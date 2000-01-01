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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura dorazil se svou delegací do Číny v pondělí. Během úvodních jednání v Šanghaji se věnoval tématům cestovního ruchu i možnostem přivést na čínský trh české podnikatele a investory. Záměrem cesty bylo i prohloubení česko-čínských vztahů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jeho další kroky vedly do Chang-čou, nejlidnatějšího města provincie Če-ťiang, kam předseda Sněmovny dorazil vysokorychlostním vlakem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Před samotným odjezdem navštívil Okamura také leteckou společnost China Eastern, která sídlí v Šanghaji. Zúčastnil se schůzky s výkonným zástupcem ředitele Wanem Qingchaem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Prioritou jednání bylo obnovení obousměrného leteckého spojení mezi Prahou a Šanghají. Okamura ve svém prohlášení uvedl, že se na společné vizi shodl také s vedením společnosti China Eastern. Pravidelné lety by tak mohly být obnoveny od příštího roku.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zájem o cestování do Číny i opačným směrem je podle Okamury velký, přestože návštěvnost Prahy ve srovnání s obdobím před pandemií covidu-19 klesla. Jako hlavní důvody uvedl skutečnost, že mezi Českou republikou a Čínou v současnosti existuje pouze přímé letecké spojení mezi Prahou a Pekingem, a podle něj také nevstřícnou zahraniční politiku vůči Číně za vlády Petra Fialy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jedním z členu delegace byl i výkonný ředitel Leteckého obchodu Letiště Praha Jiří Vyskoč.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Chang-čou se Okamura setkal s místopředsedou Stálého výboru Provinčního shromáždění lidových zástupců v Če-ťiangu Chen Jinbiiaem. Ve městě navštívil také automobilku Geely Auto Group, jednoho z předních světových výrobců elektromobilů, či společnost Alibaba, která se zaměřuje na internetový prodej, technologie a umělou inteligenci.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Okamura během prohlídky značky Zeekr konstatoval, že Evropa podle něj ve vývoji elektromobilů zaostala. „Už není otázkou, jestli předehnat čínské technologie, ale spíše to, jak se jim vůbec přiblížit. Proto je potřeba, abychom se inspirovali a poučili,“ uvedl.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
K dotazu, zda by si raději vybral mezi škodovku, nebo čínským vozem, přistoupil Okamura s opatrností. Později však přiznal, že sám není zaměřený na elektrická auta. „Já jsem takový ten klasický motorista. Rád bych měl nejlépe nějaký klasický osmiválec,“ odpověděl s tím, že již několik let vlastní vůz společnosti Škoda.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura v interiéru vlajkového vozu značky Zeekr. Součástí výbavy byla 40palcová televize nebo trezor. O luxusu svědčil ostatně i znak na kapotě, na jehož výrobu byly použity tři gramy ryzího zlata. „Schválně, běžte se posadit. Je to fakt na vysoké úrovni,“ pobízel.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ve středu dorazil Tomio Okamura vládním letadlem do Pekingu, hlavního města Čínské lidové republiky.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V Pekingu plánoval šéf Sněmovny otevřít otázku možného zrušení vízové povinnosti pro české občany cestující do Číny.
Autor: MAFRA