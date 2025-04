Výdaje do online reklamy rostou. Zadavatelé loni investovali do internetové reklamy rekordních 64 miliard korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená...

Senátoři si přejí omezit tlumiče na zbraních, vrátili návrh poslancům

Senátoři chtějí zakázat pořizování si tlumičů pro pistole a revolvery. Přidali to do novely související se zbraňovým zákonem a vrátili ji do Sněmovny. Dosavadní vlastníci tlumičů, které podléhají...