OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu

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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje
Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu. Informovala o...
Francie na dně evropské mírumilovnosti. Růst násilí a konfliktů ji srazil v žebříčku
Francie se v novém žebříčku propadla na samotné dno regionálního hodnocení. Je nejméně mírumilovnou zemí západní a střední Evropy. Důvodem je například nárůst násilné trestné činnosti.
Benátská s Impulsem začala ve velkém stylu. Richard Müller nasával sílu na dovolenou
Ve čtvrtek odstartoval v Liberci festival Benátská s Impulsem. Rádio Impuls každý den odpoledne vysílá přímo z festivalového studia. Prvními hosty byli Peter Nagy, Mirai Navrátil a nebo Richard...
Vlak se střetl s náklaďákem, čtyři lidé jsou zranění. Nehodu zachytila kamera
Osobní vlak se odpoledne střetl s nákladním automobilem na železničním přejezdu v Dobronicích u Chýnova na Táborsku. Při nehodě se zranili čtyři lidé. Těžce zraněného řidiče náklaďáku přepravil...
Írán se naučil, jak na Američany. Hegseth Trumpovi tají, že došly protirakety
Írán svými smrtícími údery ukazuje, že dokázal udržet svůj vojenský potenciál a kapacity i přes americké ostřelování, a dokonce je rozvinout. Daří se mu také mást protivníkovu obranu a zasahovat...
Vrtulník spadl z 50 metrů. Zemřela vojákyně, vyšetřuje i vojenská policie
Při havárii armádního stroje Venom v Náměšti zemřela vojákyně a další čtyři vojáci jsou zranění. Tragédii vyšetřuje Vojenská policie i orgány ministerstva. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Dvacetiletý Němec přepadl v bavorském Řezně banku. Jeden člověk zemřel
V bavorském Řezně přepadl ve čtvrtek odpoledne muž banku. Později policie uvedla, že byl 20letý útočník v budově zadržen. Jeden člověk, pravděpodobně zaměstnanec banky, zemřel po převozu do...
Zelenskyj vidí dva scénáře války. Naději vidí v rozhovorech, tuší ale, co chystá Putin
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čtvrtek před novináři prohlásil, že existují dva možné scénáře dalšího vývoje: buď válku ukončí mírová jednání s Ruskem, anebo naopak Rusko boje zesílí, a to...
Nejméně nehodový stroj, říká o Venomech expert. Naznačil, co mohlo pád způsobit
Pád vrtulníku Venom bojeschopnost armády neochromí, třebaže Česko tím přišlo o osminu celé flotily tohoto stroje. Vojenský analytik Jiří Vojáček v rozhovoru vysvětluje, že tyto stroje patří k...
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Soud nařídil propustit čínského „špiona“. Teď panují obavy, že opustí Česko
Městský soud v Praze v červnu rozhodl, že čínský občan obviněný ze špionáže pro čínskou tajnou službu má být propuštěn z vazby. Případ zároveň vrátil policii k došetření. Muž ve vazbě ale nadále...
Silnější role premiéra a omezení připomínek, Bartha představila návrh jednacího řádu
Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí...