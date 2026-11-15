Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Okamura odmítl své odvolání. Ať lidé protestují, ale poplatky zrušíme, řekl Babiš

,
  16:26aktualizováno  17:08
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií....
Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...
101 fotografií
„Navštěvují se s opozicí,“ reagoval Tomio Okamura pro iDNES.cz na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii, aby odešel z čela Poslanecké sněmovny. Organizátoři demonstrace na pražské Letné zároveň požadují, aby hnutí SPD přišlo o resort obrany a vláda ustoupila od plánů na zrušení koncesionářských poplatků. Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje právo lidí protestovat, s důvody nedělní akce ale nesouhlas a nemá je za pravdivé.

„Spolek Milion chvilek zastává dlouhodobě názory ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP09, takže mluví úplně stejně jako tyto opoziční strany, spolupracují a také se pravidelně vzájemně navštěvují,“ uvedl Okamura v reakci na dotaz iDNES.cz.

Milion chvilek v neděli zaplnil pražskou Letnou demonstrací nazvanou Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií. Podle odhadu organizátorů dorazilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí. Pokud by se tento údaj potvrdil, šlo by zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.

Na 400 tisíc lidí burcovalo na Letné. Žádají nový dialog i konec Okamury a Zůny

Poplatky vláda zruší, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje právo lidí protestovat, s důvody dnešní demonstrace ale nesouhlasí, nemá je za pravdivé, sdělil. Televizní a rozhlasové poplatky podle něj vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program.

„Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý a stejnou cestou jde dnes většina Evropy a další se přidávají,“ uvedl Babiš.

Demonstranti požadovali, aby vláda stáhla plány na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Místo toho chtějí zahájit odbornou diskusi o budoucím financování veřejnoprávních médií. Vládu také vyzvali k omluvě občanům za způsob, jakým podle nich postupuje.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)
Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu Duo. Podle předsedy Tomia Okamury reference odpovídají celostátním volbám, připustil však, že na vstup do Senátu nestačí. (10. října 2026)
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií. (15.listopadu 2026)
Desetitisíce lidí na pražské Letné protestují na obranu veřejnoprávních médií. (15.listopadu 2026)
101 fotografií

Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je potřeba dát najevo, že „král je nahý, vetchý a starý“ a že „je cosi shnilého ve státě dánském“. Představil proto novou podpisovou výzvu s názvem „Už nikdy 4:36“. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje. ,,Naší zemi si vzali jako rukojmí nezodpovědní hulváti a extremisté,“ řekli organizátoři protestu na Letenské pláni.

Spolek chce kromě Okamurova odchodu z čela dolní komory parlamentu také to, aby SPD přišla o ministerstvo obrany. Resort nyní za SPD vede Jaromír Zůna.

„Je to vše o datech, faktech a teorii výstavby ozbrojených sil. V současnosti dosahujeme v naprosté většině hlavních oblastí výstavby historických hodnot. Příští rok to budou výsledky ještě markantnější,“ odpověděl ministr redakci iDNES.cz na dotaz, co říká na výzvu, aby byl hnutí SPD odebrán jeho resort.

Profesionální štváči, říká Vondráček o Milionu chvilek. Rakušan: Nenálepkujte

Okamura se k demonstraci vyjádřil už v nedělní debatě České televize. „Určitě je skvělé, že máme právo pořádat demonstrace a pochody. Já sám jsem jich organizoval už mnoho i pochodů. Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory,“ připomněl.

Následně kritizoval postup bývalé vlády vůči své osobě. „Současná opozice, bývalá vláda kriminalizovala za můj pravdivý legální názor, kde letos soud pravomocně rozhodl, že protiimigrační plakát byl v pořádku, a dva roky jste mě kriminalizovali kvůli legálnímu názoru,“ dodal.

Redakce oslovila i další vládní politiky, včetně ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Dosud nereagovali.

Vstoupit do diskuse (44 příspěvků)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Na 400 tisíc lidí burcovalo na Letné. Žádají nový dialog i konec Okamury a Zůny

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Okamura odmítl své odvolání. Důvody protestu na Letné nejsou pravdivé, řekl Babiš

Volební štáb SPD . Hnutí SPD sleduje výsledky voleb z centrálního štábu Hotelu...

„Navštěvují se s opozicí,“ reagoval Tomio Okamura pro iDNES.cz na výzvu spolku Milion chvilek pro demokracii, aby odešel z čela Poslanecké sněmovny. Organizátoři nedělní demonstrace na pražské Letné...

15. listopadu 2026  16:26,  aktualizováno  17:08

S Večerníčky na zaplněnou Letnou. Protest na podporu ČT a ČRo ve fotografiích

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  17:06

Na 400 tisíc lidí burcovalo na Letné. Žádají nový dialog i konec Okamury a Zůny

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  16:58

Konec bezmoci a hybridního pekla: Estonsko zavírá hranice s Ruskem

Estonské město Narva by se podle mnohých prognóz mělo stát horkým bodem příští...

Pohár trpělivosti přetekl. Estonsko kvůli ruské aktivitě na vlastní půdě definitivně odřízne Moskvu. S platností od 1. prosince se rozhodlo uzavřít všechny silniční hraniční přechody s Ruskem, a to v...

15. listopadu 2026  16:45

Exšéfka ECB Lagardeová prezidentkou Francie? Hlásí se i judista Riner

Christine Lagardeová

Do francouzského prezidentského klání vstoupila nová jména. Jedno z nich má potenciál zamíchat kartami – končící prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová by podle nejnovějšího...

15. listopadu 2026  16:41

PŘEHLEDNĚ: Jaké jsou požadavky vůči vládě, které se objevily na Letné

Až 450 tisíc lidí na pražské Letné protestuje na proti vládě i obranu...

Redakce iDNES.cz zde přináší přehledný seznam hlavních požadavků z nedělní demonstrace „Letná proti 4:36“, kterou 15. listopadu 2026 svolal spolek Milion chvilek pro demokracii.

15. listopadu 2026  16:17

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro je přeplněné a nabírá zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic reguluje provoz metra. Linka C se zpožďuje, Hradčanskou některé vlaky projíždějí. Nával způsobili lidé mířící na demonstraci na Letnou. Plné byly i...

15. listopadu 2026  14:24,  aktualizováno  16:08

Z vraku starého boeingu staví podzemní kryt. Brit šokoval sousedy i internet

Pětačtyřicetiletý britský inženýr Dave Billings z Derbyshire šokoval sousedy i...

Muž z britského města Derbyshire si přes Facebook Marketplace zakoupil vyřazený Boeing 737-500. Plánuje z něj na svém pozemku vytvořit podzemní kryt, ve kterém chce mimo jiné vybudovat vlastní...

15. listopadu 2026  15:55

Omezení Starshieldu pomáhá Rusku zasahovat Ukrajinu, uvedl Zelenskyj

Ruský útok na ukrajinské město Čornomorsk. (15. listopadu 2026)

Ruská armáda v noci na neděli zaútočila na energetickou a železniční infrastrukturu v osmi ukrajinských regionech. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj k úspěšnosti některých...

15. listopadu 2026  15:32

Pod Gerlachem zemřel polský turista, spadl stometrovým srázem

ilustrační snímek

Polský turista nepřežil pád v masivu nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ve Vysokých Tatrách. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS), která hlášení o neštěstí dostala v neděli ráno....

15. listopadu 2026  15:02

Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě

Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...

Írán může údery raket vtáhnout do svého konfliktu Evropu. S ruskou pomocí

Premium
Íránské balistické rakety Chorramšah v Teheránu. (12. listopadu 2026)

Teherán hrozí, že pokud USA znovu zaútočí na Írán, podnikne útoky i na vojenské základny v Evropě. Už nyní evropské činitele znepokojuje íránská hybridní kampaň. Možnosti Íránu škodit Evropě může...

15. listopadu 2026  14:49

Kriminál, fošny a ztracený čas. Rekruti líčí povinnou vojnu. Bylo by to dnes jinak?

Premium
BRANCI. Stříhání, jedna z prvních povinností po nástupu na vojnu.

Před víc než dvěma desetiletími u nás skončila povinná vojna. Mluví se o jejím vzkříšení. Na co pamětníci vzpomínají? Co mužům dávala, nebo spíš brala? A bylo by to dnes jiné? Magazín Víkend DNES...

15. listopadu 2026  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.