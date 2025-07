Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek zdůraznil, že každý politik je zodpovědný za své činy. „Jestliže někteří politici rozšiřují nenávist, tak pro ně platí zákony stejně jako pro všechny ostatní. A jestliže policie posoudila, že SPD nenávist šíří a je to trestným činem, tak to prostě chce zažalovat,“ prohlásil Bartošek. Narážel tím na únorové vydání Okamury k trestnímu stíhání kvůli xenofobním a rasistickým plakátům.

Bartošek poukázal i na rozporuplná vyjádření šéfa SPD, kdy na jedné straně sám podává trestní oznámení, na straně druhé se však nechává slyšet, že jsou soudy podjaté. „Soudil jste se s Reflexem, takže říkáte: ‚ano, tady soudy fungují, ale v mém případě nefungují a jsou manipulovány‘,“ nechal se slyšet místopředseda Poslanecké sněmovny.

Okamura následně uznal, že soudnímu systému České republiky nevěří a jeho hnutí ho proto po podzimních volbách chce změnit. Následně se obul rovnou do celé vlády premiéra Petra Fialy. „Vy ovlivňujete policii, to je přece úplně zřejmé, a nevěřím vám ani slovo. Vy se snažíte zmanipulovat volby. A na tom plakátu není rasistického vůbec nic, vy jste si to celé vymysleli,“ dodal jedním dechem.

Obviněním z ovlivňování policie hádka ve studiu neskončila. „O nezávislosti justice nemůže být ani slovo,“ čílil se Okamura dál. „Panu Bartoškovi nevěřím ani slovo, protože to je absolutně nedůvěryhodný, zlý člověk. Je to nejhorší člověk, kterého znám v životě,“ obul se předseda SPD do svého kolegy ze Sněmovny. Konkrétní důvod, proč tak Bartoška označil, však neuvedl.

Plakáty s „chirurgy z dovozu“ SPD zveřejnilo loni před krajskými a senátními volbami. Za tuto kampaň následně podal pražský radní pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09) na Okamuru trestní oznámení. Vadilo mu právě zmíněné podněcování k nenávisti či hanobení národa a rasy.