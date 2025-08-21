KOMENTÁŘ: F35, nebo jídlo pro děti? Jaké jsou priority? ptá se Okamura

Evropská unie se raduje, že 15procentní cla nejsou tak vysoká a nebudou motivovat evropské firmy, aby se stěhovaly do USA. Asi by jim měl něco předepsat doktor Chocholoušek. Evropské firmy se už nějaký pátek do USA přesouvají a cla jsou to poslední, co rozhoduje.
To, co je ničí je, jak jinak, Brusel. Firmy ničí extrémní byrokracie, neúnosné regulace, směrnice a hloupý Green Deal, který se promítá nejen do stejně hloupých předpisů, ale také do cen energií.
V USA hodili Green Deal přes palubu. Díky tomu byl například v letošním lednu v USA plyn pětkrát levnější než v Unie, ačkoli nedávné zvýšení cen v USA v dubnu 2022 ho učinilo nejdražším za 13 let. Ceny nafty a dalších věcí jsou na tom podobně. A rozhodně tam nehrozí zákazy spalovacích motorů, emisní povolenky na vše, včetně domů nebo pneumatik. Prostě nemají to tam v hlavě vygumované. Nemají Brusel. A to k prosperitě stačí.
A nemají problém obchodovat s Ruskem. Cla Trump samozřejmě Rusku nezvyšuje, ví, že USA potřebují vzácné kovy a minerály potřebné pro vyspělý průmysl. Bez ruského titanu F35 nepostaví.
My, ve jménu boje s neškodným, životně nezbytným sodovkovým plynem budeme platit miliardy. Budeme platit další miliardy na zbytečné zbraně, které budou ponoukat blázny k vyprovokování války s Ruskem a Čínou.
Přitom reálné mzdy máme na úrovni roku 2019, takže jsme šest let pracovali bez toho, abychom zbohatli. Máme nejvyšší náklady na bydlení z celé Evropy. Za poslední čtyři roky nájemní bydlení vzrostlo o 40 procent!
Máme rostoucí počet lidí, rodin a samoživitelek, které nemají na jídlo. Čtete správně, roste počet lidí, co nemají na jídlo. Podle aktuálního průzkumu se tisíce samoživitelek u nás potýká s chudobou, která roste. Třetina z nich si nemůže dovolit ani základní potraviny pro děti. Polovina omezuje topení nebo výdaje na elektřinu a roste i počet těch, které nemají peníze na zdravotní péči nebo školní potřeby.
Pokud bychom měli dávat na obranu skutečně 5 procent HDP, museli bychom v průběhu deseti let navýšit současné roční výdaje na obranu ve výši 160 miliard korun o dalších 260 miliard. Připadá vám normální v takové situaci vyhodit miliardy za Green Deal nebo stíhačky, notabene postavené ze surovin dovezených z Ruska a Číny? Připadá vám v takové situaci logické odmítat levný ruský plyn nebo ropu?
Znovu zopakuji: Třetina maminek samoživitelek nemá na jídlo pro své děti. Tak co s tím uděláme? Změníme priority?