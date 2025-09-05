KOMENTÁŘ: Selský rozum, či dekarbonizace? Odpověď je jasná, píše Okamura

Cílem je snížit emise oxidu uhličitého, což je absurdní nesmysl, protože tento plyn je naprosto neškodný a vědci dávno prokázali, že vyšší množství CO2 planetu neotepluje. Klimatické změny způsobují hlavně planetární cykly. Následné oteplení zvyšuje množství CO2 v atmosféře, ochlazování ho naopak snižuje. Největší podíl na skleníkových plynech mají ale vodní páry. Ani ty nejsou příčinou, ale jen následkem cyklů, kdy po miliardy let se Země pravidelně ochlazuje a otepluje.
V nesmyslném boji s vesmírem Fialova vláda za svého předsednictví EU organizovala vyjednávání a schválení tohoto systému pokut za vypouštění CO2. Teď, před volbami, se kaje a tvrdí, že usiluje o revizi a odklad. O jaký odklad? Prý minimálně do roku 2028. Tedy o pouhý rok. Člověk neví, zda se má smát, nebo volat psychiatra.
V Polsku se rozhodli nehrát divadlo a tamní ústavní soud konstatoval, že některé klimatické a energetické regulace, včetně jejich rozšíření na domácnosti (ETS2), jsou protiústavní a zasahují do základních práv občanů a fiskální suverenity státu. Což je nesporný fakt.
To, co je třeba po volbách udělat, je, že musíme odmítnout veškerá klimatická nařízení, která poškozují naši zemi, zasahují do naší suverenity, a tudíž i u nás jsou protiústavní, protizákonná. Vlády, ať ji vedlo hnutí ANO, anebo koalice SPOLU, neměly mandát naši zem, naše firmy zavazovat
k ekonomické sebevraždě.
Pokud by členský stát tento systém odmítl zavést, Evropská komise by mohla zahájit řízení podle článku 258 Smlouvy o fungování EU (SFEU). Tento proces začíná formálním oznámením, následuje odůvodněné stanovisko a případně podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Pokud by stát povinnosti dále neplnil, mohl by mu být uložen finanční trest, jednorázová pokuta či penále, dokud nebude systém implementován. Například Polsku v kauze těžby v Turówě bylo uloženo 500 000 eur denně.
Odmítnutí ETS2 by zablokovalo přístup k dotacím z klimatického fondu, který má mírnit sociální dopady ETS. Ale když nebudeme dekarbonizovat a budeme se chovat jako inteligentní hospodáři, pak nebudou ani důsledky této hlouposti, takže nepotřebujeme ani peníze na sociální opatření. Naopak naše firmy budou konkurenceschopnější, energie a následně i veškeré zboží a služby naopak levnější.
Takže otázka zní: likvidovat ekonomiku a pak dotacemi sanovat škody, anebo vůbec žádné škody nezpůsobovat? Stačí selský rozum, abychom věděli, že B je správně. Když nebudeme dekarbonizovat, nazlobí to prý Brusel a mohlo by to vést k našemu odchodu z Evropské unie. Nic lepšího bychom si přát nemohli. Nebudeme jistě sami. Zemí, které nesmysly EU začínají odmítat, jenom přibývá.