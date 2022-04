Servis jako královna, nařkl Okamura Pekarovou. V kantýně přitom seděla i s opozicí

Mezi vládními a opozičními představiteli i nadále panuje kromě jiných neshod i spor o to, jak se stravovat na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby to bylo morální i v nelehké době ekonomického propadu. Konkrétně výtky k nadbytečnému luxusu, co se servírování stravy týče, směřoval Tomio Okamura k Markétě Pekarové Adamové. Ta ovšem vše popírá.