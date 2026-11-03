Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Moje demonstrace byly také fajn, reagoval Okamura na stávku. Zrušení poplatků prosadí

Tereza Krocová
  18:13
Tomio Okamura, předseda Sněmovny a SPD, během rozhovoru pro iDNES.cz (5. října...

Tomio Okamura, předseda Sněmovny a SPD, během rozhovoru pro iDNES.cz (5. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vyvrcholil. Za nezávislá...
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá...
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Na Václavském náměstí vyvrcholil protest v symbolickém čase 16:36. Za nezávislá...
26 fotografií
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) trvá na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Úterní stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií ani studentské protesty podle něj na záměru nic nezmění. Dodal, že každý má právo demonstrovat. Připomněl, že sám v době, kdy byl v opozici, organizoval řadu akcí. „Bylo to fajn a měl jsem z toho dobrý pocit,“ řekl pro iDNES.cz.

„Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ reagoval šéf SPD na otázku, zda úterní stávka zaměstnanců ČT a ČRo a protesty studentů vysokých škol napříč republikou mohou ovlivnit další prosazování návrhu na zrušení koncesionářských poplatků. Ten už minulou sobotu ve 4:36 prošel prvním čtením a nyní míří do další fáze projednávání.

To znepokojilo zaměstnance veřejnoprávních médií a na úterý vyhlásili stávku, která ochromila i vysílání. Obávají se, že převedení financování ze systému koncesionářských poplatků na státní rozpočet může ohrozit nezávislost institucí. K protestu se připojili také studenti vysokých škol, kteří uspořádali shromáždění a pochody v řadě měst. Na Václavském náměstí demonstrují tisíce lidí.

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Podle Okamury má každý v demokracii právo demonstrovat. „Kolik pochodů a demonstrací jsem organizoval já. Bylo to fajn a měl jsem z toho dobrý pocit,“ řekl. Zpochybnil však, zda lze účast desetitisíců lidí označovat za masivní protest, když má Česko deset milionů obyvatel.

„Podle průzkumu České televize, který provedla agentura STEM/MARK a televize ho zveřejnila včera, podporuje zrušení poplatků 54 procent občanů. Zachování koncesionářských poplatků chce pouze 34 procent lidí,“ zdůvodnil Okamura, který tak podle svých slov jen plní přání občanů a slib, jenž dal voličům.

Dvě třetiny Čechů nechtějí ČT a ČRo pod kontrolou státu, placení z rozpočtu nevadí

Tentýž průzkum však zároveň ukázal, že více než dvě třetiny Čechů si přejí, aby veřejnoprávní média zůstala nezávislá na státním i soukromém vlastnictví.

Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...

Okamura na to namítl, že návrh zákona se nezávislosti vůbec netýká. „Zákon má asi deset řádků a čistě rušíme poplatky. Ostatní jsou jen domněnky,“ uvedl. Obavy z politického ovlivňování médií při financování ze státního rozpočtu, proti kterému v úterý demonstrují na Václavském náměstí tisíce lidí, považuje za nepodložené. Připomněl, že politici mohli podle něj hospodaření České televize ovlivňovat už dosud prostřednictvím změn výše poplatků.

Financování ze státního rozpočtu podle něj samo o sobě neznamená politickou závislost. „Ze státního rozpočtu je placený například i Nejvyšší kontrolní úřad, soudy nebo státní zastupitelství. Nikdo přece neříká, že by tyto instituce měly být kvůli tomu politicky ovlivňovány,“ řekl.

„Jako platit si zbytečně dálniční známku“

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden po schůzce s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem připustil i jiný model financování než se státního rozpočtu. Premiér také naznačil, že lidé by mohli veřejnoprávní média podporovat i nadále prostřednictvím dobrovolných poplatků, zatímco stát by institucím garantoval určitou částku.

Babiš připustil i jiný model financování než ze státního rozpočtu, uvedl ředitel ČT

Cestě ryze dobrovolného předplatného by se nebránil ani Okamura. „Pokud by byly poplatky dobrovolné, nebyla by média financována ze státního rozpočtu a tento argument by odpadl. Jestli to občané chtějí, ať jsou poplatky dobrovolné. Ušetříme peníze a můžeme je přidat důchodcům nebo rodinám s dětmi,“ řekl pro iDNES.cz.

„Já se na Českou televizi nedívám možná už 15 let a Český rozhlas neposlouchám. Nejsem uživatelem těchto služeb, tak nevím, proč bych za ně měl platit,“ vysvětlil znovu svůj postoj. Povinné poplatky přirovnal k situaci, kdy by všichni majitelé aut museli platit dálniční známku, přestože po dálnicích nejezdí.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?

János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík

Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...

OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě

Bývalý premiér Mirek Topolánek s europoslancem Alexandrem Vondrou na předávání...

Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...

Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek

V Oleškách zavládl první den humanitárního příměří. Město na levém břehu Dněpru...

Dobré zprávy z Ukrajiny. V okupovaných Oleškách už třetí den vládne humanitární příměří. Město na levém břehu Dněpru je téměř pět let pod kontrolou ruské armády a situace posledních asi dvou tisíc...

„Budeme bojovat dál.“ Na Václavském náměstí protestovaly tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se dnes v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 107 hospitalizovaných zraněných, z nichž 18 je v kritickém stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní...

Herci Národního divadla vyzvali Klempíře k demisi. O svou miliardu nepřijdou, řekl

Herci Medvecká a Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení...

Herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič v úterý jménem odborů Národního divadla (ND) opět vyzvali k odstoupení ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) a ředitelku jeho kabinetu Barboru Šťastnou....

3. listopadu 2026  18:25,  aktualizováno  18:43

V Tatrách pohřešují dalšího českého turistu, našlo se jen jeho odstavené auto

Pohřešovaný turista ve Vysokých Tatrách. (3. listopadu 2026)

Už více než týden se pohřešuje 50letý český turista Jiří Schromm, který se ztratil ve Vysokých Tatrách. Po muži pátrá slovenská policie i jeho příbuzní, kteří se obrátili na sociální sítě.

3. listopadu 2026  18:33

„Budeme bojovat dál.“ Na Václavském náměstí protestovaly tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se dnes v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

3. listopadu 2026  14:06,  aktualizováno  18:25

Kvůli nočnímu jednání o zrušení poplatků se opozice snažila sesadit Okamuru

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura ve Sněmovně (3. listopadu 2026)

Spor politiků po bouřlivém nočním jednání o návrhu vlády Andreje Babiše na zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které vyvrcholila hlasováním v sobotu ráno ve 4:36, pokračuje. Šéf...

3. listopadu 2026  5:48,  aktualizováno  18:25

Poslanci jednají o změnách, které zatraktivní doplňkové penzijní spoření

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu ANO ve Sněmovně. Na snímku je Patrik...

Poslanci jednají o vládním návrhu novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Změny pravidel penzijního spoření mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. „Bude znamenat okamžitou a praktickou pomoc...

3. listopadu 2026  18:05,  aktualizováno  18:22

Moje demonstrace byly také fajn, reagoval Okamura na stávku. Zrušení poplatků prosadí

Tomio Okamura, předseda Sněmovny a SPD, během rozhovoru pro iDNES.cz (5. října...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) trvá na zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Úterní stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií ani studentské protesty...

3. listopadu 2026  18:13

V Šumperku hořelo v bytě po výbuchu plynové lahve, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Požár po výbuchu propan-butanové lahve likvidovali v úterý odpoledne hasiči v třípatrovém bytovém domě v Šumperku. Z bytu evakuovali tři lidi, dva z nich se zranili. Utrpěli popáleniny, upřesnil...

3. listopadu 2026  18:03

Nezávislá média? Bohušu, pospěš! Kvůli médiím zaplnilo náměstí v Brně 9 tisíc lidí

Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií na náměstí Svobody v centru Brna....

Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....

3. listopadu 2026,  aktualizováno  17:51

Moderátoři v černé a zprávy bez reportáží. Jak vypadá stávka České televize a rozhlasu

Na budově České televize se objevil černý transparent s nápisem STÁVKA. (3....

Dnes po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Od půlnoci uvádějí moderátoři...

3. listopadu 2026  6:23,  aktualizováno  17:50

V 80. letech jsem odmítl nabídku tajné policie být informátorem, oznámil Orbán

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán z vládní strany Fidesz na tiskové...

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán dnes oznámil, že se ho komunistické tajné služby pokusily během jeho vojenské služby získat jako informátora. On však odmítl a policie ho poté intenzivně...

3. listopadu 2026  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Po pádu Vučiče otřásají Srbskem zatčení, rezignace a nová vyšetřování

Dlouholetý lídr přiznal porážku. Aleksandar Vučić nečekaně vystoupil ještě před...

Zatčení, rezignace, přeběhlictví, nová vyšetřování, pokusy o ničení důkazů o protiprávním jednání. Po volební porážce dlouholetého vůdce Aleksandara Vučiče přicházejí ze Srbska zprávy tak rychle, že...

3. listopadu 2026  17:46

Primátorkou Hradce je znovu Pavlína Springerová. Každodenní práce, řekla

Pavlína Springerová (HDK) se podruhé stala primátorkou Hradce Králové. (3....

Pavlína Springerová (HDK) byla v úterý opětovně zvolena primátorkou Hradce Králové. Na ustavujícím zastupitelstvu dostala v tajné volbě 22 hlasů, 14 bylo neplatných a jeden zastupitel z 37 přítomných...

3. listopadu 2026  16:46,  aktualizováno  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.