Kanadská armáda zažívá nečekaný zájem lidí o vstup do jejích řad. Některé výcvikové školy hlásí největší počty nových rekrutů od konce studené války. Kanadští představitelé to přičítají současnému...

27. února 2026  9:15

Okamura přijal pozvání do Otázek Václava Moravce, v pořadu bude po devíti letech

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura obdržel po devíti letech pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce. Mluvčí hnutí SPD Lenka Čejková v pátek ráno redakci iDNES.cz potvrdila,...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  9:12

Okamura s Vystrčilem pokračují v Budapešti. Na jednání promluví Orbán

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku předseda...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) pokračují druhým dnem na jednání Visegrádské čtyřky v Maďarsku. V pátek českou delegaci čeká konference se zeměmi...

27. února 2026  8:49

RECENZE: Krvavý literární survival. Na kult však Údolí Winterset ještě nedosáhne

Jonathan Edward Durham

Psát o románu Údolí Winterset, jímž debutuje americký spisovatel Jonathan Edward Durham, je velmi ošemetné. Jeho děj je totiž, zejména v první polovině, postaven na matení, znejisťování a...

27. února 2026  8:26

Recidiva nehrozí. Soud projedná ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za...

27. února 2026  8:21

Paramount vyhrál bitvu o Warner Bros, Netflix odmítl zaplatit víc

ilustrační snímek

Netflix odmítl zvýšit svou nabídku na koupi filmových studií a streamovací divize Warner Bros. Discovery (WBD), informovaly agentury Reuters a AP. Tento překvapivý krok po několikaměsíční bitvě o...

27. února 2026  7:14

Jihoafrické pobřeží zaplavil rudý příliv, přemnožené řasy zabíjí ryby a korýše

Červeně zbarvená mořská voda známá jako červený příliv je vidět v přístavu...

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily vody u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů.

27. února 2026  6:57

Pákistánu došla trpělivost s Tálibánem, konflikt se proměnil v otevřenou válku

Pákistánští vojáci hlídkují poblíž hraničního přechodu mezi Pákistánem a...

Pákistán v pondělí ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční útoky bombardoval pozice hnutí Tálibán podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, uvedly tiskové agentury. Pákistánský...

27. února 2026  6:26

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí

Ilustrační snímek

Velcí výrobci pamětí do operačních systémů notebooků, počítačů či mobilních telefonů se rozhodli dodávat primárně do velkých datových center. Kdo chtěl upgradovat počítač, za staré ceny už nenakoupí....

27. února 2026

Školkovné se vrací, má pomoci s návratem do práce. Přibude i sleva na studenta

Premium
V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...

Vláda vrací do hry jen před pár lety škrtnuté školkovné i daňovou slevu pro studenty. Obojí se rozhodl z daňového systému vymazat Fialův kabinet s cílem ulevit státní pokladně. Současné ministerstvo...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.