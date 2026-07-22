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OBRAZEM: Průmysl i linka z Šanghaje. Okamura zamířil na jednání do Pekingu

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Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním... Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním... Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal... Pokračuje návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně. Zavítal... Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury v Číně pokračuje druhým... Spolu s Tomiem Okamurou navštívil Čínu i výkonný ředitel Rozvoje leteckého... Předseda Sněmovny Tomio Okamura opustil Šanghaj a přesunul se vysokorychlostním... Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil... Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil... Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil... Tomio Okamura pokračuje již třetí den ve své návštěvě Číny a právě přiletěl do... Tomio Okamura pokračuje již třetí den ve své návštěvě Číny a právě přiletěl do...
Od našich zpravodajů v Číně - Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura má za sebou první dny diplomatické cesty po Číně. Po úvodních jednáních v Šanghaji, kde mimo jiné navštívil sídlo letecké společnosti China Eastern, se vysokorychlostním vlakem přesunul do Chang-čou. Tam absolvoval prohlídku automobilky Geely Auto Group, odkud následně odletěl do hlavního města Pekingu.

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