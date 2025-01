Zbytečný ročník, devátou třídu bych zrušil. Okamura se shodl se Skopečkem

„Zrušil bych devátou třídu. Myslím, že je to zbytečný ročník navíc, lidé ztrácí rok života. Nikdo z nás, kdo máme osm tříd základní školy, určitě není méně vzdělaný ani méně hodnotný,“ řekl Okamura na CNN Prima News.

Podle něj by zkrácení základního vzdělání bylo pro Českou republiku ekonomickým přínosem. „Spočítal nám to náš ekonom Petr Mach, vysokoškolský pedagog a bývalý europoslanec. Byl by to obrovský přínos pro státní kasu, protože lidé se o rok dříve dostanou do pracovního procesu – byl by to tedy přínos i pro mladé lidi,“ dodal Okamura.

S předsedou hnutí SPD souhlasí i český ekonom a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Jsem jednoznačně pro zrušení deváté třídy. Když si spočítáme, kolik let tráví studenti na základních, středních a vysokých školách, je to neskonale více, než to bylo před deseti a dvaceti lety. Ptám se, jestli každý rok ve škole navíc skutečně vede k tomu, že studenti jsou vzdělanější a mají více znalostí,“ polemizoval Skopeček ve vysílání.

Souhlasíte se zrušením 9. třídy ZŠ? Ano 71 %(106 hlasů) Ne 29 %(44 hlasů)

Tento návrh však odporuje plánu ministra školství Mikuláše Beka, který chce povinnou školní docházku naopak prodloužit. „Je na místě vést intenzivní diskusi o prodloužení povinné školní docházky tak, jak se to stalo v celé řadě zemí,“ řekl před dvěma lety ministr.

„Je to klíčový nástroj k tomu, abychom do vzdělávacího systému vtáhli i ty, kteří dosud zůstávají stranou a kteří se z různých důvodů ani nepokusí jít na střední školu, natož aby se jim otevírala šance, že jednou vstoupí do vysokoškolského vzdělávání. Prodloužení povinné školní docházky otevírá to šance na lepší uplatnění, na studium a na mnohem jistější a spokojenější život,“ míní Bek.

Zkrácení docházky na základních školách fungovalo v Československu po sovětském vzoru v padesátých letech minulého století. Znovu byla devátá třída postupně zrušena mezi léty 1976 a 1984. Povinná školní docházka byla přitom prodloužena na deset let, každý absolvent základní školy tak musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, střední odborné škole nebo středním odborném učilišti.

V roce 1990 pak byla povinná desetiletá školní docházka zkrácena na devět let a na základních školách zavedena opět devátá třída – nejprve nepovinná, od roku pak 1995 povinná pro všechny.