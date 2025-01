KOMENTÁŘ: Jackpot od policie. Okamura se musí tetelit blahem

Nynější žádost policistů z odboru extremismu a terorismu pražské policie do Sněmovny o Okamurovo vydání kvůli podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod je pro předsedu SPD devět měsíců před volbami do Sněmovny vyloženě darem. Ale popořádku.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury na tom nebylo po posledních volbách do Sněmovny příliš dobře. Namísto očekávaného patnáctiprocentního zisku bralo necelých deset procent. V jeho části politického spektra začali vyskakovat další. V eurovolbách pak SPD totálně přejeli jak Motoristé zprava, tak koalice Stačilo! zleva.

Okamura a spol. se tomu rozhodli čelit návratem k „osvědčenému“ migračnímu tématu a brutálnímu přitvrzení kampaně. Její nejviditelnější součástí byl právě billboard s „chirurgem“.

Podle informací MF DNES přitom dopředu počítali s tím, že se toho chopí někteří koaliční politici a buď veřejnými odsudky – anebo ještě lépe trestním oznámením – jejich kontroverzní kampaň ještě více zpropagují. Stalo se. Trestní oznámení podal například bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Okamura: Mile mě překvapili

Tomio Okamura se v rozhovoru pro MF DNES na konci listopadu nijak netajil, že ho to potěšilo. „Budu upřímný – z toho trestního oznámení jsme radost měli. Zajásal jsem, protože to, jak ze sebe vrcholný politik vládní koalice udělal užitečného idiota, to se skutečně jen tak nevidí. Protože tak ještě víc poukázal na skutečně pravdivé a palčivé téma, kterým je migrační pakt EU, na které upozornila SPD,“ řekl.

„Asi jsem to i čekal. Ale že se to stane tak rychle a snadno, to mě opravdu mile překvapilo,“ dodal šéf SPD.

Kampaň, o které se i díky její kontroverzi hojně mluvilo, zabrala. V podzimních krajských volbách SPD uspělo ve dvanácti ze třinácti regionů, ve čtyřech krajích se podílelo na sestavení vládnoucí koalice. Okamura si mohl mnout ruce.

Zároveň moc dobře ví, že pokud mu jednou něco „klaplo“, není důvod v tom nepokračovat. A jít ještě víc na hranu. I to šéf SPD připustil v již citovaném listopadovém rozhovoru pro MF DNES, byť tak nějak po svém.

„Nebude to žádné přitvrzení. Bude to pravdivá kampaň, která pravdivě pojmenovává aktuální problémy, které máme v české společnosti, nebo nám hrozí. Zároveň budeme navrhovat konkrétní řešení. To není populismus, to je správně. Co se týče trestního oznámení, můžeme jen doufat, že se zase nějaký nepopulární vládní aktivista – nejlépe paní Pekarová nebo pan Fiala – o nás otře. Protože to jen pomůže zviditelnit naše témata,“ řekl tehdy Okamura.

Šance na odsouzení je mizivá

Nyní má tedy už s předstihem, co chtěl. Policie samozřejmě musí konat bez ohledu na osoby, obsazení a čas. Řekněme si ovšem upřímně, že i kdyby Okamuru za billboard skutečně stíhala, obvinila a postavila před soud, bude šance na jeho odsouzení velice mizivá. Spíš nulová.

Celá policejní akce tak nejspíš přinese něco úplně jiného. A sice několik bonusů pro Tomia Okamuru. Za prvé už teď získal spoustu mediálního prostoru k opětovnému „vyvaření“ dnes už dávno vyčpělé a téměř pozapomenuté kampaně.

Za druhé šéf SPD „získal“ řadu hodin vzhledem k případu jistě velmi sledované debaty ve Sněmovně, která bude rozhodovat o jeho vydání či nevydání.

Pokud by byl poslanci vydán k policejnímu stíhání, stane se nejen pro voliče a sympatizanty SPD, ale i pro další potenciální voliče z této části spektra, jakýmsi „mučedníkem za pravdu“, což mu může zase jen přihrát nějaké ty body.

Za čtvrté pak Okamura získal nejen další silné téma do kampaně před volbami do Sněmovny, ale také jednu jistotu – ať už přijde na billboardech se sebevětší nevkusnou hloupostí, dostane se mu pozornosti, jakou by bez policejní „součinnosti“ s největší pravděpodobností nezískal.

Asi by se ve výpočtu kladných bodů pro Tomia Okamuru dalo i pokračovat, ale je to nejspíš zbytečné. Každopádně šéf SPD si o něco řekl a co dostal, muselo předčít jeho očekávání. Jakoby vyhrál jackpot.