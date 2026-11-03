„Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ reagoval šéf SPD na otázku, zda úterní stávka zaměstnanců ČT a ČRo a protesty studentů vysokých škol napříč republikou mohou ovlivnit další prosazování návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Ten už minulou sobotu ve 4:36 prošel prvním čtením a nyní míří do další fáze projednávání.
To znepokojilo zaměstnance veřejnoprávních médií a na úterý vyhlásili stávku, která ochromila i vysílání. Obávají se, že převedení financování ze systému koncesionářských poplatků na státní rozpočet může ohrozit nezávislost institucí. K protestu se připojili také studenti vysokých škol, kteří uspořádali shromáždění a pochody v řadě měst. Na Václavském náměstí demonstrují tisíce lidí.
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„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
Podle Okamury má každý v demokracii právo demonstrovat. „Kolik pochodů a demonstrací jsem organizoval já. Bylo to fajn a měl jsem z toho dobrý pocit,“ řekl. Zpochybnil však, zda lze účast desetitisíců lidí označovat za masivní protest, když má Česko deset milionů obyvatel.
„Podle průzkumu České televize, který provedla agentura STEM/MARK a televize ho zveřejnila včera, podporuje zrušení poplatků 54 procent občanů. Zachování koncesionářských poplatků chce pouze 34 procent lidí,“ zdůvodnil Okamura, který tak podle svých slov jen plní přání občanů a slib, jenž dal voličům.
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Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí
Tentýž průzkum však zároveň ukázal, že více než dvě třetiny Čechů si přejí, aby veřejnoprávní média zůstala nezávislá na státním i soukromém vlastnictví.
Okamura na to namítl, že návrh zákona se nezávislosti vůbec netýká. „Zákon má asi deset řádků a čistě rušíme poplatky. Ostatní jsou jen domněnky,“ uvedl. Obavy z politického ovlivňování médií při financování ze státního rozpočtu, proti kterému v úterý demonstrují na Václavském náměstí tisíce lidí, považuje za nepodložené. Připomněl, že politici mohli podle něj hospodaření České televize ovlivňovat už dosud prostřednictvím změn výše poplatků.
Financování ze státního rozpočtu podle něj samo o sobě neznamená politickou závislost. „Ze státního rozpočtu je placený například i Nejvyšší kontrolní úřad, soudy nebo státní zastupitelství. Nikdo přece neříká, že by tyto instituce měly být kvůli tomu politicky ovlivňovány,“ řekl.
„Jako platit si zbytečně dálniční známku“
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden po schůzce s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem připustil i jiný model financování než se státního rozpočtu. Premiér také naznačil, že lidé by mohli veřejnoprávní média podporovat i nadále prostřednictvím dobrovolných poplatků, zatímco stát by institucím garantoval určitou částku.
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Babiš připustil i jiný model financování než ze státního rozpočtu, uvedl ředitel ČT
Cestě ryze dobrovolného předplatného by se nebránil ani Okamura. „Pokud by byly poplatky dobrovolné, nebyla by média financována ze státního rozpočtu a tento argument by odpadl. Jestli to občané chtějí, ať jsou poplatky dobrovolné. Ušetříme peníze a můžeme je přidat důchodcům nebo rodinám s dětmi,“ řekl pro iDNES.cz.
„Já se na Českou televizi nedívám možná už 15 let a Český rozhlas neposlouchám. Nejsem uživatelem těchto služeb, tak nevím, proč bych za ně měl platit,“ vysvětlil znovu svůj postoj. Povinné poplatky přirovnal k situaci, kdy by všichni majitelé aut museli platit dálniční známku, přestože po dálnicích nejezdí.