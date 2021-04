Dítěti je jedno, kdo se o něj stará. Okamurovi oponují aktivisté i experti

„Nikdy bych nechtěl být adoptován stejnopohlavním párem,“ nechal se slyšet Okamura, který sám strávil část dětství v dětském domově. Dodal, že by radši skočil z okna. Podle svých slov nemá problém s homosexuály a že jedním z nich je i jeho mladší bratr, ale že rodinu tvoří muž, žena a děti, a tak by to mělo i zůstat.



„Prostředí, které se tu vytváří takovým slovníkem a takovou komunikací, je pro spoustu lidí, kteří se potýkají s coming outem (proces, během kterého člověk rozpoznává a akceptuje svoji menšinovou sexuální orientaci, pozn. red.) nebo řeší otázku vlastní identity, velmi negativní. A naopak oni mohou mít takové myšlenky, které pan Okamura zmiňoval,“ uvedl Daniel Zikmund z organizace Prague Pride.



Organizace Prague pride mimo jiné zaštiťuje projekt S barvou ven. Ten pomáhá lidem z LGBTQ+ menšiny, ale i jejich rodinným příslušníkům. Mimo jiné provozuje online poradnu či podpůrné skupiny. Jak Zikmund podotýká, spolek kontaktuje mnoho klientů, kteří mají v různých fázích coming outu sebevražedné sklony.

„Okamura zmiňoval, že chce věcnou debatu, ale tohle ji nevytváří. Říká spoustu zavádějících informací a nepravd, které nedávají prostor pro věcnou argumentaci a diskuzi,“ míní Zikmund.

Jeho slova potvrzuje také Filip Milde, mluvčí organizace Jsme fér, která se o přijetí manželství pro všechny dlouhodobě zasazuje. „Nás samozřejmě zaráží, že taková slova na půdě Poslanecké sněmovny zazní z úst předsedy politické strany v demokratické zemi. Poslanci a poslankyně si asi neuvědomují, že takové výroky mají obrovský a negativní dopad na mladé gaye a lesby,“ okomentoval Milde.

Podle posledního výzkumu agentury Median manželství pro všechny podporuje 67 procent občanů České republiky. „Okamura nezná svoje voliče, protože jejich nadpoloviční většina byla pro manželství pro všechny,“ podotýká Milde s odkazem na neveřejnou část zmíněného průzkumu pro organizaci Jsme fér, která zahrnovala také preference voličů různých stran.

Je jedno, kdo s dítětem naváže kontakt

„Mě nezajímá Okamura, ale děti. A z hlediska dětí se ukazuje, že je jim jedno, kdo s nimi naváže kontakt a uspokojuje jejich potřeby, kdo je ta blízká osoba,“ uvádí Václav Mertin, dětský psycholog z Univerzity Karlovy. „Z hlediska dítěte je to úplně jedno. Jakoukoli kombinaci si představíte. Pokud jsou tito lidé pro dítě důležití, umožňují jeho plný rozvoj,“ dodává.



Vyvrací tak Okamurova slova, že je „nejsprostější lež, že dětem z dětských domovů bude u stejnopohlavních rodičů lépe, než kdyby zůstaly v dětském domově“. „Radši bych byl na tom pokoji, kde je patnáct dětí. Vždycky jsem chtěl mít maminku a tatínka. Je to jedna z nejhnusnějších a nejodpornějších lží,“ prohlásil.

Výchova dětí ve stejnopohlavních rodinách má přitom ve světě již více než 20 let podporu předních pediatrických, psychologických a dalších profesních asociací.

„Když oponenti říkají, že dítě potřebuje k rozvoji ženský i mužský vzor, s tím bych souhlasil, ale kdekoli, kde je víc lidí, dochází k diferenciaci rolí. Samozřejmě z muže se neudělá žena, když spolu žijí dva chlapi, musí si ale rozdělit širší spektrum rodičovských rolí,“ podotýká Mertin.

Mertin také souhlasí, že je lepší funkční homoparentální rodina než nefungující tradiční. „Nevím, co z hlediska společnosti, ale z hlediska dítěte, tedy potažmo společnosti, tohle platí jednoznačně,“ uvedl s tím, že velký problém vidí v neustálém hájení a idealizaci takzvané tradiční rodiny.



„Když se podíváte kolem sebe, kolik partnerských vztahů se rozchází, a i když se třeba nerozejdou, ještě to neznamená, že je to pro rozvoj dítěte nějak úžasné,“ podotýká Mertin s odkazem například na statistiky rozvodovosti. V Česku je navíc míra rozpadu registrovaných partnerství oproti manželství pouze třetinová, oproti 14,5 procentům registrovaných partnerství se dle dat z roku 2017 rozvedlo 47 procent manželství.

Jak podotýká Petra Kutálková v publikaci Duhové rodiny ve stínu státu, nerovné postavení ohrožuje nejen rodiče, ale především zájmy dětí. Zahraniční průzkumy navíc potvrzují, že děti z duhových rodin jsou tolerantnější a nemají problémy se svou sexuální identitou. Argument, že lesby a gayové nejsou schopni tvořit trvalé stabilní svazky, a tudíž nemohou vychovávat děti, je také překonaný.

Nerovná práva a neustálý strach

I přes nerovná práva oproti manželstvím existují stovky stejnopohlavních párů, které v Česku vychovávají děti. Čelí však mnoha legislativním překážkám - například že jako zákonný zástupce dítěte může být na rozdíl od heterosexuálních početí uveden jen jeden z partnerů.



Ten z dvojice, který není v rodném listu zapsán jako rodič, tedy bez plné moci nemůže vyzvedávat děti ze školy a lékaři mu nemohou poskytovat informace o jejich zdravotním stavu. Kdyby se zákonnému zástupci něco stalo, nemůže mít druhý rodič jistotu, že děti nepřipadnou jinému příbuznému, či neskončí v dětském domově.

V případě úmrtí jednoho z partnerů také ten druhý nemá nárok na vdovský důchod nebo po rozchodu nemůže pobírat alimenty na dítě, které registrovaní partneři společně vychovávali.