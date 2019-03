KOMENTÁŘ: Okamurova strana zatím drží pohromadě, navzdory vnitřnímu napětí

Od vstupu SPD do Sněmovny po volbách roku 2017 zatím uběhlo zhruba půldruhého roku. Koncem února oznámil moravskoslezský poslanec Lubomír Volný, že bude chtít kandidovat na předsedu proti Okamurovi. Vedení SPD následně celou ostravskou buňku rozpustilo a spolu s Volným odešli z partaje další dva tamní poslanci. Okamurovců tak ve Sněmovně zůstává šestnáct. Zatím.



Do toho začal dříve spřízněný web Aeronet uveřejňovat seznamy kmotrů stojících údajně za prvním místopředsedou Fialou. Najdete tam leckoho. Od miliardáře Davida Berana přes Antonína Charouze po někdejší šedou eminenci pražské ODS či Věcí veřejných Tomáše Hrdličku. Tedy vesměs jména, o nichž se v souvislosti s SPD spekuluje dlouho.

Dále tu máme kandidátku do Evropského parlamentu. Z posledního místa chtěl kandidovat sám Tomio Okamura s tím, že když uspěje, přenechá místo někomu dalšímu. Když mu z ministerstva vnitra vysvětlili, že by tím přišel o český poslanecký mandát a tím i křeslo místopředsedy Sněmovny, na poslední chvíli vycouval.

Lídrem SPD do eurovoleb je Ivan David

Jedničkou kandidátky je bývalý ministr zdravotnictví vlády Miloše Zemana Ivan David. Ten měl nedávno odejít z pražské konference SPD s poznámkami, že „takhle zanikají partaje“ a dodatkem, že se „na to může vykašlat“. To jeden z účastníků konference v peprnější verzi zveřejnil na Facebooku. Začalo se dokonce spekulovat, že David kandidaturu zabalí úplně.



„Na té konferenci napínali trpělivost zúčastněných tím, že to protahovali. Strávil jsem tam přes tři hodiny čekáním na své vystoupení, takže mi došla trpělivost. Už jsem navíc měl jiný program,“ popsal MF DNES Ivan David s tím, že určitě nepoužil vulgární slovo. V čele kandidátky prý zůstane. „Mluvil jsem o tom s předsedou i prvním místopředsedou a jen nad tím mávli rukou. Takže pokračuji,“ podotkl lídr SPD do eurovoleb.

Jak už bylo řečeno, Okamurova první strana Úsvit přímé demokracie vydržela pohromadě dva roky od vstupu do Sněmovny. Do této mety zbývá SPD půl roku. Takže se ještě můžou dít věci. Ostatně výstižně to v rozhovoru pro MF DNES před rokem popsal již zmiňovaný Tomáš Hrdlička, když mluvil o pomoci Radimu Fialovi a poslancích SPD, které prý sbírali na kandidátky doslova na ulici.

„Je to skupina lidí, kteří v sobě našli obrovskou odvahu do něčeho vstoupit. Bohužel v mnoha případech je ta odvaha jejich největším plusem. Myslím, že jak pan Okamura, tak pan Fiala teprve teď zjišťují, co jsou mnozí z nich zač.“