„Spolek Milion chvilek zastává dlouhodobě názory ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP09, takže mluví úplně stejně jako tyto opoziční strany, spolupracují a také se pravidelně vzájemně navštěvují,“ uvedl Okamura v reakci na dotaz iDNES.cz.
Milion chvilek v neděli zaplnil pražskou Letnou demonstrací nazvanou Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií. Podle odhadu organizátorů dorazilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí. Pokud by se tento údaj potvrdil, šlo by zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989.
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Poplatky vláda zruší, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje právo lidí protestovat, s důvody dnešní demonstrace ale nesouhlasí, nemá je za pravdivé, sdělil. Televizní a rozhlasové poplatky podle něj vláda zruší, protože to má smysl a kabinet plní svůj program.
„Mění se systém financování, nikdo nechce veřejnoprávní média ovládat, nikdo jim nechce určovat, co mají říkat a dělat, nikdo je nechce zestátnit. Děláme to proto, že ten systém je už zastaralý a stejnou cestou jde dnes většina Evropy a další se přidávají,“ uvedl Babiš.
Demonstranti požadovali, aby vláda stáhla plány na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Místo toho chtějí zahájit odbornou diskusi o budoucím financování veřejnoprávních médií. Vládu také vyzvali k omluvě občanům za způsob, jakým podle nich postupuje.
Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je potřeba dát najevo, že „král je nahý, vetchý a starý“ a že „je cosi shnilého ve státě dánském“. Představil proto novou podpisovou výzvu s názvem „Už nikdy 4:36“. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje. ,,Naší zemi si vzali jako rukojmí nezodpovědní hulváti a extremisté,“ řekli organizátoři protestu na Letenské pláni.
Spolek chce kromě Okamurova odchodu z čela dolní komory parlamentu také to, aby SPD přišla o ministerstvo obrany. Resort nyní za SPD vede Jaromír Zůna.
„Je to vše o datech, faktech a teorii výstavby ozbrojených sil. V současnosti dosahujeme v naprosté většině hlavních oblastí výstavby historických hodnot. Příští rok to budou výsledky ještě markantnější,“ odpověděl ministr redakci iDNES.cz na dotaz, co říká na výzvu, aby byl hnutí SPD odebrán jeho resort.
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Okamura se k demonstraci vyjádřil už v nedělní debatě České televize. „Určitě je skvělé, že máme právo pořádat demonstrace a pochody. Já sám jsem jich organizoval už mnoho i pochodů. Vždycky jsem si to užil, bylo to skvělý a měl jsem dobrý pocit, že v rámci možností můžu demokraticky vyjadřovat své názory,“ připomněl.
Následně kritizoval postup bývalé vlády vůči své osobě. „Současná opozice, bývalá vláda kriminalizovala za můj pravdivý legální názor, kde letos soud pravomocně rozhodl, že protiimigrační plakát byl v pořádku, a dva roky jste mě kriminalizovali kvůli legálnímu názoru,“ dodal.
Redakce oslovila i další vládní politiky, včetně ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Dosud nereagovali.